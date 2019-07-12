Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Июль 2019

Летом на книжном рынке царит традиционное затишье, но издатели комиксов Marvel в России явно не намерены упускать выход нового фильма киновселенной — так что нас ждёт сразу несколько комиксов о Человеке-пауке. Компанию ему на прилавках составят Тор, Росомаха и Вижн, а со стороны DC — одинокий сингл о Бэтмене.

Бэтмен: Detective Comics. И хрюкотали зелюки

Новый одиночный комикс о Бэтмене расскажет о противостоянии Темного рыцаря и одного из самых странных его противников — Шляпника. Об этом можно догадаться по названию, которое отсылает к знаменитому произведению Льюиса Кэрролла. Сценаристом комикса выступил автор «Саги» и «Y: Последний мужчина» Брайан К. Вон.

Джервис Тетч одержим безумной жаждой мести. Он сбегает из Аркхема и создает настоящее чудовище, способное уничтожить весь Готэм, — Бармаглота. Крылья как у Мен-бэта, тело и зубы как у Убийцы Крока, сила и выносливость как у Соломона Гранди. Бэтмену предстоит нелегкая схватка.

Человек-паук. Вдали от дома. Пролог

По экранам триумфально идет новый фильм о Человеке-пауке, и, конечно, издатели не могли не погреться в лучах его славы. В этом месяце вас ждет специальный сборник с довольно необычным составом.

Помимо комикса «Человек-паук. Вдали от дома. Пролог» — предыстории нового фильма — туда войдут классический комикс «Удивительный Человек-паук» #95, где Паркер сражается с террористами в Лондоне, восьмой и девятый номера последней серии «Мировой уровень» и, наконец, «Удивительный Человек-паук» #311 с возвращением Мистерио от дуэта Макфарлейна и Микелайни.

Кроме «Пролога» и классического выпуска, все комиксы уже выходили на русском. Решайте сами, насколько вы фанат дружелюбного соседа.

О фильме «Человек-паук: Вдали от дома». Как из Питера делают нового Тони Старка Фильм пытается быть не только супергеройским боевиком и комедией, но и эпилогом к «Мстителям: Финал».

Удивительный Человек-паук. Мировой уровень. Тома 8 и 9

Заканчивается целая эпоха для поклонников Человека-паука — на русском выходят последние тома за авторством Дэна Слота. Невероятно, но Слот сочинял комиксы о дружелюбном стенолазе больше десяти лет! За это время Питер Паркер успел умереть, передать костюм и тело Доктору Осьминогу, воскреснуть и стать главой собственной корпорации.

Паук расстается со своим постоянным автором на высокой ноте. Восьмой и девятый тома завершают все сюжетные линии и возвращают старых персонажей. Питер снова столкнется со Скорпионом, Громилами, Агентом Анти-Веномом и даже Локи. Но никто из них не представляет для Человека-паука такую опасность, как Норман Осборн, объединившийся с симбиотом Карнажа. Что будет, когда нападёт Красный Гоблин? Кто выживет, а кто умрет? Узнаем совсем скоро.

Космический Призрачный гонщик. Малыш Танос должен умереть

Фрэнк Касл, он же Каратель, никогда ничего не делает наполовину. Заключив сделку с дьяволом и став Призрачным гонщиком, он решил не останавливаться и заключил новую сделку — с Галактусом. Но Космических сил Карателю тоже показалось недостаточно и он стал Черной Десницей, наемником короля Таноса. Однако служба не заладилась. Теперь, потеряв семью, жизнь, душу, рассудок, свободу, снова жизнь и ещё разок жизнь, Гонщик отправляется в прошлое на планету Титан. Его цель — прикончить Таноса, пока тот ещё пускает слюни в люльке.

Под одной обложкой выйдут все пять выпусков мини-серии от Донни Кейтса.

Marvel. Официальная коллекция комиксов. Том 143. Земля Икс. Книга 2

Продолжение знаменитой серии о параллельной вселенной Marvel «Земля Икс», придуманной легендарным художником Алексом Россом. Здесь все жители Земли получили суперспособности, а старым и забытым супергероям приходится вступить в отчаянную битву за спасение планеты от неминуемой гибели.

Супергерои Marvel. Официальная коллекция. Том 14. Хэнк Пим

В «красной» коллекции выйдет том, посвященный Хэнку Пиму. Под обложкой — история происхождения первого Человека-муравья, а также сюжет из серии «Величайшие герои Земли» (Mighty Avengers #21–26) Дэна Слотта и Кхоя Фама.

В непростое время «Тёмного Правления» Хэнк Пим возглавит вновь собранную команду Мстителей. Но справится ли Человек-муравей с этой ролью или смерть жены всё ещё слишком его тяготит?

Супергерои Marvel. Официальная коллекция. Том 15. Вижн

Вторым персонажем «Ашет-коллекции» в июле станет андроид Вижн. В сборнике будет традиционное появление героя, а еще персональная мини-серия «Мстители: Идолы — Вижн» (Avengers Icons: The Vision #1–4) от Джеффа Джонса и Ивана Рейса, работавших вместе над сериями о Зеленом Фонаре и Аквамене.

Воспоминания Вижна скачали и украли. Теперь герой, частично потерявший память, должен обратиться за помощью к внучке своего творца Финеаса Т. Хортона, чтобы победить нечто ужасное, созданное нацистами во время Второй мировой.

Росомаха. Начало

Современный взгляд на первые шаги всеми любимого когтистого канадца. Комикс расскажет историю дикого мутанта, которому предстоит пройти нелегкий путь до члена Людей Икс и помочь исполнить мечту о мирном сосуществовании людей и мутантов. Нас ждет масштабная битва Логана с Халком, а также знакомство с Саблезубым и Вендиго.

Тор. Плоды осады. Пожиратели миров

Следующая книга о приключениях Тора после «Латверианского Прометея» Кирона Гиллена («Молодые Мстители», «Дарт Вейдер»). К авторскому составу присоединился еще и Мэтт Фрэкшен, который написал сюжет о Пожирателях Миров.

Ради спасения своего народа от полчищ чудовищных дис Тору предстоит объединиться с Хелой в Аду. А пока руины Асгарда парят над Оклахомой после Осады, и правит им Бальдр Храбрый — доблестный воин, но нерешительный король. Пожиратели Миров прознали об этом и намерены теперь опустошить все Мировое Древо. Помешать им некому — если только Тор не сможет сплотить божественное семейство против новой угрозы.

О Торе Тор MARVEL в комиксах и фильмах Как в современном мифе американских комиксов появились скандинавские боги и много ли у них общего с оригиналами из Старшей и Младшей Эдд?