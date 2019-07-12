Летом на книжном рынке царит традиционное затишье, но издатели комиксов Marvel в России явно не намерены упускать выход нового фильма киновселенной — так что нас ждёт сразу несколько комиксов о Человеке-пауке. Компанию ему на прилавках составят Тор, Росомаха и Вижн, а со стороны DC — одинокий сингл о Бэтмене.

Бэтмен: Detective Comics. И хрюкотали зелюки

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Июль 2019 1

Новый одиночный комикс о Бэтмене расскажет о противостоянии Темного рыцаря и одного из самых странных его противников — Шляпника. Об этом можно догадаться по названию, которое отсылает к знаменитому произведению Льюиса Кэрролла. Сценаристом комикса выступил автор «Саги» и «Y: Последний мужчина» Брайан К. Вон.

Джервис Тетч одержим безумной жаждой мести. Он сбегает из Аркхема и создает настоящее чудовище, способное уничтожить весь Готэм, — Бармаглота. Крылья как у Мен-бэта, тело и зубы как у Убийцы Крока, сила и выносливость как у Соломона Гранди. Бэтмену предстоит нелегкая схватка.

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Июль 2019 10

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Человек-паук. Вдали от дома. Пролог

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Июль 2019 9

По экранам триумфально идет новый фильм о Человеке-пауке, и, конечно, издатели не могли не погреться в лучах его славы. В этом месяце вас ждет специальный сборник с довольно необычным составом.

Помимо комикса «Человек-паук. Вдали от дома. Пролог» — предыстории нового фильма — туда войдут классический комикс «Удивительный Человек-паук» #95, где Паркер сражается с террористами в Лондоне, восьмой и девятый номера последней серии «Мировой уровень» и, наконец, «Удивительный Человек-паук» #311 с возвращением Мистерио от дуэта Макфарлейна и Микелайни.

Кроме «Пролога» и классического выпуска, все комиксы уже выходили на русском. Решайте сами, насколько вы фанат дружелюбного соседа.

О фильме

«Человек-паук: Вдали от дома». Как из Питера делают нового Тони Старка 1

«Человек-паук: Вдали от дома». Как из Питера делают нового Тони Старка

 01.07.2019

Фильм пытается быть не только супергеройским боевиком и комедией, но и эпилогом к «Мстителям: Финал».

Удивительный Человек-паук. Мировой уровень. Тома 8 и 9

Заканчивается целая эпоха для поклонников Человека-паука — на русском выходят последние тома за авторством Дэна Слота. Невероятно, но Слот сочинял комиксы о дружелюбном стенолазе больше десяти лет! За это время Питер Паркер успел умереть, передать костюм и тело Доктору Осьминогу, воскреснуть и стать главой собственной корпорации.

Паук расстается со своим постоянным автором на высокой ноте. Восьмой и девятый тома завершают все сюжетные линии и возвращают старых персонажей. Питер снова столкнется со Скорпионом, Громилами, Агентом Анти-Веномом и даже Локи. Но никто из них не представляет для Человека-паука такую опасность, как Норман Осборн, объединившийся с симбиотом Карнажа. Что будет, когда нападёт Красный Гоблин? Кто выживет, а кто умрет? Узнаем совсем скоро.

Космический Призрачный гонщик. Малыш Танос должен умереть

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Июль 2019 2

Фрэнк Касл, он же Каратель, никогда ничего не делает наполовину. Заключив сделку с дьяволом и став Призрачным гонщиком, он решил не останавливаться и заключил новую сделку — с Галактусом. Но Космических сил Карателю тоже показалось недостаточно и он стал Черной Десницей, наемником короля Таноса. Однако служба не заладилась. Теперь, потеряв семью, жизнь, душу, рассудок, свободу, снова жизнь и ещё разок жизнь, Гонщик отправляется в прошлое на планету Титан. Его цель — прикончить Таноса, пока тот ещё пускает слюни в люльке.

Под одной обложкой выйдут все пять выпусков мини-серии от Донни Кейтса.

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Июль 2019 11

Marvel. Официальная коллекция комиксов. Том 143. Земля Икс. Книга 2

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Июль 2019

Продолжение знаменитой серии о параллельной вселенной Marvel «Земля Икс», придуманной легендарным художником Алексом Россом. Здесь все жители Земли получили суперспособности, а старым и забытым супергероям приходится вступить в отчаянную битву за спасение планеты от неминуемой гибели.

Супергерои Marvel. Официальная коллекция. Том 14. Хэнк Пим

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Июль 2019 4

В «красной» коллекции выйдет том, посвященный Хэнку Пиму. Под обложкой — история происхождения первого Человека-муравья, а также сюжет из серии «Величайшие герои Земли» (Mighty Avengers #21–26) Дэна Слотта и Кхоя Фама.

В непростое время «Тёмного Правления» Хэнк Пим возглавит вновь собранную команду Мстителей. Но справится ли Человек-муравей с этой ролью или смерть жены всё ещё слишком его тяготит?

О персонаже

Генри Пим

Человек-муравей в комиксах. Хэнк Пим

 28.06.2018

Первый Человек-муравей — учёный, изобретатель и домашний тиран.

Супергерои Marvel. Официальная коллекция. Том 15. Вижн

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Июль 2019 5

Вторым персонажем «Ашет-коллекции» в июле станет андроид Вижн. В сборнике будет традиционное появление героя, а еще персональная мини-серия «Мстители: Идолы — Вижн» (Avengers Icons: The Vision #1–4) от Джеффа Джонса и Ивана Рейса, работавших вместе над сериями о Зеленом Фонаре и Аквамене.

Воспоминания Вижна скачали и украли. Теперь герой, частично потерявший память, должен обратиться за помощью к внучке своего творца Финеаса Т. Хортона, чтобы победить нечто ужасное, созданное нацистами во время Второй мировой.

Росомаха. Начало

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Июль 2019 3

Современный взгляд на первые шаги всеми любимого когтистого канадца. Комикс расскажет историю дикого мутанта, которому предстоит пройти нелегкий путь до члена Людей Икс и помочь исполнить мечту о мирном сосуществовании людей и мутантов. Нас ждет масштабная битва Логана с Халком, а также знакомство с Саблезубым и Вендиго.

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Июль 2019 13

Тор. Плоды осады. Пожиратели миров

Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Июль 2019 6

Следующая книга о приключениях Тора после «Латверианского Прометея» Кирона Гиллена («Молодые Мстители», «Дарт Вейдер»). К авторскому составу присоединился еще и Мэтт Фрэкшен, который написал сюжет о Пожирателях Миров.

Ради спасения своего народа от полчищ чудовищных дис Тору предстоит объединиться с Хелой в Аду. А пока руины Асгарда парят над Оклахомой после Осады, и правит им Бальдр Храбрый — доблестный воин, но нерешительный король. Пожиратели Миров прознали об этом и намерены теперь опустошить все Мировое Древо. Помешать им некому — если только Тор не сможет сплотить божественное семейство против новой угрозы.

О Торе

Тор

Тор MARVEL в комиксах и фильмах

 03.11.2017

Как в современном мифе американских комиксов появились скандинавские боги и много ли у них общего с оригиналами из Старшей и Младшей Эдд?

Переносы с прошлого месяца

Вы читали о них в предыдущем дайджесте, но они подзадержались:

  • «Карнаж. Полное издание»
  • «Старик Логан. Полное издание. Том 4»
  • «Капитан Америка: Скорбь»
  • «Капитан Америка жив!»

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Борис Блинохватов
Борис Блинохватов
Любитель комиксов и коллекционер со стажем. Редактор платформы «МИФ.Комиксы» издательства «Манн, Иванов и Фербер».


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