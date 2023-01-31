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    Крауд-кампания «Мира фантастики» к юбилею журнала завершилась! Что дальше?

    31 января 2023
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    31.01.2023
    19630
    0 минут на чтение
    Крауд-кампания «Мира фантастики» к юбилею журнала завершилась! Что дальше?

    Ого. С ума сойти. Кампания завершилась почти сутки как, а мы до сих пор не можем поверить. Несмотря на всё, что произошло в 2022-м. Несмотря на всё, что произойдёт в 2023-м. Несмотря на повышение цен. Вы поверили в нас и поддержали журнал на 11,4 миллиона рублей, значительно побив прошлый рекорд. Спасибо!

    1. Январский номер (230-й) уже доступен и частично разослан. Скоро мы включим его для тех, кто присоединился к кампании после 12 января.
    2. Но не торопитесь оформлять доставку одного выпуска. Уже через неделю будет доступен февральский номер (231-й), а также все старые спецвыпуски, которые были в дополнительных наградах. Лучше оформить единую посылку, это позволить сэкономить на доставке.
    3. Редакция сейчас активно работает над мартовским номером, а также 12-м и 13-м спецвыпусками. По спецвыпуску «Лучшие современные сериалы» сданы все тексты, начинается вёрстка, готовится эскиз обложки. По спецвыпуску № 13 («Лучшие фантастические книги XXI века») готов план, авторы получили задания.
    4. Над литературным спецвыпуском мы планируем начать работу после возвращения основного состава издательства из командировки.
    5. По нематериальным наградам (благодарности, стримы и т.п.) мы свяжемся с вами по почте, указанной в профиле.
    6. Материальные награды (сувенирку) и сверхцели мы будем отправлять по мере их готовности. Мы обязательно напишем, как идёт производство.

    Вроде ничего не забыли? Пишите в комментариях, постараемся ответить!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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