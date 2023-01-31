Крауд-кампания «Мира фантастики» к юбилею журнала завершилась! Что дальше?

Ого. С ума сойти. Кампания завершилась почти сутки как, а мы до сих пор не можем поверить. Несмотря на всё, что произошло в 2022-м. Несмотря на всё, что произойдёт в 2023-м. Несмотря на повышение цен. Вы поверили в нас и поддержали журнал на 11,4 миллиона рублей, значительно побив прошлый рекорд. Спасибо!

Январский номер (230-й) уже доступен и частично разослан. Скоро мы включим его для тех, кто присоединился к кампании после 12 января. Но не торопитесь оформлять доставку одного выпуска. Уже через неделю будет доступен февральский номер (231-й), а также все старые спецвыпуски, которые были в дополнительных наградах. Лучше оформить единую посылку, это позволить сэкономить на доставке. Редакция сейчас активно работает над мартовским номером, а также 12-м и 13-м спецвыпусками. По спецвыпуску «Лучшие современные сериалы» сданы все тексты, начинается вёрстка, готовится эскиз обложки. По спецвыпуску № 13 («Лучшие фантастические книги XXI века») готов план, авторы получили задания. Над литературным спецвыпуском мы планируем начать работу после возвращения основного состава издательства из командировки. По нематериальным наградам (благодарности, стримы и т.п.) мы свяжемся с вами по почте, указанной в профиле. Материальные награды (сувенирку) и сверхцели мы будем отправлять по мере их готовности. Мы обязательно напишем, как идёт производство.

Вроде ничего не забыли? Пишите в комментариях, постараемся ответить!