Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Май 2019

Рассказ о новинках комиксов мая продолжает подборка фантастики, фэнтези, мистики и сказок. В этом месяце выйдут две самые долгожданные книги: безумный «Инкал» Мёбиуса и Ходоровски и девятый том «Песочного человека». А ещё продолжения «Эльфквеста» и «Экслибриума», комикс-адаптации «Очень странных дел», Лукьяненко и Warcraft, графический роман про Лавкрафта и наконец — наш, мирфовский комикс.

Инкал

После нескольких переносов выходит один из самых ожидаемых комиксов года. «Инкал» — эталон слегка чокнутой французской фантастики и знаковая работа легендарного художника Мёбиуса. «Инкал» должны были выпустить ещё в прошлом месяце, а теперь сотрудники издательства обещают успеть до конца мая.

К недалёкому частному детективу Джону Дифулу случайно попадает загадочный артефакт «Инкал», за которым поначалу охотятся лишь инопланетяне-берги, но вскоре к ним присоединяется едва ли не вся галактика. Простая завязка стараниями гениального безумца Алехандро Ходоровски быстро превращается в масштабную космооперу, где гениальность граничит с безумием, а безумие — с гениальностью. Прочитать больше о комиксе, положившем начало целой вселенной, куда входят и шедевральные «Метабароны», можно в нашем материале.

Ходоверсум: жестокая и бесстыдная вселенная Ходоровски Рассказываем про мир «Инкала» и «Метабаронов» — безумных, философских и очень оригинальных комиксов от режиссёра несостоявшейся «Дюны».

Песочный человек. Том 9. Милостивые

Наконец-то наши ожидания оправдались: разговоры о выпуске нового тома «Песочного человека» ведутся уже не первый месяц, но книга с заветным номером всё никак не появлялась в магазинах. Теперь можно выдохнуть: девятый том неотвратимо прибыл!

«Песочный человек» (Sandman) — культовый графический роман авторства Нила Геймана и кучки талантливых художников. Современный миф, тёмное фэнтези, городские легенды и исторические драмы сплетаются в каждой книге в причудливый узор. На этот раз один из Вечных привлёк к себе пристальное внимание богинь судьбы и смерти, Мойр.

В реальной жизни

Автор социальной фантастики Доктороу («Младший брат») объединился с художницей Джен Ванг. В результате получился комикс, вошедший в наш список ожиданий этого года. «В реальной жизни» искусно сочетает интересных персонажей, динамичное повествование и актуальные социальные темы.

Энда всё свободное время проводит в фэнтезийной онлайновой игре «Корсголд». Здесь ей открываются огромные возможности для самореализации и общения с людьми по всему миру. Но не все играют по правилам. Однажды Энда знакомится с фармером — нищим китайцем, который зарабатывает на жизнь игрой. Вместо того чтобы убить нарушителя, она решает узнать его получше и вскоре понимает: в реальной жизни всё намного сложнее, чем в игре.

ElfQuest. Том 5. Осада Голубой горы

Фэнтезийно-экологическая сага от супружеской четы Пини завораживает уже не первое поколение читателей. Теперь и мы можем насладиться всей серией по порядку в качественном переводе.

Не успело племя Рубаки найти пристанище, как на них свалились новые беды: коварная Виноуилл украла дитя Волчьих всадников. Впереди — осада Голубой горы и конфликт с людскими племенами, поклоняющимися тёмной богине.

Арчи Хоррор представляет: Жуткие приключения и колдовство

Серии «Ривердейл» и «Жуткие приключения Сабрины» — далеко не первая попытка создателей жизнерадостного школьника Арчи Эндрюса поиграть на поле мэшапов, сверхъестественного и ужасов. В 1972 году вышел сборник историй, где привычные всем герои комиксов об Арчи оказались в эпицентре сюжетов в духе «Баек из склепа». Зомби, вампиры, плюшевые медведи-убийцы и злые доппельгангеры творят на страницах комикса кровавый беспредел — но ироничный и преувеличенный, как и положено в ужастиках той эпохи. Над некоторыми сюжетами поработали ветераны комиксов «Арчи» — Дон Дикарло и Стэн Голдберг. «Жуткие приключения и колдовство» — репринт того самого ретросборника 1970-х.

Звёздные войны

Кричащая Цитадель

Серия «Кричащая Цитадель» — кроссовер линеек Marvel «Звёздные войны» и «Звёздные войны: доктор Афра». Первый том серии расскажет о том, как Люк Скайуокер объединился со знаменитой охотницей за сокровищами Афрой для поисков древнего джедайского артефакта. Новоиспечённые союзники проникнут в логово одной из самых опасных затворниц Галактики — королевы Кричащей Цитадели.

Официальная коллекция комиксов. Том 28. Восстание, часть 2

28-й том порадует нас новыми историями арки «Восстание» о героической борьбе повстанцев с Империей. Под обложкой скрывается продолжение остросюжетной шпионской арки «Ахакистский гамбит», начатой в прошлом томе издания, и новые сюжеты. «Малые победы» расскажут о злоключениях флагмана Альянса «Повстанец-1», а первые выпуски арки «Вектор» — о древнем артефакте ситхов, поработившем джедая Селесту Морн. Конечно, во всех сюжетах участвуют любимые герои и злодеи — Люк, Лея, Хан, Дарт Вейдер и другие.

Официальная коллекция комиксов. Том 29. Тени Империи

29-й том коллекции — по сути, графическое дополнение к роману «Тени Империи» Стива Перри. Роман, ставший одной из самых ярких и отчасти спорных книг Расширенной вселенной старого канона, раскрывает характер Дарта Вейдера с неожиданных сторон и вводит колоритного злодея, криминального принца Ксизора. Шесть выпусков комикса, однако, лучше читать вместе с романом — они не дублируют сюжет и много внимания уделяют другим персонажам, которых в книге им обделили, — например, Бобе Фетту.

Застава

Издательство «Белый единорог» продолжает адаптировать произведения Сергея Лукьяненко в комиксах. «Застава» — роман о землянине Иване Переславском, попавшим в другой мир под названием Центрум и решившим остаться там пограничником и охранять грань между мирами. Это первая книга из межавторского цикла «Пограничье», так что, вероятно, можно ждать и другие книги серии.

Г. Ф. Лавкрафт. Пишущий в ночи

Гений ужаса и один из самых влиятельных фантастов. Не признанный современниками и отверженный коллегами. Сын безумца, затворник и социопат. Кем на самом деле был Говард Филлипс Лавкрафт? Возможно, эта графическая биография развеет мглу тайны, окружавшую жизнь отца Древних…

Очень странные дела. Другая сторона

Изнанка — это мир безумных кошмаров. Уилл Байерс не знает, почему он тут оказался, но понимает, что его жизнь в опасности. Жуткий монстр рыщет повсюду, извне доносятся знакомые голоса… Чтобы выжить, Уилл вспоминает, чему научился, играя с друзьями, и надеется когда-нибудь вернуться домой.

«Другая сторона» даёт шанс узнать, что случилось с Уиллом во время событий первого сезона «Очень странных дел». Писали и рисовали комикс, кстати, авторы, работавшие над комиксами по «Доктору Кто» и «Секретным материалам».

World of Warcraft. Том 1

Спустя восемь лет графический роман Уолтера Симонсона переиздали. Книга раскрывает предысторию одного из значимых персонажей, да и в принципе являет собой неплохое произведение по вселенной WoW.

Очнувшись на дальних берегах Калимдора, потерявший память воин Ло’Гош и его неожиданные союзники, друид Бролл Медвежья Шкура и эльфийка крови Валира Сангвинар, начинают своё захватывающее путешествие. Поладить друг с другом не так просто, но ещё сложнее противостоять многочисленным врагам из Орды…

Гоетия: И не расстанемся мы более

Атмосферное приключение от отечественных авторов с потрясающей графикой в духе романов ужасов конца XIX века. Одной роковой ночью заблудший путник нарушает спокойствие семейной пары, которая сбежала от мирской суеты в крошечный домик на краю света. Отрезанное от цивилизации жилище пропитано притворным радушием, а каждый его обитатель что-то скрывает…

Подростки-мутанты ниндзя-черепашки

Том 12. Порядок из хаоса

Том 13. Кожеголовый

Новая эра без Шреддера таит для клана Фут новые опасности и сулит новые возможности. Перед черепашьей семьей встанет нелегкий выбор — смогут ли они сделать его? Также их ждет знакомство с с новым мутантом — Кожеголовым. Кем станет для них таинственный мутант: другом или врагом — покажет время.

Мутанималы

«Мутанималы» — спин-офф к основной линейке приключений ниндзя-черепашек. Впервые команда зверей-мутантов появилась в качестве союзников Донателло, Рафаэля, Микеланджело и Леонардо в арке, выходившей в начале 1990-х. После этого мутанималы обзавелись собственной серией, которую, впрочем ждал крах — приключения мутировавших геккона, краба и Ко не возымели успеха. В двухтысячных серия получила перезапуск, расширение команды героев и новые бодрые сценарии. Старый бес, Слэш, Герман Краб-Отшельник, Мондо Гекко и голубь Пит стали силой, с которой приходится считаться.

Империя утромов

На острове Бёрнау Крэнг усиленно пытается выстроить дом для остатков его некогда могущественного народа утромов. К нему присоединяется земной учёный Бакстер Стокман, вознамерившийся использовать технологию Крэнга в своих целях. Успех Крэнга зависит от гениального ума захваченного им робота Фуджитоида и скачивания его данных.

Экслибриум. Том 8. Переворот

В восьмой том вошли арки «Переворот» (№ 41–42) и «Возвращение» (№ 43–45). В них становится известен результат конфликта между книгочеями и магами монохрома, а также прошлое одного из самых загадочных героев «Экслибриума» — Соловья.

Картинки и разговоры. Комиксы Александра Ремизова

Некоторые читатели «МирФ» признаются, что на протяжении многих лет, купив заветный номер, первым делом пролистывали его до конца, чтобы прочесть комикс Александра Ремизова. Иногда шутка и сюжет становились понятны сразу, иногда, чтобы вникнуть, приходилось ознакомиться с темой номера. Комиксы Ремизова стали визитной карточкой нашего журнала, и вот наконец у вас есть шанс увидеть их все под одной обложкой.