3025 год. Человечество уже давно колонизировало новые планеты и системы. В ходе затяжных восстаний единое государство раскололось на множество независимых территорий, власть в которых возглавили Великие дома. В их руках находится невероятное оружие — огромные боевые мехи, способные изменить ход любой войны. Ауриганский простор — небольшое окраинное государство, которым правил Верховный лорд Тамати Арано II. Когда лорд умер, престол перешел к его дочери Камеи Арано. Но на торжественной церемонии девушку предал дядя из семьи Эспиноза. Три года Арано готовится нанести удар — и помочь ей в этом может преданный отряд наёмников.

Платформа: PC

Жанр: пошаговая стратегия и менеджмент отряда

Разработчик: Harebrained Schemes

Издатель: Paradox Interactive

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: нет

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Несколько лет назад студия Harebrained Schemes успешно возродила фантастическую вселенную Shadowrun, основанную на одноимённой настольной ролевой игре. Returns, Dragonfall и Hong Kong, показавшие разные города, события и героев Шестого мира, завоевали уважение и любовь геймеров со всего света. После этой удачи разработчики решили пойти дальше и адаптировать ещё одну настольную игру — варгейм BattleTech. В 2015 году они собрали на Kickstarter свыше 2,7 миллиона долларов, что в 11 раз превысило запрашиваемую сумму — так HBS смогли добавить в игру не только отдельные миссии-скирмиши, но и полноценную одиночную кампанию, красивые озвученные ролики, модификации для базы и PvP-режим. Игроки доверяли HBS не только из-за прошлых проектов, но ещё и потому, что разработкой руководил Джордан Вейман, один из создателей оригинального варгейма.

Да-да, BattleTech — это прежде всего настольная игра, в которой отряды мехов сражаются на поле из шестиугольных гексов. Подробные правила боя и создания своих машин привлекли немало поклонников варгеймов, и в итоге вселенная разрослась до десятка разных видеоигр, анимационного сериала и сотен книжек. Мир будущего BattleTech по детальности можно сравнить с Расширенной вселенной «Звёздных войн». Сходства добавляют и элементы романтизированного средневековья: местные лорды разъезжают на мехах, как рыцари на конях. Разработчики решили не вмешиваться в уже прописанные события, а придумали своё окраинное государство, в котором и развиваются события игры.

С главной задачей — перенести в видеоигру тактические сражения и боевую систему — разработчики справились достойно. Битвы массивных машин, как и в варгейме, требуют от игрока внимательности, дисциплины и продумывания каждого шага. Любая миссия начинается с высадки на планету или спутник в определённой точке. Взять в бой можно не более четырех мехов, которые и формируют «копьё» (ещё немного архаичности — так раньше назывался отряд рыцаря). Пока игрок не столкнётся с силами противника, он может управлять отрядом в свободном режиме, отдавая мехам команды по очереди. Как только на радаре появится вражеская цель, игра переключается в боевой режим. Все участники боя действуют в одну из пяти фаз инициативы: самые быстрые (лёгкие мехи и боевые транспортники) начинают с пятой фазы, а самые медленные (тяжёлые бронированные монстры) вступают лишь во второй или даже в первую фазу. Игрок вправе отложить действие юнитов, что порой может быть очень полезно. Скажем, если лёгкий мех типа «Саранча» (Locust) отложит действие в этом раунде, он успеет пострелять после хода противника, а в следующем раунде успеет спрятаться в укрытии до вражеского хода.

За ход мех может передвинуться и совершить лишь одно действие — обычно это залп из всех орудий, активация защитной стойки или бег, позволяющий передвинуться ещё. Двигаться в бою очень важно. Во-первых, у каждой машины есть боевой угол атаки (поле зрения), в котором она может атаковать. Если цель оказывается за его пределами, например за спиной или сбоку, то выстрелить в неё нельзя. Во-вторых, каждое перемещение накладывает на машину состояние «уклонение», эффект которого суммируется. Так в бою моделируется ситуация, что по постоянно перемещающейся цели труднее попасть. Правда, после каждого выстрела — неважно, успешного или нет, — эффект «уклонения» снижается. Ведь долго под шквальным огнём не выстоит даже самый тяжёлый мех!

Для новой адаптации игры разработчики ввели ещё несколько любопытных решений. Теперь прыжковые двигатели устанавливаются на любую машину — раньше такой привилегией обладали лишь особые типы конструкций. С помощью движков можно перелетать стены, занимать вышки и даже падать на вражеские цели — правда, ноги вашей машины тоже получают урон. Другое нововведение определённо порадует любителей «Евангелиона» и «Тихоокеанского рубежа» — теперь мехи могут наносить друг другу урон в ближнем бою. Выглядит это чертовски эффектно, ощущается каждый замах и удар! Главное, что удары, в отличие от оружия, не нагревают вашего меха, — а ведь перегрев может быстро вывести его из строя.

Ложку дёгтя в сражения добавляют непрозрачная математика и высокая доля случайности. Конечно, казусов с частыми промахами, как в перезапуске XCOM, здесь нет — некоторые виды оружия выпускают по несколько снарядов, какой-нибудь да попадёт. А вот распределение урона по частям конструкции вызывает вопросы. У игрока, как правило, нет возможности прицелиться в голову или ногу, поэтому выстрелы могут лететь куда попало. То же самое касается и пробивания брони — скажем, если враг стреляет лазером, то по чистой случайности заряд может не только угодить в голову вашему меху, но и сразу ранить пилота. Вероятность критической атаки, к сожалению, нигде не показывается.

Вне боевых миссий игра превращается в симулятор бухгалтера. Вам необходимо следить за состоянием техники, апгрейдами машин, новыми контрактами и здоровьем бойцов. Ваши главные враги — не тяжёлые мехи и не жестокий Директорат Дома Эспиноза, а время и деньги. Каждый месяц вам приходит неутешительный счёт, в котором суммированы выплаты за аренду мехов и зарплата всем бойцам. Даже если какой-то дармоед месяц провалялся в постели с увечьями (а на миссию нельзя брать раненых пилотов), он всё равно получит свои кровные! Любая техническая операция — например, повесить на меха пушку и починить ему ногу — занимает несколько дней и стоит определённую сумму. Вложения в мехов вообще не очень надёжны: вы можете потратить десятки тысяч на новый пулемёт, а в следующей миссии его запросто отстрелят.

BattleTech подводит техническая реализация. Многие пользователи отмечают слабую оптимизацию на разных конфигурациях. Даже при низкой детализации текстур и моделей частота кадров в гуще битвы сильно проседает. При том что в графическом плане игра звёзд с неба не хватает. Это можно было простить, если бы у BattleTech был свой ярко выраженный стиль — например, как у той же Shadowrun. А еще в некоторых миссиях встречаются баги, из-за которых невозможно успешно выполнить задание. К счастью, на основной сюжет это не влияет.

Итог: BattleTech — достойное возрождение серии. Это хороший подарок не только преданным поклонникам прошлых игр, но и любителям пошаговых стратегий вроде XCOM и Shadowrun. В игре хватает технических огрехов и сомнительной математики, зато она в полной мере позволяет ощутить себя не только гениальным тактиком, но и менеджером отряда наёмников.