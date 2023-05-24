Настольная игра «Спящие боги»: эпическое приключение для всей семьи

Гейм-дизайнер Райан Локет долго шёл к созданию игры своей мечты, но чего-то не хватало. Игроки писали в отзывах: «интересный мир, занятные истории, но примитивные стратегии». Наконец автор создал чистое приключение в неизведанном мире — и «Спящие боги» покорили всех!

Кто такой этот Райан?

Тип игры: приключенческая, кооперативная, ролевая

Автор: Райан Локет

Художник: Райан Локет

Издатель: Red Raven Games

Издатель в России: «Лавка игр»

Количество игроков: 1–4 (оптимальное: 2)

Возраст игроков: 13+

Время игры: 90 минут (условно)

Похоже на: «Осквернённый Грааль», «Выше и ниже», «Дальше и ближе»

Райан Локет — уникальный автор настольных игр. Он начинал как художник и создал множество иллюстраций для хитового колодостроя «Доминион» и его многочисленных дополнений. Но куда больше Локету хотелось творить собственные игры и целые миры. В 2010-х он выпустил несколько стратегий, которые сам же и оформил (две из них локализованы в России: «Древний мир» и «Восьмиминутная империя»). Их приняли тепло, но без энтузиазма.

Тогда Локет начал смешивать жанры. В 2015 году он создал «Выше и ниже» — смесь экономической стратегии о строительстве деревни с книгой-игрой. Участники могли производить ресурсы и строить здания на планшетах или отправлять героев на исследование сети пещер. В таком случае игрок брал специальную книгу, находил нужный абзац и зачитывал художественный текст (порой нужно было совершить какой-то незамысловатый выбор). Это была проба пера: как стратегия «Выше и ниже» слабовата, единого сюжета в книге приключений нет. Тем не менее игра обрела поклонников — благодаря рисункам автора она оказалась очень уютной и хорошо подходила для развлечения семейном кругу или в компании неискушённых настольщиков.

Нащупав свой стиль, Локет продолжил прокладывать дорогу к успеху. В 2017 году он создал «Дальше и ближе» — игру в том же светлом и добром мире, что и «Выше и ниже», но теперь в основе была не экономическая стратегия, а приключение на 10 сценариев. Игроки путешествуют по карте, разбивают лагеря, нанимают помощников, отправляются в квесты и, конечно, зачитывают абзацы из книги приключений, которые продолжают фонтанировать идеями Локета. Его вселенная становится всё причудливей и необычней. «Дальше и ближе» по рейтингам обогнала предшественницу, но хитом не стала: игроки говорили, что идея отличная, а вот механики примитивные и непродуманные.

Пропустим несколько мелких творений Локета и перенесемся в 2021-й — год выхода «Спящих богов». После невероятно успешной компании на «Кикстартере» игра начала пачками собирать хвалебные отзывы и подниматься всё выше в рейтинге BGG: сейчас она занимает 57-ю строчку в общем зачёте и 12-ю — в топе тематических игр при рейтинге 8.3 из 10. Это лучший результат среди игр Райана. Более того, в год выхода «Спящие боги» собрали целый урожай премий как лучшая игра года по всему миру. Кажется, Локет наконец достиг успеха, к которому так долго и упорно стремился!

Что же такого особенного в «Спящих богах» и чем они выгодно отличаются от предыдущих игр Локета?

И как игра?

По сюжету игроки берут на себя роль команды корабля «Мантикора», который в 1929 году попал в необычный шторм. Когда тучи рассеялись, моряки увидели, что ураган, похоже, занёс «Мантикору» в новый неизведанный мир. Здесь на дне живут огромные чудовища, по островам, кроме людей, расхаживают фантастические существа, а правят всем, по словам местных жителей, боги, которые сейчас спят. Чтобы вернуться домой, команде нужно искать таинственные тотемы — возможно, с их помощью удастся привлечь внимание сонных демиургов.

Первое, что притягивает взгляд при вскрытии коробки с игрой, — это, конечно же, оформление. Локет вновь стал единственным художником игры и не изменил своему фирменному стилю. Пока другие гейм-дизайнеры делают ставку на мрачную атмосферу и реализм, миры Локета залиты ярким солнечным светом. Планшеты персонажей, иллюстрации на картах и страницы книги с локациями, по которым передвигается фигурка «Мантикоры», так и пышут сочными цветами. Интернациональная команда корабля состоит исключительно из улыбчивых красивых людей, и даже враги не кажутся такими уж грозными и страшными. Таков мир, создаваемый Локетом с первой игры, — он настолько приветливый, что в него хочется возвращаться вновь и вновь.

В механиках же автор провёл настоящую чистку. Если раньше отзывы на его творения гласили: «Интересные приключения, примитивная стратегия» — то в «Спящих богах» он решил оставить только приключения, но сделать их с таким размахом, чтобы получился настоящий эпос!

Перед нами чистый кооператив с ролевыми элементами. Команда «Мантикоры» — это капитан Софи Одисса и восемь членов экипажа, которых занесло в неведомые земли. Официально в «Спящих богов» можно играть в компании от одного до четырёх человек, но игровые персонажи всегда участвуют в полном составе: один игрок будет управлять ими всеми в соло, или четверо возьмут себе по два героя (капитан всегда считается общим). После того как игроки прочитают вступление, им открывается полная свобода: можно направить корабль в любую сторону и пристать к любому острову. Тут, по сути, даже нет деления на партии: можно остановиться и сохранить прогресс в любой удобный момент. Чтобы закончить историю полностью, нужно трижды прокрутить колоду событий. В среднем это займёт 10–15 часов, причём за одно прохождение можно увидеть только около трети контента. А если учесть, что концовок у игры аж 13 штук, то интерес к повторному прохождению точно есть!

Каждый ход игроки по очереди проходят три этапа: действие на корабле, розыгрыш события и два собственных действия. «Мантикора» представлена в игре на большом планшете, где изображение корабля разделено на отсеки. На первом этапе хода нужно передвинуть единственную фигурку в другой отсек и выполнить в нём незамысловатое действие. Обычно оно позволяет набрать ресурсы, которые есть в игре: фишки приказов (они нужны, чтобы использовать возможности персонажей и набранных в путешествии карт), карты способностей (позволяют героям прокачивать новые навыки и успешнее проходить проверки), еду или даже немного золота.

Затем игрок тянет карту из колоды событий — именно она отсчитывает ход кампании. Колода собирается три раза, и каждый раз первыми идут нейтральные или даже полезные события вроде встречи с купеческим судном или успешной рыбалки. Но чем дальше, тем сложнее становятся испытания, выпадающие на долю команды: корабль начинает получать повреждения из-за шторма, в трюме заводятся крысы, а из морских пучин всплывает огромное чудовище. Кстати, получить максимально возможное количество пробоин — один из двух способов проиграть и закончить кампанию досрочно при игре в «жестоком» режиме. К счастью, «Спящие боги» довольно дружелюбны к игрокам, и избежать такого исхода обычно несложно: любой порт на карте дает возможность отремонтировать корабль.

Наконец, наступает черёд игроку совершить два действия по своему выбору. Это может быть передвижение корабля, заход в порт или на рынок (если текущая локация имеет соответствующий значок), но в основном это исследования, проводимые с помощью увесистой книги историй. Каждый участок в атласе содержит хотя бы одну, а чаще несколько цифр — они обозначают интересные места, которые может изучить команда. Высадиться на берег таинственного острова, прогуляться в новом городе или даже найти приключений на свою… корму прямо посреди моря — никогда нельзя предсказать, что ждёт вас там. Открыв нужный абзац в книге и зачитав отрывок художественного текста, вы можете обнаружить там как несколько скупых строчек, так и начало грандиозного квеста, который не ограничится одной локацией и даст вам задания в других местах Моря странствий. Чтобы вы не забыли об этом, книга предписывает брать специальные карты миссий с кратким описанием пережитого — уже к середине кампании у вас их будет больше десятка.

Чаще всего такие исследования предполагают проверки навыков. Всего их в игре пять: сила, внимательность, смекалка, ремесло и хитрость. Понятно, что, если в исследовании нужно отодвинуть с дороги тяжёлый камень, потребуется сила, а если нужно заметить что-то в тёмном храме — внимательность. Книга указывает сложность проверки — значение, которого необходимо достичь, чтобы проверка считалась успешно пройденной. Игрок сам выбирает, кто из его персонажей будет участвовать в проверке навыка. Кто-то из подопечных может вообще не обладать этим параметром, а вот у капитана Одиссы есть по единице каждого.

На каждого участника проверки кладётся жетон усталости: у первого нет плохих эффектов, второй снижает силу персонажа в бою, а третий положить уже нельзя. Можно позвать на помощь и других игроков — тогда они не только кладут на своих персонажей усталость, но и тратят фишку приказа. После того как участники определены, проходящий проверку игрок тянет карту судьбы. Это та же колода карт способностей героев, но теперь нужно обратить внимание только на цифру в левом верхнем углу — она добавляется к результату проверки.

Если достичь нужного результата с ходу не удалось, не отчаивайтесь — повторимся, «Спящие боги» дружелюбны к игрокам. Уже после открытия карты судьбы можно использовать фишки приказов, чтобы активировать возможности имеющихся предметов или умения персонажей, которые позволяют повысить нужное значение или перетянуть карту судьбы. А ещё можно подкинуть подходящие карты способностей из руки.

И даже если так пройти проверку не удалось, чаще всего это не ведёт к каким-то непоправимым последствиям: игрок получает негативные эффекты, но двигается дальше. Например, пытались убрать с дороги камень, но не смогли — он больно бьёт героя по ноге, снижая его здоровье, и тем не менее освобождает путь. Пытались причалить к берегу во время шторма, но не хватило ремесла — корабль получает пробоину, но всё же причаливает. С такими условиями провал проверок обычно не оказывается фатальным, так что «Спящие боги» не так суровы, как какой-нибудь «Ужас Аркхэма».

Но даже в такой мирной и позитивной игре иногда приходится вступать в битвы. Сражения здесь — это отдельная мини-игра. Карты врагов разделены на клетки, какие-то из них пусты, а какие-то содержат символы здоровья, атаки или особых умений противника. В каждой битве обязательно участвует вся команда. Игроки атакуют по очереди. Выбранный герой, который будет наносить следующий удар, должен пройти проверку пробития — добавить к своему уровню точности значение карты судьбы и сравнить с защитой врага. Если они хотя бы равны — ему удалось нанести удар.

Теперь надо решить, как распределить нанесённый урон. Игроки кладут фишки урона на клетки на карте врага, закрывая нарисованные на них символы. Важно, что фишки надо выкладывать в одну непрерывную линию (как написано в правилах, «представьте, что это один порез»). И вот тут надо хорошо подумать. Что важнее: закрыть врагу высокий урон, чтобы потерять поменьше здоровья при контратаке, или сосредоточиться на здоровье, чтобы расправиться с врагом побыстрее? Неудачно расположенный порез может к тому же затянуть битву, ведь все последующие фишки урона тоже надо выкладывать непрерывной линией, не «перепрыгивая» выложенных ранее.

Если битва оказалась слишком сложна и здоровье всех членов экипажа снизилось до нуля, при игре в «жестоком» режиме это означает окончательное поражение и досрочное завершение кампании. Однако в «обычном» режиме «Спящие боги» и дальше прощают ошибки: даже с дырявым кораблём и с экипажем в бессознательном состоянии команде удаётся добраться до ближайшего порта, залатать дыры и подлечиться. Приключение продолжается!

Так и проходят часы за игрой: вы с соратниками исследуете новый мир, выполняете незамысловатые квесты, копите нужные предметы (а главное — тотемы!), сражаетесь, узнаете ваших персонажей получше и переживаете множество удивительных событий. Пока не наступает пора подводить итоги.

Из недостатков «Спящих богов» можно отметить ставший уже типичным для современных издателей приём: первое дополнение, вышедшее на русском языке одновременно с базой, представляет собой кусок вырезанного контента. В коробке «Приливов в руинах» тоже есть 10-страничный атлас и книга историй. И в ходе базовой кампании вы наверняка упрётесь своим кораблем в край карты, который отсылает на страницу атласа из дополнения. Не приобретя его, продолжить путешествие в эту сторону не получится. И вроде бы наполнение базы и без того богатое, так что его должно хватить на три разных прохождения. Тем не менее утыкаться в угол, где так и мерещится надпись «заплатите, чтобы увидеть больше», обидно. Кстати, сейчас «Приливы в руинах» уже распроданы, поэтому открыть карту «Спящих богов» полностью теперь удастся только в том случае, если вы приобретёте дополнение на барахолке или дождётесь следующего тиража.

К некритичным минусам игры можно отнести и, так сказать, несдержанность Локета в том, чтобы закидывать игроков компонентами. На протяжении каждой партии у вас копятся карты миссий и найденных предметов, союзников, тотемов, рецептов и так далее. Они занимают всё больше места, и вот уже немаленький стол полностью завален картами, у которых при этом могут быть очень схожие эффекты. А ведь нужно место ещё под атлас, под крупный планшет корабля, где копятся общие ресурсы, и под девять планшетов героев с прокачанными свойствами…

В конце кампании уже не успеваешь уследить за множеством возможностей, которые открывает этот ворох карт. И даже забываешь про часть миссий, если их число приближается к 20. Однако возможна и обратная ситуация, когда у команды нет никаких намёков на то, где скрывается следующий тотем, и игрокам остаётся только вслепую тыкаться по ближайшим локациям, надеясь хотя бы случайно найти нужный след (а ведь это иногда приводит к пустой трате времени). Вероятно, игре не помешал бы какой-то магистральный сюжет, который подсказывал бы направление. А так «Спящие боги» представляют собой абсолютно свободную песочницу.

Чаще всего их сравнивают с вышедшим в 2019 году «Осквернённым Граалем». И там и там герои путешествуют по карте, зачитывают абзацы из книги приключений, время от времени сражаются и прокачивают навыки. «Спящие боги», по сравнению с предшественником, вышли более элегантными и дружелюбными: здесь быстрые бои, некритичные провалы проверок, множество возможностей для изменения ситуации в свою пользу. К тому же здесь нет возни с обязательным накоплением ресурсов, на которое в «Граале» тратилась куча времени. И, конечно, своей атмосферой «Спящие боги» с их солнечными островами и веселыми приключениями разительно отличаются от мрачного тёмного фэнтези, которое мы видим в «Граале». Разобравшись с правилами, в «Спящих богов» можно спокойно играть всей семьёй, в том числе с детьми, даже если они младше возраста, указанного на коробке.

Благодаря тёплому приёму со стороны игроков и критиков, механика «Спящих богов», похоже, будет жить ещё долго. Уже объявлено о разработке продолжения, и на его коробке красуется не корабль, а самолёт, за которым гонится гигантский птеродактиль. Известно, что это тот же мир, только теперь туда из 1937 года провалился французский грузовой самолёт. Что ж, мы не против ещё разок окунуться в безграничную фантазию Локета.