Комиксы: июль 2019. Фантастика и фэнтези

Летом все стараются разъехаться в отпуска, вот и издатели комиксов снижают темп выпуска новинок. Но несмотря на это, в июле нас ждет немало интересных релизов: новое издание «Американского вампира», комиксы по «Ведьмаку», Warhammer, Warcraft и StarCraft, любопытные ретро-серии, авторские романы и многое другое.

Ведьмак. Из плоти и пламени

Уже вторую неделю интернет обсуждает первые промо-кадры грядущего сериала «Ведьмак». Для многих стало открытием, что сериал снимают по книгам, явно не опираясь на игру, — кто-то этому рад, а кто-то скучает по атмосфере игр.

Мини-серия комиксов «Ведьмак. Из плоти и пламени» порадует всех, кому полюбился именно игровой мир от CD Project RED: она выпущена в рамках их франшизы. В первом томе Геральт откликается на зов старого друга, который просит разгадать загадку, связанную с его дочерью. Ведьмака ждут встречи со старыми знакомыми и новыми врагами, на земле и в мистических потусторонних краях.

Американский вампир. Том 1

Перевыпуск «Американского вампира» с новым переводом наконец-то стартовал! «Азбука» планирует выпустить ранее издававшиеся тома в двух омнибусах (по два тома в каждом). Последующие части будут выходить по одной в хронологическом порядке.

«Американский вампир» — знаменитый графический роман Скотта Снайдера, Стивена Кинга и Рафаэля Альбукерке. Он в очередной раз переосмысляет вампирский троп и знакомит нас с Скинни Смитом, вампиром-ковбоем с Дикого Запада, и Перл — блистательной девушкой-флэппером, прожигающей жизнь на голливудских вечеринках.

Звездные войны. Том 6. Среди звезд

Новый сборник из серии StarWars от Marvel скрывает под обложкой потрясающий рисунок Джеймса Аарона и приключения старых добрых героев. Люк и Лея застряли на необитаемом острове, Хан и Чуи снова взялись перевезти контрабанду, а R2-D2 спасает C-3PO из лап Империи. Афера Ландо, таинственные убийцы и смертельные опасности — в общем, все как мы любим.

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Том 32–33. Тёмная Империя, часть 1–2

В рамках официальной коллекции DeAgostini выпустили, пожалуй, один из самых популярных и неоднозначных циклов старой Расширенной вселенной. Серия «Темная Империя» была создана в 1991 году творческим тандемом Кэма Кеннеди и Тома Вейча.

Шесть лет спустя после битвы при Эндоре борьба за свободу галактики все еще продолжается. Возрожденная Империя во главе с таинственным новым лидером наносит ответный удар по Альянсу Повстанцев. Новое оружие, еще более мощное, чем Звезда смерти, пожирает целые планеты. Безжалостные наследники Джаббы Хатта объявляют астрономическую цену за головы принцессы Леи и ее мужа Хана Соло, которые изо всех сил пытаются отстоять будущее своего еще не родившегося ребенка. На кону не только судьба галактики — старый и близкий друг неожиданно превращается во врага.

Существует фанатская теория, что грядущий IX эпизод «Звездных войн» позаимствовал немало сюжетных поворотов именно из «Темной Империи».

Warhammer 40 000: Падший

Третья и заключительная книга серии о Тёмных Ангелах от Джорджа Манна, иллюстратора Тацио Беттина и художника по цвету Энрики Анджолини совсем скоро появится на прилавках. Инквизитор Саббатиэль загнала сынов Льва в угол, и теперь весь Империум узнает истину о преступлениях Тёмных Ангелов — если только Падший не раскроет правду раньше…

World of Warcraft. Том 2

Во второй части романа Уолтера Симонса Ло’Гош узнает, что он и есть давно потерянный правитель Стормвинда. Только вернуть себе престол не так просто. Вместе с верными соратниками, друидом Броллом Медвежьей Шкурой и эльфийкой крови Валирой Сангвинар, герой начинает тернистый путь к власти и справедливости.

StarCraft. Мусорщики

Издание включает первые четыре части серии от Dark Horse по вселенной StarCraft. Серия будет интересна как бывалым фанатам, так и новичкам, желающим поближе познакомиться с миром этой игры.

Главный герой комикса — молодой инженер Калеб родом с фермерской планетки. Он присоединяется к команде сборщиков космического утиля, которая собирается разграбить поврежденный и брошенный среди звезд корабль-арбитр протоссов. Но есть один нюанс: команда должна обчистить корабль прежде, чем он сгорит в атмосфере. Удастся ли им провернуть эту авантюру и избежать поимки?

Настоящие охотники за привидениями

Кроссовер мечты и настоящий подарок любителям старой школы от сценариста Эрика Бернэма и художников Дэна Шонинга и Луиса Дельгадо. «Классическая» команда охотников встречается с «Настоящими охотниками за привидениями» из мультсериала! Доблестной восьмерке предстоит сорвать план злодея Протея.

Джагхед. Голод. Том 1

Очередная жемчужина мэшап-серии «Арчи Хоррор». На этот раз в центре внимания — Джагхед Джонс, закадычный друг Арчи. Джагхед всегда славился неуемным аппетитом. А вдруг это признак чего-то зловещего?.. Ривердейл терроризирует маньяк-потрошитель, а Джагхед превращается в изгоя, когда его страшная семейная тайна становится достоянием общественности. Дело в том, что Джаг — оборотень! Теперь по его следам идет не только полиция Ривердейла, но и Арчи вместе с Бетти Купер, охотницей на ликантропов.

Динозавры атакуют!

В России дети собирали наклейки и сотки, а в США эту роль играли коллекционные карточки. В конце 1980-х компания Topps! выпустила серию карточек «Динозавры атакуют!». Детям предлагалось собрать коллекцию абсурдно-жестоких сценок с динозаврами, которые рушили города и изощренно поедали людей. Сценки объединял простенький сюжет: в результате научного эксперимента динозавры телепортировались в Америку. Тим Бертон подумывал снять экранизацию, но проект заглох из-за «Парка юрского периода».

В 1991 году компания Eclipse comics решила выпустить три комикса «Динозавры атакуют!», но в итоге вышел всего один. В 2013–2014 годах IDW Publishing в честь 25-летия серии привлекли к работе художников и сценариста оригинальных карточек, закончили и переиздали мини-серию в виде омнибуса. Именно эту книгу и выпустила у нас «КомФедерация». «Динозавры атакуют!» — комикс в духе старых фантастических хорроров и трэш-фильмов 1980-х. Не стоит ждать от него сюжетных высот — это скорее атмосферный музейный артефакт, который приятно заполучить в коллекцию и поностальгировать.

Красота

Мрачная сказка с интересной графикой о деревенской девушке Кодди, превратившейся в невероятную красавицу. Ее руки добиваются принцы всех королевств, только вот сама Кодди не может видеть свою красоту.

Крутилы

Фантастический комикс Фарелла Далримпла стал бестселлером New York Times и понравился самому создателю «Хеллбоя» Майку Миньоле. «Крутилы» — это группа подростков, противостоящая ордам монстров из темной реальности. Они последняя надежда человечества — но они же и причина самого нашествия. Когда-то главные герои, Шервуд и Орсон, сунулись в пещеру, куда было строжайше запрещено входить. Теперь друзья пытаются исправить ошибки прошлого.

Трансформеры против Джи Ай Джо. Квинтэссенциальное издание

Кроссовер двух популярных линеек игрушек — тринадцать выпусков серии о противостоянии роботов с Кибертрона и элитных бойцов G.I. Joe. Плюс ваншот Transformers vs. G.I. Joe: The Movie Adaptation. Комикс пропитан любовью к 1980-м, ко всем комиксам и мультсериалам того периода, и придется по душе любителям ретро-стилистики.

Годзилла: Полувековая война

Трибьют Королю монстров от художника Джеймса Стоко, знаменитого своими гипердетализированными иллюстрациями. Действие серии охватывает почти пятьдесят лет, и все это время мы будем наблюдать за Годзиллой глазами обычного японского военного Ота Мураками. В 1954 году он становится свидетелем того, как монстр разрушает Токио, и с тех пор решает посвятить жизнь охоте на кайдзю.

Космос. Научный комикс

Продолжение в линейке научных комиксов для детей. На топливе под названием «тягазнаний» девочки Сара и Джилл с питомцами отправляются в увлекательное путешествие. Они погрузятся в тайны необъятного космоса: узнают, например, как зародилась Солнечная система и откуда взялись пятна на Юпитере.