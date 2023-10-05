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    Настольная игра «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе»: как D&D без мастера

    5 октября 2023
    Юлия Харина
    05.10.2023
    10568
    7 минут на чтение
    #обзор настольной игры #ролевые игры
    Настольная игра «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе»: как D&D без мастера 1

    Время от времени на полках настольных магазинов среди стандартных коробочек появляются настоящие мастодонты — очень увесистые игры, которые так и притягивают к себе взгляды посетителей (опытные настольщики ласково называют эти многокилограммовые коробки «гробами»). Такими были ролевое приключение «Мрачная гавань», космическая стратегия «Сумерки империи», недавно в этот ряд добавилась и игра «Roll Player Adventures: Приключения в Улосе». Когда смотришь на эпичное сражение с драконом на обложке и ощущаешь внушительную тяжесть (более шести килограммов), так и хочется узнать, что же скрывается внутри! А внутри скрывается целый новый фэнтези-мир, по которому игрокам предлагается странствовать на протяжении 12 сценариев.

    Вселенная Улоса

    Откровенно говоря, Улос — не совсем новый мир. Впервые он появился в настольной игре «Путь героя», вышедшей в 2016 году в издательстве Thunderworks Games. Там игроки создают идеального героя для типичного ролевого приключения. С помощью драфта кубов нужно задать своему подопечному характеристики (силу, мудрость, интеллект и т.п.), приобрести подходящие черты и навыки. Удачное сочетание приносит в конце партии победные очки, по которым и определяется победитель. Конечно, история мира в «Пути героя» никак не раскрывается, но все иллюстрации, расы и классы подобраны так, что каждый любитель фэнтези ощущает себя в родной стихии. Игра обрела популярность и в последующие годы обросла дополнениями.

    Настольная игра «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе»: как D&D без мастера 8

    На этом Улос не был заброшен. Через два года после выхода «Пути героя» ThunderWorks Games выпустило «Взаперти» — игру совершенно другого жанра, действие которой происходит в том же мире. Правда, задумка оказалась нетипичной для экономической стратегии: игроки берут на себя управление тюремными бандами, которые борются за влияние в тюрьме. Для этого жетоны с членами банд каждый раунд раскладываются по локациям вроде качалки, столовой, лазарета и так далее (причём некоторые жетоны можно класть взакрытую, так что силу противника никогда нельзя просчитать на 100%). Затем самые авторитетные банды забирают ресурсы из локаций. Благодаря этим ресурсам можно создавать ценные вещи или оплачивать полезных наёмников. Игровой процесс наполнен юмором: например, идти в локацию «Библиотека» добровольно заключённые отказываются, а охранники-големы устраивают обыски, во время которых особо нашумевшие теряют победные очки. На каждом планшете игрока прописана краткая характеристика его расы, а в дополнении рассказана легенда о великом герое древности, чья могила могла оказаться под тюрьмой. В этой игре абстрактный Улос начал обрастать живыми подробностями.

    Ещё через год, в 2019-м, вышла третья игра в сеттинге Улоса. «Картографов» многие до сих пор называют лучшей игрой в жанре roll-and-write («кинь-и-напиши»). В ней после вскрытия карт исследования игрокам нужно рисовать кусочки разведываемой местности — леса, поля, водоёмы. Работа опасная — иногда картографы попадают в засады, и им приходится рисовать логова монстров. Геймплей прекрасно подходит для игроков разного возраста и с разным уровнем опыта, а Улос в ней можно увидеть почти воочию. Игра собрала множество премий и получила несколько дополнений.

    Наконец в ThunderWorks Games поняли, что их мир готов к чему-то большему. Они так и не раскрыли его потенциал, нужно было что-то грандиозное, что-то, что позволило бы игрокам по-настоящему оказаться в этом мире, познакомиться с его обитателями, повлиять на его историю. Таким «чем-то» оказалась игра «Roll Player Adventures: Приключения в Улосе».

    Приключения в Улосе

    Настольная игра «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе»: как D&D без мастера 2

     

    Тип игры: ролевая, приключенческая
    Автор: Кит Матейка
    Художники: Джон Ариоса, Демиен Маммолити, Лукаш Рибейру и др.
    Издатель: Thunderworks Games
    Издатель в России: Hobby World
    Количество игроков: 1–4
    Возраст игроков: 13+
    Время игры: 90–150 минут
    Похоже на: «Спящие боги», «Оскверненный Грааль», «Предназначение»

    Перед нами кооперативная ролевая игра с мощной повествовательной составляющей. Уже введение рассказывает о мире больше, чем все предыдущие игры: в королевство Налос веками пытается вторгнуться воинственная раса драгулов, таинственный культ Звёздных врат стремится вернуть древнего бога, а вам, обычным солдатам Королевской гвардии, предстоит со всем этим разбираться. Впрочем, обычным ли? Героев можно создать с нуля, а можно перенести из «Пути героя», той самой первой игры, у которой с «Приключениями» один автор — Кит Матейка. Наконец-то всем этим героям будет где развернуться!

    Для каждого сценария в коробку положен отдельный буклет с красочной иллюстрацией на обложке. Взглянув на неё и на соответствующее ей поле, можно сразу проникнуться предстоящей историей: начнёте вы в лесах, где впервые столкнётесь с драгулами, затем посетите столицу, а там судьба забросит вас в совершенно экзотические места вроде подземного города или той самой тюрьмы Кулбак, знакомой тем, кто играл во «Взаперти» (здесь вам, конечно же, предстоит отыскать легендарную гробницу). Мир действительно интересно исследовать, хоть и трудно отделаться от мысли о том, что всё это вы уже где-то видели.

    Настольная игра «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе»: как D&D без мастера 5

    Больше всего способствуют погружению хорошо написанные тексты. Частенько это слабое место настольных игр, ведь гейм-дизайнеры не профессиональные писатели. Однако в последние годы настолки с нарративом очень популярны, и над художественными описаниями создатели работают особенно тщательно. Каждый сценарий «Приключений» начинается с небольшого вступления, после которого команда игроков начинает совместно зачитывать описания локаций и принимать общие решения о том, что же делать дальше. Поговорить с NPC, вступить в бой, поискать интересные вещи или попробовать применить что-то из уже имеющихся находок — каждый подобный выбор перенаправит вас на новый абзац, где будут описаны последствия этого поступка. Тексты наполнены юмором, да и вообще Улос — очень светлое и позитивное место.

    Механика, лежащая в основе геймплея, незамысловата. Бои и проверки навыков проходят путём вытаскивания из мешка разноцветных кубиков (сколько именно тащить — зависит от уровня отряда). Каждый цвет символизирует какой-либо навык: красные — сила, синие — интеллект и так далее. По смыслу проверки заточены под эти цвета: логично, что для успешного прохождения испытания на внушение потребуется много харизмы, а для воровства — ловкости. Только вот кубики тянутся из мешка случайным образом, и может оказаться, что с цветами вам в этот раз не повезло и с выпавшими после броска значениями — тоже.

    Настольная игра «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе»: как D&D без мастера 4

    Тогда в дело вступают особые умения персонажей и карты, которые есть у них на руках. Оружие, броня, черты характера и даже раса могут быть оформлены разными иллюстрациями, но суть у них одна — они позволяют манипулировать кубами. Перебрасывать и переворачивать, превращать в другой цвет или доставать из мешочка нужный — вариантов множество. В итоге каждая проверка выглядит так: один из игроков достаёт из мешочка дозволенное число случайных кубиков и бросает их, после чего все смотрят на выпавший результат, сопоставляют его с требованиями проверки и начинают обсуждать варианты дальнейших действий. Кто-то может с помощью розыгрыша карты оружия добавить куб нужного цвета, а кто-то — выставить на уже брошенном нужное значение, потратив особое зелье. Если команде удастся получить все нужные цвета и значения — значит, проверка пройдена успешно. Битвы построены на той же механике и отличаются лишь тем, что требований у них обычно больше, зато они длятся по несколько раундов, так что кубики можно бросить не один раз.

    Чем дальше, тем сложнее бои и проверки, поэтому между сценариями отряду нужно тратить полученный опыт на прокачку. Возможности тащить из мешка больше кубов и разыгрывать больше карт — самые важные, однако и отдельным героям можно повысить здоровье или навыки. А ещё можно посетить местный рынок и приобрести новые полезные карты.

    По сути, кроме проверок на кубах в игре нет других механик. Поэтому «Приключения в Улосе» могут разочаровать тех, кто ищет в настольной игре глубины геймплея и вариативности. Их здесь не найти: вам предстоит раз за разом бросать кубики и пытаться крутить их с помощью одних и тех же карт. Если при этом вам неинтересно то, что происходит вокруг героев и как они оказались в подобной ситуации, большая дорогая коробка может стать большим дорогим огорчением.

    Настольная игра «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе»: как D&D без мастера 3

    По всему видно, что авторы стремились создать игру для тех, кто никогда не играл в настольные ролевые игры вроде Dungeons & Dragons или Pathfinder, но мог бы их полюбить. «Приключения в Улосе» — это практически D&D без мастера: до боли знакомый фэнтезийный сеттинг, лист персонажа с почти такими же характеристиками, относительная свобода действий, проверки на кубах и буклет сценария вместо рассказчика. Сюда же добавим эпический сюжет, состоящий из нескольких относительно коротких игровых сессий (средняя партия займёт около полутора часов). В НРИ всегда были главными именно приключения, поэтому неудивительно, что их механики не блещут разнообразием. Зато «Приключения» очень дружелюбны к новичкам: окончательно проиграть здесь практически невозможно, даже гибель всего отряда должна произойти десять раз, чтобы кампания завершилась досрочно, а это очень маловероятно. Впрочем, для любителей трудностей есть особые правила легендарного режима сложности.

    В общем, главные выводы, которые можно сделать для себя после нескольких партий «Приключений в Улосе», таковы: если вам совершенно не понравилась игра, основанная на одной незамысловатой механике, значит, нарративные РПГ — не ваш жанр. А вот если вы с интересом следили за сюжетными перипетиями, обшаривали каждый уголок карты и искренне переживали за успехи и провалы героев — то следующим шагом точно надо попробовать настольные ролевые игры. Они дают ещё больше свободы действий, а уж сеттинги и истории, которые в них возможны, не поддаются исчислению.

    «Roll Player Adventures: Приключения в Улосе» — это игра, занявшая позицию ровно посередине между классическими и ролевыми настолками. Отсюда и проистекают все её достоинства и недостатки. Она может разочаровать тех, кто ищет комплексных оригинальных механик, но привлечь тех, кто ценит в играх прежде всего сюжет и свободу действий.

    Настольная игра «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе»: как D&D без мастера 6

     

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    Юлия Харина
    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.
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