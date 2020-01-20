Фантастические люди, события и тенденции 2019

Эта часть итогов — не топ и не хит-парад. Это попытка осмыслить 2019-й, каким он войдёт в историю: монополия Disney, фото чёрной дыры, штурм Зоны 51, гений Кодзима и потрясающий Киану. Эпоха финалов В 2019 году подошли к окончательному или промежуточному финишу сразу несколько значимых франшиз. В конце апреля вышла четвёртая часть «Мстителей», получившая в российском прокате символичный подзаголовок «Финал». Картина поставила точку в сюжете «Саги Бесконечности», который охватывал события всех фильмов Marvel начиная с первого «Железного человека» 2008 года. В «Финале» Мстители наконец-то разобрались с Таносом (даже дважды!), прямо или косвенно стоявшим за всеми проблемами героев, а зрители попрощались с оригинальным составом Мстителей. За дальнейшее развитие вселенной будут отвечать уже новые герои. В мае восьмым сезоном закончился, пожалуй, самый значимый сериал десятилетия — «Игра престолов». Сам сезон стал разочарованием — зрители остались недовольны сценарием, написанным почти без участия Джорджа Мартина. Но невозможно отрицать влияние, которое «Игра престолов» оказала на современную культуру. Сейчас практически каждый крупный канал вложился в съёмки собственного фэнтези-сериала. В обозримом будущем нас ждут «Стража», «Властелин колец», «Колесо Времени», вторые сезоны «Ведьмака» и «Тёмных начал». А возмущение фанатов лишь доказывает, как много для них значили Тирион, Дейенерис, Джон Сноу и другие герои. Весной подошла к концу и «Теория большого взрыва», начатая ещё в 2007 году. По слухам, сериал продолжался бы и дальше, но Джим Парсонс (Шелдон) отказался сниматься в тринадцатом сезоне, решив поставить точку в истории своего героя. Впрочем, сериал получил достойный финал: Эми и Шелдон теперь нобелевские лауреаты, а Леонард и Пенни ждут ребёнка. Зрители приняли концовку благосклонно (редкость для 2019 года!), а для тех, кто не может жить без гениального физика, продолжает выходить «Детство Шелдона», продлённое на четвёртый сезон. А в декабре девятый эпизод «Звёздных войн» подвёл итог не только новой трилогии, но и всей саги о Скайуокерах. Можно спорить о качестве новых фильмов и о том, нужны ли они вообще, но они оказались успешны в прокате — три новых эпизода заработали порядка пяти миллиардов долларов (больше, чем получил Джордж Лукас за продажу всех прав на франшизу). А главное, теперь Disney и Lucasfilm просто обязаны придумать свежую идею для будущих фильмов. Дальше выезжать на ностальгии и отсылках уже не выйдет. Смотрите также 2019 год — это конец эпохи для фантастических франшиз В один год заканчиваются «Звёздные войны», «Игра престолов», «Сага бесконечности» Marvel и многое другое. Чем они кончатся, и что случится дальше? 2019-й — год разочарований. «Терминатор», «Звёздные войны» и всё плохое Мы знали, что нас ждёт финал эпохи, но кто бы мог подумать, что он будет слитый? Война стриминговая началась В последние годы рынок потокового видео становится всё более желанным для крупных корпораций. Если несколько лет назад там безраздельно царил Netflix, то сейчас в секторе развернулась жесточайшая конкуренция. В ноябре 2019 года стартовали Disney+ и Apple TV+, а в обозримом будущем свои потоковые сервисы запустят NBCUniversal (Peacock) и Time Warner (HBO Max). Эксперты уже подсчитали, что подписка на все основные сервисы обойдётся американским зрителям более чем в сотню долларов в месяц. Вряд ли много народу будет готово ежемесячно расставаться с такой суммой, а значит, подписчикам придется выбирать, что для них интереснее. Поэтому уже сейчас все крупные сервисы вкладывают грандиозные суммы в новый контент. Netflix в 2020 году планирует потратить на производство около 15 миллиардов долларов, а бюджет Disney+ оценивается в 25 миллиардов. Другие важные составляющие стриминговой войны — старые сериалы и эксклюзивные контракты с топовыми шоураннерами. Весь год студии тратили сотни миллионов долларов на сделки с Джей Джей Абрамсом, Шондой Раймс, Джонатаном Ноланом и Лизой Джой, Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, а также выкупали права на хиты прежних лет. Казалось бы, все уже посмотрели «Друзей», «Офис» и «Теорию большого взрыва», но эти сериалы по-прежнему пользуются бешеной популярностью. Чтобы вернуть себе эксклюзивные права на «Офис» и показывать его исключительно на своём сервисе Peacock, NBCUniversal отвалила Netflix полмиллиарда долларов. Эксперты сходятся во мнении, что рынок потокового видео перенасыщен и такому количеству сервисов на нём не найдётся места. Но уже сейчас мы наблюдаем сезонную миграцию подписчиков: люди подписываются на нужный сервис на время трансляции интересующего их шоу и отписываются сразу после его завершения. Число подписчиков Disney+ упало после финала «Мандалорца», Netflix потерял пользователей вскоре после третьего сезона «Очень странных дел»… Если сервисы не смогут поддерживать круглогодичный интерес к своей продукции, подписчики продолжат мигрировать. Научные достижения года 2019-й оказался таким богатым на научные достижения, что одним ограничиться нельзя. Мы составили небольшой список основных событий. В апреле команда проекта «Телескоп горизонта событий» получила первое чёткое изображение сверхмассивной чёрной дыры, на котором видна её «граница» — тот самый горизонт событий. Эта чёрная дыра находится в центре галактики М87 в созвездии Девы. Она удалена от Земли на 53,5 миллиона световых лет, а её масса в 6,5 миллиарда раз превышает массу Солнца. Учёные годами пытались получить фото чёрной дыры. Сложность в том, что чёрные дыры искривляют пространство и время вокруг себя, и даже свет не способен вырваться из их притяжения. Но участникам проекта ТГС удалось получить изображение, объединив данные восьми телескопов, установленных в разных частях света. Строго говоря, сами снимки были сделаны ещё в 2017-м, а два года ушло на обработку полученных данных. А в августе астрофизики засекли последствия столкновения чёрной дыры с нейтронной звездой. Столкновение состоялось миллиард лет назад, но образовавшиеся в его результате гравитационные волны достигли Земли только сейчас. В марте SpaceX впервые запустила на орбиту пилотируемый коммерческий космический корабль Crew Dragon. Первый полет произошёл без экипажа, первый пилотируемый полет запланирован на февраль этого года. Если испытания пройдут успешно, SpaceX получит контракт от NASA на доставку астронавтов на борт МКС и обратно. Кроме того, учёные выяснили, что арктические и гренландские льды тают с беспрецедентной скоростью. Уровень воды в мировом океане ежегодно поднимается на 4% и к 2100 году поднимется на полметра. Около полумиллиона растительных и миллион животных видов окажутся на грани полного вымирания в течение следующих десятилетий. Флэшмоб года: штурм Зоны 51 Летом прошлого года в Facebook появилось шуточное сообщество, организаторы которого предлагали принять участие в штурме Зоны 51. Это военная база, на которой, согласно всевозможным теориям заговора, американское правительство проводит тайные эксперименты над пришельцами. Идея штурма стала вирусной — желание принять в нём участие высказало свыше полутора миллионов человек, в том числе актёр Дэнни Трехо, музыкант Кевин Джонас и даже «Лысый из Brazzers» Джонни Синс. Организаторы штурма подчёркивали, что мероприятие шуточное, но ВВС США всё равно опубликовали официальное предупреждение, что будут защищать базу от попыток проникновения. Штурм был намечен на 20 сентября, и в этот день возле базы действительно собрался народ. Правда, из заявленных полутора миллионов человек до Невады добралось всего несколько тысяч. В основном люди просто развлекались: фотографировались, шутили, танцевали, слушали музыку и соревновались в беге в стиле Наруто — так организаторы предлагали уворачиваться от пуль, если штурмующих будут обстреливать. Не обошлось и без арестов — пару человек задержали за мелкие правонарушения, причём один из них действительно пытался пробраться на территорию базы. Зона 51: реальная история секретной базы — и легенды Откуда пошли легенды про секретную базу и «Ангар 18», в котором прячут тарелочки и пришельцев? И чем там занимались на самом деле? Люди-мемы года: гений Кодзима и потрясающий Киану Под конец года Хидэо Кодзима был просто везде. О японском геймдизайнере говорили даже те издания, которые обычно не вспоминают про видеоигры. Внезапная популярность Кодзимы объясняется просто: они с Sony сообразили, что лучший инструмент в продвижении Death Stranding — личность её создателя. Поэтому Кодзима колесил по миру, «объединял фанатов», посещал конвенты (включая российский Comic Con), давал интервью, ходил на популярные телешоу (даже к Ивану Урганту!), участвовал в стримах. Теперь даже далёкие от игр люди, которые не знали, кто такой Кодзима, точно слышали, что он — гений. Но признать 2019-й годом Кодзимы мешает ещё один человек, который был везде. Киану Ривз всегда был популярен в интернете (чего ещё ждать от Нео?), но в 2019 году его популярность, кажется, увеличилась в геометрической прогрессии. Новые мемы с участием актёра появлялись едва ли не ежедневно, а летом в Сети даже появилась петиция, автор которой на полном серьёзе убеждал журнал Time признать Киану человеком года (в итоге это звание отдали экоактивистке Грете Тунберг). У популярности актёра несколько причин. Регулярно всплывающие в Сети истории о Ривзе показывают его исключительно с положительной стороны. Вышедший в этом году боевик «Джон Уик 3» встретил теплый прием. Презентация Cyberpunk 2077 породила отдельный мем «Ты потрясающий!». А ещё сёстры Вачовски в ушедшем году анонсировали грядущее возвращение в мир «Матрицы». Разумеется, с участием Киану. Ну и чем старше Киану Ривз, тем больше люди убеждаются, что он бессмертен. Потери года 29 марта скончался фантаст Алан Коул. Российскому читателю он известен как один из создателей цикла «Стэн» и пародийного боевика «Армагеддон», написанного в соавторстве с Ником Перумовым.

1 апреля не стало Вонды Макинтайр. В России писательницу знали в основном по межавторским циклам «Звёздные войны» и «Звёздный путь», а вот её оригинальные произведения до нас так и не добрались. Роман «Змея сновидений» издавался лишь в виде фанатской малотиражки, а «Луна и солнце» появились на русском уже после смерти писательницы. 4 апреля остановилось сердце режиссёра, актёра и сценариста Георгия Данелии. Мы знаем его как создателя фильмов «Кин-дза-дза!», «Я шагаю по Москве», «Мимино» и как автора сценария «Джентльменов удачи». 14 апреля умер Джин Вулф, автор эпопеи «Книга Нового Солнца». Критики и коллеги называли Вулфа одним из величайших писателей современности, а его творчество оказало огромное влияние на Урсулу Ле Гуин, Кори Доктороу, Нила Геймана и многих других авторов. 30 апреля оборвалась жизнь очаровательного гиганта и огромного добряка Питера Мейхью, который много лет играл Чубакку в «Звёздных войнах». 19 июля после непродолжительной болезни скончался Рутгер Хауэр, замечательный и харизматичный актёр, без чьих ролей история кинофантастики была бы совершенно другой. Памяти Рутгера Хауэра: его лучшие фильмы Вспомним о главных моментах его карьеры, которые уйдут в историю, как слёзы под дождём. 28 сентября ушёл из жизни мудрый сказочник отечественного театра и кино Марк Захаров, режиссёр «Того самого Мюнхгаузена», «Обыкновенного чуда», «Формулы любви» и «Убить дракона». Последний волшебник: Марк Захаров и его сказочные миры 28 сентября не стало режиссёра «Того самого Мюнхгаузена», «Обыкновенного чуда», «Формулы любви» и «Убить дракона». Вспоминаем его фильмы, их причудливые декорации, хитовые песни и бессмертных (в буквальном смысле) героев. 11 октября умер Алексей Леонов — дважды герой Советского Союза, одиннадцатый советский космонавт и первый человек, побывавший в открытом космосе. 30 декабря скончался Сид Мид, известный американский художник, дизайнер и футурист, создатель концепт-артов к фильмам «Бегущий по лезвию», «Чужие» и «Трон».