Сегодня в рубрике «Косплей» у нас образ-кроссовер, в котором соединились два героя вселенной Бэтмена — Джокер и Бэтгёрл.
Бэтгёрл
Имя Бэтгёрл в комиксах носили сразу несколько персонажей. Первой из них была Бетти Кейн — выпуск с ней вышел в апреле 1961 года. Самой популярной Бэтгёрл стала дочь комиссара Гордона Барбара Гордон. В этом образе Барбара появлялась во множестве мультсериалов, игр и даже в фильме «Бэтмен и Робин».
Косплеер: Dark Incognito
Фотографии, ретушь: Николай Жаров
Ассистент: Катя Наволоцкая
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