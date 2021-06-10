Настольные игры: новинки июня 2021

В мае наш ежемесячный дайджест о настольных новинках не вышел: из-за аварии в Суэцком канале задержались игры почти у всех издательств. Будем надеяться, в июне все заявленные настолки прибудут в срок, и игроки смогут наконец поиграть в самую премированную новинку прошлого года — «Руины острова Арнак», а также посетить пустынную планету Арракис, мрачную вселенную игры Bloodborne и космос вместе с командой звездолёта «Бибоп». А еще обязательно обратите внимание на предзаказы: есть возможность получить настольную игру «Ведьмак» со всеми кикстартерными бонусами и вернуться в мрачный Авалон в поисках новых приключений.

Руины острова Арнак

Коротко: миплы исследуют таинственный остров

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: GaGaGames

Рейтинг BGG: 8,2

О чём: на необитаемом острове в дальних морях бесстрашные исследователи отыскали следы великой цивилизации прошлого. Игрокам предстоит возглавить экспедиции, чтобы исследовать этот остров, отыскать древние артефакты и встретиться с ужасными стражами.

Геймплей: эта игра наделала больше всего шуму на прошлогодних выставках настольных игр. Она привлекла к себе внимание не только интересным сочетанием механик (тут и выставление рабочих, и колодострой, и менеджмент ресурсов), но ещё и замечательным оформлением и тематичностью. Конфликтность между игроками на низком уровне, да и правила не слишком мудрёные, поэтому «Арнак» прекрасно подойдёт для семейного круга или компании не-гиков. Хотя и для продвинутых игроков обещают тактическую глубину и разные стратегии для достижения победы.

Кому понравится: игрокам самого разного уровня опыта.

Дюна. Империя

Коротко: колодострой с полем во вселенной Фрэнка Герберта

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: 8,4

О чём: игрокам предстоит вступить в настоящую войну за территории планеты Арракис. И здесь важна не только грубая сила, но и влияние на ключевые военно-политические силы. Заручиться поддержкой корпорации КООАМ, ордена Бене Гессерит, Гильдии Космогации, и, конечно же, фрименов — вот цель будущего правителя планеты.

Геймплей: ещё одна очень обсуждаемая и ожидаемая игра, которая за несколько месяцев с момента выхода за рубежом успела набрать очень приличный рейтинг на сайте BGG. И вряд ли дело в «хайпе» из-за нового фильма Дени Вильнёва: хоть настольная игра и оформлена кадрами из него, но из-за пандемии фильм все ещё не вышел в кинотеатрах.

Игроки управляют своим Домом при помощи личной колоды карт, содержащей предметы, персонажей и события, влияющие на ход борьбы за Пряность. Каждый раунд игроки набирают 5 карт из собственных колод и по очереди разыгрывают их, отправляя агентов в различные области на игровом поле. В течение партии можно выбирать разные стратегии развития, приобретая новые карты и усиливая колоду. Помимо этого, лидеры каждого дома обладают своими талантами и умениями, способными кардинальным образом повлиять на ситуацию на поле. Цель — попытаться получить контроль над важными областями планеты, первым набрав 10 победных очков.

Кому понравится: любителям механики колодостроя с высокой долей взаимодействия между игроками (без сражений на Арракисе не обойтись!). Поклонники вселенной Дюны при этом получат особое удовольствие.

Bloodborne: The Board Game

Коротко: настольная игра с миниатюрами по культовой видеоигре

Количество игроков: 1–4

Время игры: 90–120 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: 8,1

О чём: Нет, это не переиздание карточной игры 2016 года — это совершенно другая игра, с полем и миниатюрами. Так же как и в видеоигре-прародителе, вы попадёте в мрачный город Ярнам, в самый центр загадочной эпидемии, превращающий жителей в ужасных чудовищ. Игроки выступают в роли Охотников, пытающихся раскрыть секрет происходящего вокруг мракобесия.

Геймплей: приключенческая ролевая игра, в основе которой лежит сюжетная кампания. Охотники будут передвигаться по полю и сражаться с многочисленными монстрами. Боевая система основана на колодостроительном карточном движке, но к каждому противнику придётся искать свой подход. И даже смерть для Охотника — ещё не конец. Вернувшись обратно в тот же кошмар после отдыха во Сне Охотника, можно обнаружить, что побеждённые ранее противники воскресли, а Кровавая луна поднялась ещё выше, распространяя безумие по самым отдалённым уголкам города.

Кому понравится: ценителям мрачной атмосферы первоисточника.

Cowboy Bebop: Космическая серенада

Коротко: колодостроение в космосе по мотивам культового аниме

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30–90 минут

Издатель: Звезда

Рейтинг BGG: 7,7

О чем: в далёком постапокалиптическом будущем 2071 года человечество расселилось по всем доступным планетам и спутникам Солнечной системы. Но дух авантюризма не угас, и одним из способов заработка стала охота за головами преступников. Космический корабль «Бибоп» со своей лихой командой выходит на курс. У всех одна цель, но сравнить успехи и доказать свое превосходство в коллективе хочется всегда. Задача игрока — заработать наибольшее количество очков репутации к концу игры.

Геймплей: основная механика в этой, по сути, карточной игре — колодостроение. Во время партии игроки будут покупать новые карты, улучшая свою колоду, летать с планеты на планету, а также использовать особые способности — как свои, так и других членов экипажа.

Кому понравится: больше всего — поклонникам «Ковбоя Бибопа», но и простым любителям колодостроя стоит попробовать.

Алое восстание

Коротко: собираем карты, устраиваем революцию

Количество игроков: 1–6

Время игры: 45–60 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: 7,5

О чём: игра основана на известной антиутопии Пирса Брауна, в которой описывается общество из 14 каст, социальная мобильность между которыми невозможна. Каждой касте соответствует свой цвет и специализация. Игрокам предстоит возглавить своё братство, отобрав лучших в своем деле специалистов каждой профессии, чтобы максимально эффективно скомбинировать их возможности.

Геймплей: в «Алом восстании» игрокам предстоит заниматься менеджментом руки, где каждая карта представляет определенного персонажа. Добирая карты персонажей из общей колоды и разыгрывая их в различные локации на поле, вы получаете бонусы и преимущества. Но ваша конечная цель — продуманный подбор финального комплекта карт, ведь только по нему считаются победные очки.

Кому понравится: любителям недолгих, но оригинальных игр на сбор карточных комбинаций.

Во сне и наяву

Коротко: карточный филлер о пробуждении спящих

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30–45 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: 7,5

О чём: в оригинале игра называется «Roam», но «Лавка Игр», славящаяся творческим подходом к переводу названий, решила сразу показать связь с другими играми Райана Лауката — «Выше и ниже» и «Дальше и ближе». Их объединяет фантастический мир Арзиум, в который на этот раз пришла Великая сонная болезнь, вынудив всех обитателей разбрестись по свету нестройной, спящей на ходу толпой. Множество странников бессознательно блуждает по бескрайним просторам этого мира. Игрокам необходимо отыскать их и помочь вернуться домой.

Геймплей: быстрая семейная игра с механиками борьбы за влияние на территориях путём заполнения участков с помощью одной из доступных схем (паттернов). Используя схемы на картах своих персонажей, игроки заполняют своими фишками игровое поле, тем самым стараясь получить новых персонажей. Игрок, чьих фишек на карте больше всего, получает её. Каждый новый персонаж даёт игроку победные очки и новую схему.

Кому понравится: поклонникам игр Райана Лауката и его уютного мира, а также ценителям несложных семейных игр.

Проект L

Коротко: настольный тетрис с другими правилами

Количество игроков: 1–4

Время игры: 20–40 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7,7

О чем: стильная абстрактная игра, в которой использование фигурок полимино объединено с механикой построения движка. Вас ждут быстрые партии, интересные решения, яркие фигурки — и минималистичность геймдизайна, отличающая лучшие абстрактные игры.

Геймплей: вы будете заполнять углубления на карточках заданий фигурами полимино и получать за это победные очки. Для победы нужно продумать, как максимально расширить свой запас фигур и успеть разместить их на как можно большем количестве карточек, пока не закончится колода с заданиями.

Кому понравится: любителям абстрактных игр с несложными правилами, но отточенными механиками.

Добро пожаловать в Диномир

Коротко: «кинь и нарисуй» свой парк динозавров

Количество игроков: 1–99

Время игры: 20–60 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 6,9

О чём: о строительстве (или, точнее, рисовании плана) собственного парка динозавров. В лучших традициях этого жанра, опасные рептилии в любой момент могут вырваться из клеток и устроить посетителям юрский период!

Геймплей: «Диномир» принадлежит к набирающему популярность жанру «кинь и напиши» — после броска специальных кубиков игрокам необходимо зарисовывать выпавшие значения на личном планшете парка: добавлять здания, расселять динозавров и прокладывать дороги. Время от времени нужно проводить проверку безопасности, и если слишком много динозавров вырвется на волю — игра для вас закончится раньше, чем свободное место в парке.

Кому понравится: любителям жанра Roll’n’Write и бессмертного произведения Майкла Крайтона и Стивена Спилберга.

Атака Кракена

Коротко: семейное сражение с морским чудовищем

Количество игроков: 1–4

Время игры: 25 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7,2

О чём: семейная кооперативная игра с невероятно милым оформлением, в которой игроки становятся пиратской командой и пытаются защитить свой корабль от страшного, но обаятельного кракена. Между прочим, создатель игры Антуан Боза — автор культовых настольных игр «7 Чудес», «Ghost Stories», «Такеноко» и многих других. Даже игра, нацеленная на юную аудиторию, у него получилась такая, что увлекла и детей, и взрослых: это выразилось в очень приличном рейтинге на сайте BGG.

Геймплей: ваш пиратский корабль окружён пластиковыми щупальцами чудовища! Чтобы защититься, нужно не подпускать щупальца кракена к кораблю — или, на худой конец, вовремя восстанавливать разрушенные чудовищем заграждения. Если кракену с помощью удачных бросков кубиков удастся прорваться к судну и сделать в нём четыре пробоины, вы проиграли. А чтобы победить, нужно раздразнить монстра — правильно сыграть карты действий, заставив его показаться из воды и нанеся три повреждения. Тогда кракен с позором вернётся на морское дно, а вы сможете продолжить своё путешествие.

Кому понравится: конечно, в первую очередь — семьям, в которых уже подрастает следующее поколение любителей настольных игр.

Детективные истории: Пожар в городе Адлерштайн

Коротко: реалистичный детектив

Количество игроков: 1–5

Время игры: 90–120 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7,8

О чём: первое дело новой линейки детективов, в которой вам предстоит расследовать поджог в немецком городке. Игроки становятся владельцами начинающего детективного агентства, которых нанимают расследовать случай журналиста Карла Нотбека, обвиняемого в трагическом происшествии и гибели человека. Цель игры — разгадать, что же случилось на самом деле, и кто виновен в этой истории.

Геймплей: игровой процесс знаком любителям детективных настольных игр. В конверте с материалами дела вы найдёте письма, газеты, фотографии, страницы из дневников и многое другое. Обсуждая все улики, выстраивая логические цепочки и пользуясь методом дедукции, вы будете разбираться во всех обстоятельствах преступления. Каким будет финал, зависит только от участников.

Кому понравится: любителям детективов, которые желают оказаться в атмосфере максимально реалистичного расследования.

ПРЕДЗАКАЗЫ

Ведьмак: Старый мир

Коротко: эпическое приключение на основе компьютерной игры

Количество игроков: 2–5

Время игры: 90–150 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7,6

О чём: настольная игра от Лукаша Возняка (создателя «Вальхаллы») отправит игроков в мир ведьмаков и чудовищ за много лет до рождения Геральта из Ривии, так что знакомых персонажей тут не ждите. Зато будет много другого знакомого: ведьмачьи школы, тренирующие охотников на разнообразных монстров, чародеи, короли и различные расы. Правда, в основе всего этого — всё-таки культовая серия игр от CD Projekt Red, а не книжный цикл Анджея Сапковского.

Геймплей: игроки берут на себя роли ведьмаков из разных школ и отправляются за чеканную монету избавлять людей от чудовищ. Победит тот, кто первым наберёт достаточное количество трофеев. Для этого придется путешествовать по большому открытому миру, прокачивать личную колоду умений и сражаться с монстрами (а иногда и друг с другом). Издательство GaGa Games устраивает предзаказ локализации почти одновременно с кикстартером, и это не случайно: русская версия будет включать все кикстартерные сверхцели и эксклюзивы! Это очень редкий случай для отечественного рынка. На момент написания дайджеста кампания уже собрала более 4,5 млн долларов, открыты 56 стретч-голов, среди которых 25 уникальных монстров, четыре дополнения, включённых в базовую коробку, и несколько отдельных лотов за дополнительную плату. Предзаказ локализации стартует 24 июля.

Кому понравится: поклонникам вселенной польского фантаста, фанатам компьютерной игры и просто любителям приключенческих настольных игр.

Дополнения к игре «Осквернённый Грааль»

Коротко: новые испытания для отважных героев и немного «украшательств»

Количество игроков: 1–4

Время игры: 120–240 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8,3 (у базы)

О чём: лучшая настольная игра 2020 года по версии журнала «Мир Фантастики» обрастает дополнениями и новыми историями. Вас ждут приключения в прошлом и будущем Авалона, погружение в историю вашего персонажа, промо-персонаж Ниав, опасные встречи с новыми стражами и множество полезных аксессуаров.

Геймплей: в одном предзаказе компания Crowd Games собрала огромное количество контента для любителей «Осквернённого Грааля». «Эпоха легенд» и «Последний рыцарь» — два сюжетных дополнения в одно коробке. Одно из них повествует о прошлом Авалона (вы будете открывать новые земли вместе с королём Артуром), а второе — о будущем (со времён базовой кампании проходит 400 лет). В каждой кампании игроков ждёт 15 новых глав, которые нужно проходить в течение 30–40 часов, четыре новых персонажа, десятки локаций для исследования и 200-страничный журнал кампании.

Вторая коробка — «Эхо прошлого» — добавляет уникальный контент во все три кампании «Осквернённого Грааля»: это собрание личных историй всех 13 персонажей игры. Коробка «Чудовища Авалона. Прошлое и будущее» влечёт за собой опасные встречи с новыми врагами: в ней вы найдёте десять стражей для кампании «Эпоха легенд» и ещё десять — для кампании «Последний рыцарь». Кроме этих крупных дополнений можно приобрести промо-персонажа Ниав, фигурку короля Артура, набор животных-спутников, мат для игры, артбук, металлические счётчики и атмосферный блокнот для записей.

Кому понравится: тем, кто получил истинное удовольствие от приключений в мрачном Авалоне и жаждет добавки.

Мортум. Средневековый детектив

Коротко: мрачный детектив отечественного разлива

Количество игроков: 1–5

Время игры: 180–240 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: 8,8

О чём: дедуктивная игра от отечественного автора Сергея Миневича, которая погрузит вас в мрачную атмосферу Средневековья. В коробке четыре связанных сценария, но успех игры (о которой уже сейчас можно найти в сети множество хвалебных обзоров) наверняка обеспечит выход дополнений.

Геймплей: этот детектив отличается от собратьев по жанру гораздо большей свободой действий. Выбор героев в начале игры повлияет на прохождение: воин, убийца, охотник, вор и шпион будут решать проблемы по-разному. В любой момент можно устраивать слежки, обыски или силовые налёты на открытые локации. А при ночной вылазке можно увидеть то, чего не застанешь днём. Расследование проходит в основном с помощью колоды карт, и, как обычно, проработать все зацепки не получится — придется самим решать, за какие ниточки тянуть.

Кому понравится: ценителям детективных игр, жаждущих чего-то новенького.

Неустрашимые. Северная Африка

Коротко: карточные сражения на полях Второй мировой vol.2

Количество игроков: 1–2

Время игры: 45–60 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 8,0

О чём: новая коробка из серии тактических игр «Неустрашимые» о сражениях на полях Второй мировой войны. Базовой коробки не требуется, чтобы разыграть сражения между Британской армией и итальянскими войсками на берегах Северной Африки.

Геймплей: игры серии «Неудержимые» по своей сути варгеймы, но при этом они предлагают очень лаконичные правила и партии, укладывающиеся в час. В сердце геймплея — механика колодостроения. Карты здесь определяют всё: ими отдают приказы, определяют инициативу и вводят новые силы. А понесённые потери — это тоже сброшенные карты, которых вы лишаетесь навсегда. От высадки в Нормандию перемещаемся на североафриканский театр военных действий, а где-то впереди маячит и Сталинград, обещанный создателями.

Кому понравится: тем, кто хочет разыграть настоящую военную кампанию, но не хочет тратить несколько часов на каждое сражение.

Маленький цирк

Коротко: ну-ка, миплы, составьте пирамидку!

Количество игроков: 2–5

Время игры: 30–45 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: 7,1

О чём: Весёлая и азартная игра на ловкость рук — и никакого мошенничества! В красочной коробке вас ждёт россыпь деревянных миплов-циркачей, с помощью которых вам нужно показать лучшее представление.

Геймплей: вы начинаете путь великого антерпренёра с одним манежиком и парой акробатов… Какое тут шоу? Не расстраивайтесь: вы наймёте новых артистов, закупите необходимый инвентарь и цирковых животных. После нескольких репетиций наступает фаза представления, в которой вам предстоит попытаться соорудить «трюк» на забаву требовательной публике. А в третьей, самой ответственной фазе этот и так непростой процесс надо сопровождать еще и какими-то дополнительными забавными действиями (например, устроить музыкальное сопровождение номеру или представлять краткую историю каждого артиста).

Игровой процесс наверняка будет сопровождаться смехом, шутками, а иногда — грохотом от падения неудачливых циркачей. «Лавка Игр» издаст базу одновременно с дополнениями.

Кому понравится: любителям весёлых игр на ловкость, которые постоянно в ожидании своего хода ставили миплов друг на друга.

Бумажные подземелья

Коротко: «кинь, запиши и исследуй» подземелье

Количество игроков: 1–8

Время игры: 25–35 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: 7,9

О чём: ещё одна игра жанра «кинь и запиши». В этот раз игроки с помощью карандаша и бросков кубика исследуют опасное подземелье.

Геймплей: В игре вы управляете классической группой приключенцев: воином, волшебником, священником и разбойником. В каждом из девяти раундов вам предстоит выбирать три из шести брошенных кубиков, чтобы повысить уровень персонажей, изготовить магические предметы, получить лечебные зелья и исследовать подземелье. Главная цель, конечно же, найти несметные сокровища, но по законам жанра их обязательно будут охранять ужасные монстры.

Кому понравится: любителям жанра Roll’n’Write и классических dungeon-crawler’ов в одном флаконе.

ДОПОЛНЕНИЯ

«Немезида: Карноморфы» и «Немезида: Кошмары»

Дополнения для невероятно популярной игры о противостоянии команды космического корабля и ужасных инопланетян позволят разнообразить игровой процесс, заменив базовую расу пришельцев одной из новых.

Карноморфы — это раса быстро адаптирующихся монстров, которые едят всё на своем пути, будь то члены экипажа, мёртвые тела или даже представители их собственного вида. Игра с карноморфами сложнее, чем с пришельцами. Если игроки хотят выжить в жестокой гонке между выполнением своих целей и адаптацией карноморфов, им следует больше внимания уделять сотрудничеству со своими товарищами и, конечно же, ждать подходящего момента, чтобы нанести им удар в спину.

Кошмары — странные существа. Потому что на самом деле их не существует. В физической форме на корабле присутствуют лишь логова, гнездо и их единственный страж, называемый «гнетущим кошмаром». Более того, гнетущий защищен логовами, и сперва нужно уничтожить их все, чтобы хоть как-то ранить это существо. Галлюцинации и безумие порой заставляют экипаж действовать иррационально. Вы должны беречь свой разум, чтобы защитить себя от этих эффектов.

Берсерк: Новая надежда

«Берсерк» —это классика коллекционных карточных игр, в которой игрокам предстоит возглавить личную армию в мире магического Средневековья и вступить в противостояние один на один с армией противника. В отличие от других карточных игр, в этой вам придётся перемещать отряды волшебных существ по игровому полю, что сближает «Берсерк» не только с карточными, но и с тактическими настольными играми или варгеймами. Задача каждой стороны — разгромить противника, уничтожив его бойцов и захватив контроль над полем боя.

«Берсерк: Новая надежда» — это начальный набор, который содержит в себе всё необходимое, чтобы начать играть. Игроки выбирают, за кого им сражаться: свирепых кочевников-орков, гномьих колдунов, загадочных и притягательных речных дев или ковен, мрачных служителей тёмных сил. У каждого отряда — своя колода из 30 карт, которую также можно усилить дополнительными. Настраивайте колоду, продумывайте стратегию — и в бой!

Pathfinder. Карточная игра: Проклятие Алого Трона

Дополнение для популярной кооперативной карточной игры Pathfinder, которое позволит группе героев сразиться с чудовищами, опасностями и ловушками, спасая город Корвосу. Выберите себе персонажа, соберите колоду уникального снаряжения, магии и союзников и исследуйте смертельные локации.

Ужас Аркхэма. Карточная игра: Нарушенный круг. Перед Чёрным престолом

Завершающий сценарий кампании «Нарушенный круг», в котором сыщикам предстоит преодолеть неизведанное космическое пространство в поисках сердца мира, и всё это под звуки мистических духовых инструментов.