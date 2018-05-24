Комикс: Обознался Александр Ремизов 24.05.2018 Юмор Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Александр РемизовХудожник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.http://remizov.blogspot.com/Звёздные войны (Star Wars)Наши комиксыюмор Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. А ещё у нас есть Вырезанные сцены: «Звёздные войны: Пробуждение Силы» Всё, что нужно знать о Star Wars Battlefront Видео: Звёздные войны: Пробуждение силы — Любить или ненавидеть? Технологическая сингулярность и британские учёные Легенда о Хане Соло. Как сложилась жизнь героя в старом каноне Комикс: Жертвы фанфикшена
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