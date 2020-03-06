Сериал «Мне это не нравится»: суперспособности как прыщи

В жизни шестнадцатилетней Сидни Новак всё катится к чертям. Отец повесился, мать работает в две смены, а на Сид легла забота о младшем брате Лиаме. Её лучшая подруга Дина за лето сняла брекеты, отрастила сиськи и стала девушкой Брэда — крутого спортсмена и полного засранца. А у Сидни противные прыщи на бёдрах, и интересуется ею только помешанный на музыке и травке Стэн. Понятно, почему у Сид сложности с подавлением гнева, а школьный психолог советует ей выражать свои чувства в личном дневнике. И вот ещё незадача: кажется, Сидни в приступе ярости может силой мысли раскидать предметы, опрокинуть полки в магазине, снести дорожный знак. То ли ещё будет…

I Am Not Okay With This Продюсер: Джонатан Энтвистл, Кристи Холл

В ролях: София Лиллис, Уайатт Олефф, София Брайант

Премьерный показ: 26 февраля на Netflix

Похоже на: «Конец ***го мира» • «Очень странные дела»

«Мне это не нравится» — уже второй случай, когда продюсеры Джонатан Энтвистл и Кристи Холл экранизируют комиксы Чарльза Форсмана: тот же творческий дуэт поставил сериал по его графическому роману «Конец ***го мира». На него «Мне это не нравится» и похож, особенно если смешать «Конец ***го мира» с «Половым воспитанием», «Академией „Амбрелла“», «Очень странными делами» и «Кэрри» и добавить парочку главных актёров из экранизации «Оно».

На первый взгляд «Мне это не нравится» кажется вторичным на фоне предшественников. Тему полового созревания отлично обыграли в «Половом воспитании». Неуклюжая героиня с мальчишеской стрижкой, задрипанный американский городок и музыка из восьмидесятых успели примелькаться за три сезона «Очень странных дел». А тему непростых отношений матери и дочери, владеющей телекинезом, сполна раскрыл Стивен Кинг в «Кэрри».

Но «Мне это не нравится» не просто заимствует удачные идеи из других шоу. Сериал старается перемешать их и выдать в совершенно новых пропорциях. Соединяя элементы подростковой драмы, школьной комедии, истории взросления и супергеройского эпика, «Мне это не нравится» делает акцент на отношениях между персонажами.

По правде говоря, сверхъестественная часть лишь мешает сериалу окончательно обрести индивидуальность. Полную скорость «Мне это не нравится» набирает в те моменты, когда в кадре собирается трое главных героев. Самые удачные и смешные сцены сериала — именно те, где показана обычная жизнь ребят и их взаимоотношения. Вот Сид и Стэн выкуривают вместе первый косяк и начинают меряться прыщами, прямо как герои «Смертельного оружия 3» хвастались друг перед другом шрамами. Вот Сид, Дина и Стэн вынуждены остаться после уроков в компании противного Брэда. Вот троица должна выкрасть из кабинета директора компрометирующую Сид запись с камер наблюдения. А вот Сид и Лиам в очень трогательной сцене идут хоронить внезапно скончавшегося ёжика.

Выдерживая общую стилистику, авторы «Мне это не нравится» то и дело позволяют себе маленькие эксперименты, которые немного расширяют границы сериала и лучше знакомят зрителей с персонажами. То снимут долгожданный закос под «Кэрри», то разместят небольшую пасхалку к «Клубу „Завтрак“», а то и вовсе перескажут последние события от лица Стэна, хотя до этого за всем происходящим мы следили исключительно глазами Сидни.

Такие эксперименты оказались возможны даже при том, что создатели поставили себя в жесткие рамки — первый сезон «Мне это не нравится» состоит всего из семи эпизодов длиной по 18–30 минут. Однако благодаря тому, что в сценарии совсем нет воды, создатели успели вместить в эти рамки очень многое.

И все-таки у ограниченного хронометража сразу три минуса. Во-первых, сезон кончается слишком уж быстро. Не успеваешь привязаться к персонажам, как с ними уже приходится прощаться, причём на самом интересном месте. Концовка не то чтобы переворачивает все предыдущие события с ног на голову, но заставляет как минимум их переосмыслить. Во-вторых, из-за усилившегося к финалу уклона в фантастику сериал не успевает выжать и половины из потрясающей экранной химии между актёрами. А в-третьих, финал грозит превратить эту историю в нечто куда более размашистое и масштабное, и не факт, что такое развитие пойдёт «Мне это не нравится» на пользу.

Но отдельным недостаткам не под силу затмить главное достоинство сериала. Герои «Мне это не нравятся» лишь издали выглядят клишированными стереотипами, понадёргаными из других историй. Благодаря превосходной актёрской игре, умным диалогам и хорошо показанным чувствам друг к другу персонажи кажутся глубокими, сложными и почти родными. Да, у Сид проблемы с матерью и Брэдом, но она искренне любит брата, Дину и Стэна. Её любовь и привязанность к ним прослеживается в мимолётных поступках вроде попытки заступиться за младшего брата или приготовить ему завтрак после случайной подставы. Другие ребята ей не уступают. И Стэн, и Дина пытаются проявить заботу о Сид даже после того, как она сама с ними ссорится, поскольку понимают, что не всегда её слова и поступки совпадают с мыслями.

А ещё у сериала идеальный саундтрек — разноплановый, многообразный, но всегда уместный и отлично передающий чувства героев.