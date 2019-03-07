Сегодня в рубрике «Косплей» у нас образ-кроссовер, в котором соединились два героя вселенной Бэтмена — Джокер и Бэтгёрл.

Бэтгёрл

Имя Бэтгёрл в комиксах носили сразу несколько персонажей. Первой из них была Бетти Кейн — выпуск с ней вышел в апреле 1961 года. Самой популярной Бэтгёрл стала дочь комиссара Гордона Барбара Гордон. В этом образе Барбара появлялась во множестве мультсериалов, игр и даже в фильме «Бэтмен и Робин».

Косплеер: Dark Incognito

Фотографии, ретушь: Николай Жаров

Ассистент: Катя Наволоцкая