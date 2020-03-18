Плохая новость: похоже, мы живем в фильме про апокалипсис. Все больше государств вводит карантин, повсюду отменяют концерты, фестивали и спортивные матчи, киностудии несут убытки. Хорошая новость: на комикс-индустрию и издательства это все пока не очень влияет. В марте от всех кошмаров реальности нас отвлечет антология-признание любви Рею Брэдбери, комикс, совсем недавно получивший экранизацию на Netflix и другие крутые новинки.

Чужой 3

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика

Отец киберпанка Уильям Гибсон в 1980-е написал сценарий для третьей части «Чужого», но студия посчитала его слишком политизированным и дорогим. Увы, фильм в итоге вышел таким, каким мы его знаем, — довольно слабым. Но зато спустя сорок лет у нас появилась возможность почитать прекрасный комикс о противостоянии Рипли и Союза Прогрессивных Людей, задумавшего создать армию ксеноморфов. Комикс нарисовал Джонни Кристмас, один из художников DC.

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 16

Театр теней Рэя Брэдбери

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 1

Известные авторы, среди которых Нил Гейман, Маргарет Этвуд, Элис Хоффман, Одри Ниффенеггер, Джо Хилл, объединились, чтобы признаться в любви великому Рэю Брэдбери. Эта комикс-адаптация зеркалит одноименный сборник рассказов, вышедший в 2015 году.

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 12

Меня это не устраивает

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 2

Сидни — девочка-подросток из маленького американского городка, причем очень несчастная. Отец Сидни повесился в подвале их дома, мать из последних сил тянет ее и брата. В школе над Сидни издеваются, а лучшая подруга вот-вот променяет их дружбу на роман с капитаном футбольной команды. Все это очень бесит героиню. Настолько, что однажды она понимает, что может конвертировать свой гнев в телепатические способности. Этот комикс Чарльза Форсмана совсем недавно получил очень удачную экранизацию от Netflix, так что самое время ознакомиться с первоисточником.

О сериале

Сериал «Мне это не нравится»: суперспособности как прыщи 4

Сериал «Мне это не нравится»: суперспособности как прыщи

 06.03.2020

«Конец ***го мира», только с фантастикой и Бев из «Оно».

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Сказания о джедаях, части 1–3

Хоть Расширенная вселенная и переведена в разряд «легенд», она таит в себе много интереснейших историй. В очередную тематическую подборку от DeAgostini вошли арки о прошлом далекой-далекой галактики. То были времена неизведанных космических маршрутов, становления Ордена джедаев и владычества Ордена ситхов. Читателей ждут серии «Золотой век ситхов», «Крах империи ситхов» и другие. Первый том уже в продаже, два остальных должны выйти в течение месяца.

Ужастики: Школа Ужасса

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 5

Р. Л. Стайн — Стивен Кинг детской литературы, подаривший миру знаменитую хоррор-серию Goosebumps. С 1990-х многие из его повестей издавались и в России. Теперь пришел черед комикс-адаптаций. «Школа Ужасса» расскажет о приключениях ребят, обнаруживших, что жуткий директор их школы скрывает нечто ужасное в подвале за котельной. Крутой мрачный рисунок комиксу подарили Келли и Николь Мэтьюс.

А помните, ещё фильм был?

Ужастики: смешные, но не страшные

Ужастики: смешные, но не страшные

 03.12.2015

Как если бы по «Джуманджи» и «Гремлинам» прошлась цензура.

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 13

Bloodborne. Том 4

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 6

Новый том по мотивам неоготической игры Bloodborne. Город Ярнам пал из-за кошмарной чумы, известной как болезнь Пепельной Крови; её источник остаётся загадкой. Заточённый в пугающем мире богов и монстров, один человек решил встретить безумие, чтобы раскрыть истину.

World of Warcraft. Том 3

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 7

АСТ продолжает выпуск многотомного графического романа по WoW от Майка Боудена и супружеской четы Симмонсов. После победы над Ониксией Вариан Ринн решает возобновить переговоры с орками. Джайна Праудмур устраивает встречу между Варианом и Траллом, вождём орков. Их планы нарушает Гарона, убийца-орк, которая виновна в смерти отца Вариана. Сможет ли она справиться с действием заклинания, что заставило её предать короля Ллейна, или история повторится и от её руки падёт ещё один правитель?

Мастер и Маргарита. По роману Михаила Булгакова

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 8

У этого комикса по самому популярному роману Булгакова нелегкая судьба. Пионер отечественного комикса Аскольд Акишин создал его еще в 1993 году совместно с переводчиком Михаилом Заславским. Однако в России его тогда так и не получилось издать, зато познакомиться с ним и оценить его по достоинству смогли читатели из Франции и Польши. И вот теперь, спустя почти 30 лет, «Мастер и Маргарита» Акишина и Заславского наконец публикуется в России!

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 11

Арчи и Сабрина

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 9

«КомиксБум» приступил к выпуску свежайшей серии из современного поколения комиксов об Арчи. Сценарист Ник Спенсер устроил вселенной Ривердейла мягкую перезагрузку: теперь серия больше похожа на классические комиксы об Арчи, но с примесью мистики и классического детектива. И наконец-то случилось то, о чем мечтали многие фанаты, — похоже, Арчи теперь встречается с ведьмочкой Сабриной Спеллман!

Подробнее о Сабрине

«Леденящие душу приключения Сабрины» не ремейк, и слава богу 2

«Леденящие душу приключения Сабрины»: от комиксов Арчи к мистическому сериалу

 31.10.2018

Чем примечателен новый сериал про юную ведьму и культ сатанистов, как он связан с прошлой экранизацией и комиксами и почему на него стоит обратить внимание, несмотря на недостатки.

Сказания Тамриэля. Легенды (энциклопедия)

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 10

В коллекцию энциклопедий по миру The Elder Scrolls, переведенных на русский, добавилась еще одна. На этот раз мы больше узнаем о легендах и истории Тамриэля. «Сказания Тамриэля» познакомят читателей с эльфийскими ремеслами, оркскими верованиями, военным искусством Гильдии бойцов и, конечно же, могущественной даэдрической магией.

10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 17

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

А ещё у нас есть