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Игры|Настольные игры
#обзор настольной игры#Берсерк#во что поиграть
Берсерк. Обзор выпуска «Ложные боги»
Сергей Колемагин
6 сентября 13:00
187
5 минут на чтение
Коллекционная карточная игра «Берсерк» вот уже больше года живёт новой жизнью. Первый выпуск «Берсерка» новой редакции, увидевший свет весной 2023 года, во многом был похож на оригинальную игру. Повторялись, хоть и с некоторыми изменениями, как игровые механики, так и сами карты. С тех пор пути оригинала и переосмысления разошлись довольно сильно: история мира Лаар, где происходит действие игры, двигается по другому пути. С игровой точки зрения это означает другой баланс карт, новые интересные механики и взаимодействия на поле боя. Что же готовят нам «Ложные боги» — новый, четвёртый выпуск «Берсерка»? Разберёмся во всём по порядку.
Для начала стоит напомнить тем, кто не знаком с «Берсерком», что он из себя представляет с точки зрения игрового процесса. Это карточный варгейм, где на условном игровом поле сражаются два отряда магических существ. Разум этих существ подчинён воле могущественных магов-унгаров, чью роль и берут на себя игроки. В ходе сражения они отдают своим отрядам приказы: куда двигаться, кого атаковать, кого прикрывать от вражеских ударов, какие заклинания и уловки применять. Побеждает тот, кто первым лишил противника всех существ. Звучит довольно просто, но особенностей у карт много, и они комбинируются друг с другом, усиливая общую эффективность, так что постигать нюансы и открывать для себя новые грани противостояния можно очень и очень долго.
Теперь коснёмся художественной составляющей нового выпуска, истории мира. В хронологии второй редакции «Берсерка» волшебный мир Лаар пережил ужасный катаклизм и нашествие орд тьмы, этому были посвящены первые два выпуска. Затем в истории мира наступила короткая пауза без крупных военных конфликтов, всё же полная интриг и предательств. О ней рассказывает третий выпуск — «Семена раздора». Грядущий же выпуск носит название «Ложные боги». Фэнтезийный пантеон богов Лаара под угрозой, поскольку в мире появились существа, способные своей мощью потягаться с богами истинными, и кто знает, может быть, даже занять чьё-то место в божественной иерархии…
Такой эпичный поворот сюжета не мог не отразиться на игровой составляющей. Изюминкой выпуска стало присутствие в игре целых шести ложных богов. И это очень разношёрстная компания: от змееподобного Сота, ужаса степей, который превращает свою паству в подобных себе змееглавых чудовищ, до лихого пирата-призрака Эллиона, которому, казалось бы, и не нужна вся эта божественная власть. Но это не значит, что он не сможет её взять, если захочет! Самый же главный антагонист, древний эльфийский король Нальдан, изображён на коробке дисплея.
Да, в новом выпуске можно увидеть параллели и с «Пиратами Карибского моря», и с историями про Конана-варвара, и много с чем ещё. Конечно, когда речь идёт о древних страшных богах, на ум сам собой приходит Говард Филлипс Лавкрафт. Ктулху и Дагона на Лааре, конечно же, нет, но вот новый морской народ — акваниты — дебютирует как раз в «Ложных богах».
Обитатели морских глубин и властители подземных вод, они нагрянули на материк, чем изменили как хрупкий военный баланс, так и философию боя: новая механика акванитов «На глубине / на поверхности» даёт опыт сражения на воде. В зависимости от положения на поле боя акваниты имеют совершенно разные особенности. Кто-то из них сильнее в воде, кто-то — на суше, кто-то получает преимущества при смене зоны. Управляя акванитами, следует тщательно продумывать передвижение своих карт, чтобы получить максимальную выгоду от их взаимодействий.

Акванит-лучник

Художник Роман Кузьмин

Дебютирует новая фракция не просто так, а со своим ложным богом. Ужасный Кватус, повелитель морских глубин, помогает своим верным подданным свободно перемещаться в них. 
Второй новый класс существ в выпуске — межстихийный. Элементали — ожившие огонь, вода, воздух и земля. Довольно скромный дебют на фоне могучих акванитов, но можно уверенно утверждать, что это только начало. В выпуске хватает карт, по-разному взаимодействующих с элементалями, как совершенно новых, так и проверенных старых, перекочевавших из первой редакции. Элементалист Дзара, к примеру, по-прежнему способен создать нового бойца прямо в ходе битвы, правда, теперь ему не надо полагаться на удачу и бросать кубик.

Элементаль воды

Художница Марина Клейман

В «Ложных богах» получили своё развитие все классы и архетипы. Есть очень и очень фундаментальные нововведения. К примеру, новая механика степных орков — Бешенство. В «Берсерке» сражение существ «на мечах» устроено таким образом, что оба игрока бросают кубик и в некоторых случаях атака нападающего заканчивается неудачей. Как правило, виной такому исходу — маленькое значение, выпавшее на кубике. Бешенство призвано компенсировать плохие броски и в случае неудачи предлагает игроку активировать приятный бонус. Иногда такой альтернативный эффект может быть желаннее просто удачного попадания!

Часто бывает, что новые механики в «Берсерке» не сосредоточены в рамках одного класса. Вот и в Бешенство впадают не только орки. И гномы, и тролли, и пираты иногда выходят из себя. Даже один недисциплинированный инквизитор есть! Но орки, конечно, чемпионы в управлении Бешенством. Кос-Заг, например, в случае неудачи способен «предсказать» три следующих ваших броска кубика, что позволит вам лучше планировать дальнейшие действия.

Кос-Заг

Художник Андрей Максимов

Кстати, о предсказаниях, или пророчествах. Механика пророчества (просмотр верхней карты колоды для того, чтобы получить различные преимущества) была очень популярна во времена «Нашествия тьмы», а потом отошла в тень, уступив место новым фаворитам. Теперь у архаалитов появились все шансы вернуться. В их арсенале теперь не только новые мастера ядов, но и ручной дракон — Длань Архааля. Этот страшный зверь способен очистить вашу колоду от ненужных для пророчества карт.
Мощную поддержку получила и другая механика, дебютировавшая в перезапуске, — Вальхалла. Погибшие от атаки карт противника горные воины-йордлинги продолжают влиять на игру после гибели и всячески усиливают оставшихся в живых соратников. Свежие карты отважных йордлингов позволяют выдавать из Вальхаллы новые бонусы, причём часто, а с их предводителем — Ярлом Викингов — обойти возможность активации Вальхаллы становится ещё сложнее.

Ярл викингов

Художник Сергей Сорокин

Любители лесной стихии наверняка обрадуются тому, что вернулась старая механика выдачи дополнительных жизней. Существа, у которых они есть, не только живут дольше, но и активируют различные бонусы за получение этих жизней. Небесный патруль, например, может взлететь, а Серый клинок начинает сильнее бить, если имеет хоть одну дополнительную жизнь.
А ещё в «Ложных богах» наконец начинает формироваться архетип героев. Можно собрать колоду, в которой могучие воины, жрецы и маги всех стихий встанут плечом к плечу и покажут противнику всю свою мощь. Возможным это стало благодаря Канор-Вейну, местности, позволяющей менять героев прямо в ходе сражения. Новый боец появится в вашем тылу свежим и здоровым, и это может спутать все планы оппонента.

Канон-Вэйн

Художник Антон Квасоваров

Можно очень долго перечислять все игровые классы, которые получили своё развитие в новом выпуске. Линунги и гномы, эльфы и пираты, тёмный Ковен и степные чародеи Тоа-Дан, жуткие слуа, демоны и многое, многое другое. И это во многом благодаря тому, что в выпуске не 195 карт, как раньше, а целых 220. В каждой стихии стало больше карточек повышенной редкости. Особенно сильно увеличилось число нейтралов, и теперь у них четыре ультраредкие карты, как и во всех стихиях.
Да, коллекционерам сет собрать станет чуть сложнее, но играть с большим количеством комбинаций точно будет интереснее! А тех, кто решится приобрести новый выпуск на старте, ждёт приятный бонус от разработчика: в каждом дисплее первого тиража лежит одна из пяти возможных фольгированных карт в особом «мозаичном» исполнении. Очень красивое пополнение коллекции!
Если вы ещё думаете, стоит ли попробовать сыграть в «Берсерк», то выход «Ложных богов» — отличная возможность войти в игру. Свежие стартовые наборы для новичков помогут разобраться с основами правил и прочувствовать всю прелесть «Берсерка» на практике. Если же вы знакомы с ним... то наверняка уже хотите попробовать новинку! Играйте и получайте удовольствие!

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Сергей Колемагин
#обзор настольной игры#Берсерк#во что поиграть
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