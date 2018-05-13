Комикс: Об стену Александр Ремизов 13.05.2018 Юмор 150 (Февраль 2016) Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Александр РемизовХудожник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.http://remizov.blogspot.com/ДэдпулНаши комиксы Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. А ещё у нас есть Комикс: Новая надежда умирает последней Комикс: Последний джедай Видео: Топ-10 супергероев (по мнению Дэдпула) Комикс: Там, где нас нет Комикс: Тибет меняет «Дэдпул 2»: о чём будет сюжет?
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