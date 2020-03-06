В жизни шестнадцатилетней Сидни Новак всё катится к чертям. Отец повесился, мать работает в две смены, а на Сид легла забота о младшем брате Лиаме. Её лучшая подруга Дина за лето сняла брекеты, отрастила сиськи и стала девушкой Брэда — крутого спортсмена и полного засранца. А у Сидни противные прыщи на бёдрах, и интересуется ею только помешанный на музыке и травке Стэн. Понятно, почему у Сид сложности с подавлением гнева, а школьный психолог советует ей выражать свои чувства в личном дневнике.

И вот ещё незадача: кажется, Сидни в приступе ярости может силой мысли раскидать предметы, опрокинуть полки в магазине, снести дорожный знак. То ли ещё будет…

Сериал «Мне это не нравится»: суперспособности как прыщи 5

I Am Not Okay With This

Продюсер: Джонатан Энтвистл, Кристи Холл
В ролях: София Лиллис, Уайатт Олефф, София Брайант
Премьерный показ: 26 февраля на Netflix
Похоже на: «Конец ***го мира» • «Очень странные дела»

«Мне это не нравится» — уже второй случай, когда продюсеры Джонатан Энтвистл и Кристи Холл экранизируют комиксы Чарльза Форсмана: тот же творческий дуэт поставил сериал по его графическому роману «Конец ***го мира». На него «Мне это не нравится» и похож, особенно если смешать «Конец ***го мира» с «Половым воспитанием», «Академией „Амбрелла“», «Очень странными делами» и «Кэрри» и добавить парочку главных актёров из экранизации «Оно».

На первый взгляд «Мне это не нравится» кажется вторичным на фоне предшественников. Тему полового созревания отлично обыграли в «Половом воспитании». Неуклюжая героиня с мальчишеской стрижкой, задрипанный американский городок и музыка из восьмидесятых успели примелькаться за три сезона «Очень странных дел». А тему непростых отношений матери и дочери, владеющей телекинезом, сполна раскрыл Стивен Кинг в «Кэрри».

Но «Мне это не нравится» не просто заимствует удачные идеи из других шоу. Сериал старается перемешать их и выдать в совершенно новых пропорциях. Соединяя элементы подростковой драмы, школьной комедии, истории взросления и супергеройского эпика, «Мне это не нравится» делает акцент на отношениях между персонажами.

Сериал «Мне это не нравится»: суперспособности как прыщи

По правде говоря, сверхъестественная часть лишь мешает сериалу окончательно обрести индивидуальность. Полную скорость «Мне это не нравится» набирает в те моменты, когда в кадре собирается трое главных героев. Самые удачные и смешные сцены сериала — именно те, где показана обычная жизнь ребят и их взаимоотношения. Вот Сид и Стэн выкуривают вместе первый косяк и начинают меряться прыщами, прямо как герои «Смертельного оружия 3» хвастались друг перед другом шрамами. Вот Сид, Дина и Стэн вынуждены остаться после уроков в компании противного Брэда. Вот троица должна выкрасть из кабинета директора компрометирующую Сид запись с камер наблюдения. А вот Сид и Лиам в очень трогательной сцене идут хоронить внезапно скончавшегося ёжика.

Выдерживая общую стилистику, авторы «Мне это не нравится» то и дело позволяют себе маленькие эксперименты, которые немного расширяют границы сериала и лучше знакомят зрителей с персонажами. То снимут долгожданный закос под «Кэрри», то разместят небольшую пасхалку к «Клубу „Завтрак“», а то и вовсе перескажут последние события от лица Стэна, хотя до этого за всем происходящим мы следили исключительно глазами Сидни.

Сериал «Мне это не нравится»: суперспособности как прыщи 3

Такие эксперименты оказались возможны даже при том, что создатели поставили себя в жесткие рамки — первый сезон «Мне это не нравится» состоит всего из семи эпизодов длиной по 18–30 минут. Однако благодаря тому, что в сценарии совсем нет воды, создатели успели вместить в эти рамки очень многое.

И все-таки у ограниченного хронометража сразу три минуса. Во-первых, сезон кончается слишком уж быстро. Не успеваешь привязаться к персонажам, как с ними уже приходится прощаться, причём на самом интересном месте. Концовка не то чтобы переворачивает все предыдущие события с ног на голову, но заставляет как минимум их переосмыслить. Во-вторых, из-за усилившегося к финалу уклона в фантастику сериал не успевает выжать и половины из потрясающей экранной химии между актёрами. А в-третьих, финал грозит превратить эту историю в нечто куда более размашистое и масштабное, и не факт, что такое развитие пойдёт «Мне это не нравится» на пользу.

Сериал «Мне это не нравится»: суперспособности как прыщи 1

Но отдельным недостаткам не под силу затмить главное достоинство сериала. Герои «Мне это не нравятся» лишь издали выглядят клишированными стереотипами, понадёргаными из других историй. Благодаря превосходной актёрской игре, умным диалогам и хорошо показанным чувствам друг к другу персонажи кажутся глубокими, сложными и почти родными. Да, у Сид проблемы с матерью и Брэдом, но она искренне любит брата, Дину и Стэна. Её любовь и привязанность к ним прослеживается в мимолётных поступках вроде попытки заступиться за младшего брата или приготовить ему завтрак после случайной подставы. Другие ребята ей не уступают. И Стэн, и Дина пытаются проявить заботу о Сид даже после того, как она сама с ними ссорится, поскольку понимают, что не всегда её слова и поступки совпадают с мыслями.

А ещё у сериала идеальный саундтрек — разноплановый, многообразный, но всегда уместный и отлично передающий чувства героев.

Прекрасное сочетание подростковой комедии, истории взросления и мистики. Правда, мистическая составляющая временами кажется лишней. Но все огрехи искупаются отличной актёрской игрой, на редкость уместным саундтреком и ударным финалом.

Сериал «Мне это не нравится»: суперспособности как прыщи 2

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