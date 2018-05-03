3025 год. Человечество уже давно колонизировало новые планеты и системы. В ходе затяжных восстаний единое государство раскололось на множество независимых территорий, власть в которых возглавили Великие дома. В их руках находится невероятное оружие — огромные боевые мехи, способные изменить ход любой войны.

Ауриганский простор — небольшое окраинное государство, которым правил Верховный лорд Тамати Арано II. Когда лорд умер, престол перешел к его дочери Камеи Арано. Но на торжественной церемонии девушку предал дядя из семьи Эспиноза. Три года Арано готовится нанести удар — и помочь ей в этом может преданный отряд наёмников.

Платформа: PC
Жанр: пошаговая стратегия и менеджмент отряда
Разработчик: Harebrained Schemes
Издатель: Paradox Interactive
Возрастной рейтинг: 12+
Перевод: нет
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Несколько лет назад студия Harebrained Schemes успешно возродила фантастическую вселенную Shadowrun, основанную на одноимённой настольной ролевой игре. Returns, Dragonfall и Hong Kong, показавшие разные города, события и героев Шестого мира, завоевали уважение и любовь геймеров со всего света. После этой удачи разработчики решили пойти дальше и адаптировать ещё одну настольную игру — варгейм BattleTech. В 2015 году они собрали на Kickstarter свыше 2,7 миллиона долларов, что в 11 раз превысило запрашиваемую сумму — так HBS смогли добавить в игру не только отдельные миссии-скирмиши, но и полноценную одиночную кампанию, красивые озвученные ролики, модификации для базы и PvP-режим. Игроки доверяли HBS не только из-за прошлых проектов, но ещё и потому, что разработкой руководил Джордан Вейман, один из создателей оригинального варгейма.

BattleTech

В начале игры мы выбираем предысторию для своего персонажа. Она даёт небольшие бонусы к характеристикам и влияет на текст в диалогах

Да-да, BattleTech — это прежде всего настольная игра, в которой отряды мехов сражаются на поле из шестиугольных гексов. Подробные правила боя и создания своих машин привлекли немало поклонников варгеймов, и в итоге вселенная разрослась до десятка разных видеоигр, анимационного сериала и сотен книжек. Мир будущего BattleTech по детальности можно сравнить с Расширенной вселенной «Звёздных войн». Сходства добавляют и элементы романтизированного средневековья: местные лорды разъезжают на мехах, как рыцари на конях. Разработчики решили не вмешиваться в уже прописанные события, а придумали своё окраинное государство, в котором и развиваются события игры.

BattleTech

Игрок может выбрать название и логотип команды наёмников, а также раскраску мехов

С главной задачей — перенести в видеоигру тактические сражения и боевую систему — разработчики справились достойно. Битвы массивных машин, как и в варгейме, требуют от игрока внимательности, дисциплины и продумывания каждого шага. Любая миссия начинается с высадки на планету или спутник в определённой точке. Взять в бой можно не более четырех мехов, которые и формируют «копьё» (ещё немного архаичности — так раньше назывался отряд рыцаря). Пока игрок не столкнётся с силами противника, он может управлять отрядом в свободном режиме, отдавая мехам команды по очереди. Как только на радаре появится вражеская цель, игра переключается в боевой режим. Все участники боя действуют в одну из пяти фаз инициативы: самые быстрые (лёгкие мехи и боевые транспортники) начинают с пятой фазы, а самые медленные (тяжёлые бронированные монстры) вступают лишь во второй или даже в первую фазу. Игрок вправе отложить действие юнитов, что порой может быть очень полезно. Скажем, если лёгкий мех типа «Саранча» (Locust) отложит действие в этом раунде, он успеет пострелять после хода противника, а в следующем раунде успеет спрятаться в укрытии до вражеского хода.

BattleTech

Игра подсчитывает шанс на успешный выстрел из каждого орудия, но не показывает, какова вероятность попасть в корпус или шасси

За ход мех может передвинуться и совершить лишь одно действие — обычно это залп из всех орудий, активация защитной стойки или бег, позволяющий передвинуться ещё. Двигаться в бою очень важно. Во-первых, у каждой машины есть боевой угол атаки (поле зрения), в котором она может атаковать. Если цель оказывается за его пределами, например за спиной или сбоку, то выстрелить в неё нельзя. Во-вторых, каждое перемещение накладывает на машину состояние «уклонение», эффект которого суммируется. Так в бою моделируется ситуация, что по постоянно перемещающейся цели труднее попасть. Правда, после каждого выстрела — неважно, успешного или нет, — эффект «уклонения» снижается. Ведь долго под шквальным огнём не выстоит даже самый тяжёлый мех!

BattleTech

«Саранчу» лучше не пускать вперёд. Пара вражеских залпов превратят лёгкую машину в кучу металлолома

Для новой адаптации игры разработчики ввели ещё несколько любопытных решений. Теперь прыжковые двигатели устанавливаются на любую машину — раньше такой привилегией обладали лишь особые типы конструкций. С помощью движков можно перелетать стены, занимать вышки и даже падать на вражеские цели — правда, ноги вашей машины тоже получают урон. Другое нововведение определённо порадует любителей «Евангелиона» и «Тихоокеанского рубежа» — теперь мехи могут наносить друг другу урон в ближнем бою. Выглядит это чертовски эффектно, ощущается каждый замах и удар! Главное, что удары, в отличие от оружия, не нагревают вашего меха, — а ведь перегрев может быстро вывести его из строя.

BattleTech.

Частые удары по мехам могут сломать руку машины

Ложку дёгтя в сражения добавляют непрозрачная математика и высокая доля случайности. Конечно, казусов с частыми промахами, как в перезапуске XCOM, здесь нет — некоторые виды оружия выпускают по несколько снарядов, какой-нибудь да попадёт. А вот распределение урона по частям конструкции вызывает вопросы. У игрока, как правило, нет возможности прицелиться в голову или ногу, поэтому выстрелы могут лететь куда попало. То же самое касается и пробивания брони — скажем, если враг стреляет лазером, то по чистой случайности заряд может не только угодить в голову вашему меху, но и сразу ранить пилота. Вероятность критической атаки, к сожалению, нигде не показывается.

Вне боевых миссий игра превращается в симулятор бухгалтера. Вам необходимо следить за состоянием техники, апгрейдами машин, новыми контрактами и здоровьем бойцов. Ваши главные враги — не тяжёлые мехи и не жестокий Директорат Дома Эспиноза, а время и деньги. Каждый месяц вам приходит неутешительный счёт, в котором суммированы выплаты за аренду мехов и зарплата всем бойцам. Даже если какой-то дармоед месяц провалялся в постели с увечьями (а на миссию нельзя брать раненых пилотов), он всё равно получит свои кровные! Любая техническая операция — например, повесить на меха пушку и починить ему ногу — занимает несколько дней и стоит определённую сумму. Вложения в мехов вообще не очень надёжны: вы можете потратить десятки тысяч на новый пулемёт, а в следующей миссии его запросто отстрелят.

BattleTech

К менеджменту сложно привыкнуть в том числе из-за громоздкого интерфейса

BattleTech подводит техническая реализация. Многие пользователи отмечают слабую оптимизацию на разных конфигурациях. Даже при низкой детализации текстур и моделей частота кадров в гуще битвы сильно проседает. При том что в графическом плане игра звёзд с неба не хватает. Это можно было простить, если бы у BattleTech был свой ярко выраженный стиль — например, как у той же Shadowrun. А еще в некоторых миссиях встречаются баги, из-за которых невозможно успешно выполнить задание. К счастью, на основной сюжет это не влияет.

BattleTech

Модификации базы напоминают об XCOM. Нужно не только сделать единовременную выплату за каждое улучшение, но и в дальнейшем оплачивать его каждый месяц

Итог: BattleTech — достойное возрождение серии. Это хороший подарок не только преданным поклонникам прошлых игр, но и любителям пошаговых стратегий вроде XCOM и Shadowrun. В игре хватает технических огрехов и сомнительной математики, зато она в полной мере позволяет ощутить себя не только гениальным тактиком, но и менеджером отряда наёмников.

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Обзор BattleTech. Возвращение стальных гигантов
удачно
  • динамичные тактические сражения
  • эффект присутствия
  • скрупулёзный менеджмент отряда
неудачно
  • технические недоработки
  • непрозрачная математика
  • громоздкий интерфейс
7достойно
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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.


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