10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика

Плохая новость: похоже, мы живем в фильме про апокалипсис. Все больше государств вводит карантин, повсюду отменяют концерты, фестивали и спортивные матчи, киностудии несут убытки. Хорошая новость: на комикс-индустрию и издательства это все пока не очень влияет. В марте от всех кошмаров реальности нас отвлечет антология-признание любви Рею Брэдбери, комикс, совсем недавно получивший экранизацию на Netflix и другие крутые новинки.

Чужой 3

Отец киберпанка Уильям Гибсон в 1980-е написал сценарий для третьей части «Чужого», но студия посчитала его слишком политизированным и дорогим. Увы, фильм в итоге вышел таким, каким мы его знаем, — довольно слабым. Но зато спустя сорок лет у нас появилась возможность почитать прекрасный комикс о противостоянии Рипли и Союза Прогрессивных Людей, задумавшего создать армию ксеноморфов. Комикс нарисовал Джонни Кристмас, один из художников DC.

Театр теней Рэя Брэдбери

Известные авторы, среди которых Нил Гейман, Маргарет Этвуд, Элис Хоффман, Одри Ниффенеггер, Джо Хилл, объединились, чтобы признаться в любви великому Рэю Брэдбери. Эта комикс-адаптация зеркалит одноименный сборник рассказов, вышедший в 2015 году.

Меня это не устраивает

Сидни — девочка-подросток из маленького американского городка, причем очень несчастная. Отец Сидни повесился в подвале их дома, мать из последних сил тянет ее и брата. В школе над Сидни издеваются, а лучшая подруга вот-вот променяет их дружбу на роман с капитаном футбольной команды. Все это очень бесит героиню. Настолько, что однажды она понимает, что может конвертировать свой гнев в телепатические способности. Этот комикс Чарльза Форсмана совсем недавно получил очень удачную экранизацию от Netflix, так что самое время ознакомиться с первоисточником.

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Сказания о джедаях, части 1–3

Хоть Расширенная вселенная и переведена в разряд «легенд», она таит в себе много интереснейших историй. В очередную тематическую подборку от DeAgostini вошли арки о прошлом далекой-далекой галактики. То были времена неизведанных космических маршрутов, становления Ордена джедаев и владычества Ордена ситхов. Читателей ждут серии «Золотой век ситхов», «Крах империи ситхов» и другие. Первый том уже в продаже, два остальных должны выйти в течение месяца.

Ужастики: Школа Ужасса

Р. Л. Стайн — Стивен Кинг детской литературы, подаривший миру знаменитую хоррор-серию Goosebumps. С 1990-х многие из его повестей издавались и в России. Теперь пришел черед комикс-адаптаций. «Школа Ужасса» расскажет о приключениях ребят, обнаруживших, что жуткий директор их школы скрывает нечто ужасное в подвале за котельной. Крутой мрачный рисунок комиксу подарили Келли и Николь Мэтьюс.

А помните, ещё фильм был? Ужастики: смешные, но не страшные Как если бы по «Джуманджи» и «Гремлинам» прошлась цензура.

Bloodborne. Том 4

Новый том по мотивам неоготической игры Bloodborne. Город Ярнам пал из-за кошмарной чумы, известной как болезнь Пепельной Крови; её источник остаётся загадкой. Заточённый в пугающем мире богов и монстров, один человек решил встретить безумие, чтобы раскрыть истину.

World of Warcraft. Том 3

АСТ продолжает выпуск многотомного графического романа по WoW от Майка Боудена и супружеской четы Симмонсов. После победы над Ониксией Вариан Ринн решает возобновить переговоры с орками. Джайна Праудмур устраивает встречу между Варианом и Траллом, вождём орков. Их планы нарушает Гарона, убийца-орк, которая виновна в смерти отца Вариана. Сможет ли она справиться с действием заклинания, что заставило её предать короля Ллейна, или история повторится и от её руки падёт ещё один правитель?

Мастер и Маргарита. По роману Михаила Булгакова

У этого комикса по самому популярному роману Булгакова нелегкая судьба. Пионер отечественного комикса Аскольд Акишин создал его еще в 1993 году совместно с переводчиком Михаилом Заславским. Однако в России его тогда так и не получилось издать, зато познакомиться с ним и оценить его по достоинству смогли читатели из Франции и Польши. И вот теперь, спустя почти 30 лет, «Мастер и Маргарита» Акишина и Заславского наконец публикуется в России!

Арчи и Сабрина

«КомиксБум» приступил к выпуску свежайшей серии из современного поколения комиксов об Арчи. Сценарист Ник Спенсер устроил вселенной Ривердейла мягкую перезагрузку: теперь серия больше похожа на классические комиксы об Арчи, но с примесью мистики и классического детектива. И наконец-то случилось то, о чем мечтали многие фанаты, — похоже, Арчи теперь встречается с ведьмочкой Сабриной Спеллман!

Подробнее о Сабрине «Леденящие душу приключения Сабрины»: от комиксов Арчи к мистическому сериалу Чем примечателен новый сериал про юную ведьму и культ сатанистов, как он связан с прошлой экранизацией и комиксами и почему на него стоит обратить внимание, несмотря на недостатки.

Сказания Тамриэля. Легенды (энциклопедия)

В коллекцию энциклопедий по миру The Elder Scrolls, переведенных на русский, добавилась еще одна. На этот раз мы больше узнаем о легендах и истории Тамриэля. «Сказания Тамриэля» познакомят читателей с эльфийскими ремеслами, оркскими верованиями, военным искусством Гильдии бойцов и, конечно же, могущественной даэдрической магией.