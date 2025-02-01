Настольные итоги 2024 года: мнения экспертов. Во что играть и чего ждать в 2025 году?

Традиционно после окончания очередного года все подводят итоги. Составляются всевозможные топы фильмов, игр, книг. Разумеется, «Мир фантастики» не мог остаться в стороне — надо же, чтобы читатели чувствовали себя уютно, словно надев старые разношенные тапки. Мы подводили итоги весь январь, и вот наступила очередь настольных игр. Мы опросили известных настольных авторов и блогеров, чтобы узнать их впечатления и ожидания от нового, 2025 года. Получилось интересно.
Кто принял участие в опросе:
Юрий Ямщиков — автор 40+ изданных настолок, председатель Гильдии разработчиков настольных игр.
Michael — основатель одной из крупнейших групп о настольных играх в соцсети «ВКонтакте» и автор настольной игры «Тортуга 2199».
Иван Лашин — автор настольных игр «Смартфон», «Чёрная книга» и многих других.
Семён Пыхтеев — руководитель спецпроектов Hobby World.
Владимир BoardgamesLV — автор одного из старейших блогов «Настольные игры в Латвии».
Юрий Тапилин — основатель и автор старейшего настольного блога в Рунете, сайта BoardGamer.ru, ведущий подкаста «Давай ходи!».
Олег Мелешин — разработчик настольных игр («Фототур», Cryptic Nature), автор блога «Марафон настолок».
Игорь Склюев — автор настольных игр Master of Orion, «Клумба», «Неон».
Валерий Кружалов — принимал участие в разработке ряда настольных игр, автор канала «Игры Валеры: От И до Ы» (бывший «Ядрён картон»).
Рустам Мавлявиев — автор и девелопер настольных игр.
Андрей Аганов — соведущий телеграм-каналов «Новости настольных игр» и «Настольные ультракрепидарии».
Лучшая настольная игра 2024 года?
Юрий Ямщиков
Сейчас я много играю с семьёй, и из новинок нам очень понравилась «Гармония» — на одном только настолкемпе мы наиграли с десяток партий. Она сочетает в себе простоту, которая делает её доступной детям, с интересной даже мне пространственной головоломкой и прикольными компонентами, создающими трёхмерный ландшафт.
Michael
«Дюна: Война за Арракис». Перезапуск «Войны кольца» в одном из самых популярных за последнее время сеттингов получился крутейшим. Система управления на кубиках, заставляющая придумывать непростые решения в условиях ограничений, низкорандомные бои на кубиках без промахов и асимметрия в задачах сторон конфликта — получилась одна из мощнейших глобальных дуэльных стратегий. Дополнения сразу позволяют разнообразить процесс, так что монотонных партий не будет. Мощная стратегия!
Иван Лашин
Endeavour: Deep Sea. Элегантную систему сделали ещё лучше и разнообразнее с новым, куда более подходящим ей сеттингом и потрясающим чувством исследования. Мне понравилось, как сильно влияют на игру сценарии: они заставляют каждую партию играть не только от создаваемого в процессе поля, но и от сценарных целей и бонусов.
Примечание редакции: игру обещают издать на русском языке в 2025 году
Семён Пыхтеев
«Герои». Великолепно переданная атмосфера цифрового «вдохновителя» при сильно отличающемся игровом процессе. Лаконичные игровые решения, отличная реиграбельность, заметная ассиметричность фракций, потенциал для дополнений.
Примечание редакции: уже анонсирована вторая часть игры с новыми фракциями
Владимир BoardgamesLV
Sky Team (выпущена в России под названием «Крутое пике» — прим. ред.). Со стороны зрелище, конечно, довольно унылое: два человека молча выставляют кубики из-за ширм, двигают какие-то переключатели… но зато сколько напряжения и переживаний у них внутри. А как же здорово здесь можно подсказывать без единого слова. Маленький дуэльный шедевр.
Юрий Тапилин
Для нелюбителя новых игр это сложный вопрос. К новинкам отношусь с осторожностью, времени на игры не так много, так что предпочитаю тратить его на проверенные временем отличные настолки. Тем не менее, если говорить о ярких впечатлениях, то стоит вспомнить, конечно же, отечественных «Героев», неожиданно реализованных в формате «планшет+маркер». Уверен, многих это удивило и вызвало реакцию «а что, так можно было?!». И даже в таком неожиданном формате игре удаётся передать тот самый дух легендарной компьютерной игры. Ещё я впечатлён тенденцией пихать механику карточных взяток куда только можно. Апофеоз — игра Arcs, где на этой основе построена глобальная космическая стратегия.
Олег Мелешин
«Принцессы-бунтарки». Игра, от которой ничего не ждёшь, «взятки как взятки», а на деле получаешь процесс, в котором тебе приходится пять раз (пять раундов) решать задачу «и как мне теперь ходить?». И каждый раз решать по-разному.
Игорь Склюев
Я не слежу сейчас за новинками, т. к. почти полностью ушел в НРИ. По-моему, в 2023 году вышла карточная «Война Кольца». Она очень понравилась тем, что даёт погружение в мир трилогии.
Валерий Кружалов
Endeavor: Deep Sea — это реимплементация ядра игры «Экспансия» 2009 года на новый лад. И всё в ней кричит о том, насколько преобразились за это время индустрия и гейм-дизайн. Вместо полностью открытой информации — элементы исследования, абстрактные колонии сменились детально проработанными морскими глубинами, прямая агрессия стала расчётливым позитивным взаимодействием, а вместо случайной подготовки поля предлагаются разнообразные сценарии. Главное, всё так же удивляет то, как выставление дисков на прямолинейные действия и несколько треков для прокачки вместе могут поставить непростую задачку перед опытным игроком.
Рустам Мавлявиев
«Дюна. Война за Арракис». Отличная реимплементация старенькой системы «Войны Кольца», которая сама по себе потрясающая, но в Дюне теперь ещё и современная.
Андрей Аганов
«Долина вечности». Я люблю в настолках здоровый минимализм и механики на создание своего движка — и «Долина вечности» удовлетворяет обоим запросам. В коробке только колода карт и несколько жетонов. Ты просто выбираешь карту и потом разыгрываешь её. Или сбрасываешь, чтобы получить ресурсы и разыграть другую карту. Всё. Только интересные и значимые решения, минимум возни с компонентами. При этом авторы смогли вложить в игру и хитрую систему ресурсов и классно сочетающиеся карты.
Игра, не обязательно новая, подарившая самые приятные впечатления?
Юрий Ямщиков
Самые яркие эмоции мне в этом году дарили старые добрые «Герои тёмных земель» и открытие этого года — «Добро пожаловать на Луну». Первая игра дарит незабываемое сочетание стратегических и тактических решений по нарезанию пирога, а вторая восхитила меня своим движком, который даёт красивую базовую дилемму, преломляющуюся в разных вариациях на протяжении нескольких сценариев.
Michael
Undaunted 2200: Callisto. Новая часть «Неустрашимых» в будущем с большей асимметрией бойцов в рамках сценариев, роботами, высотами на карте и очень несбалансированными миссиями. Добротная часть отличной серии.
Иван Лашин
7th continent. Наконец-то я добрался до этого эпохального настольного приключения и удивился, насколько кропотливая работа проделана, как интересно погрузиться в мир игры и отправиться в экспедицию на смертельно опасный остров. Нарративный и механический сторителлинг очень радует — в игре постоянно что-то происходит при исследовании, в старых местах появляются новые опасности, и за каждой картой можно найти какой-нибудь секрет.
Семён Пыхтеев
«Берсерк». Даже спустя годы он продолжает оставаться свежим, интересным, с большим потенциалом, широким выбором глубины погружения — от казуальных домашних партий до турнирной карьеры — и выбором аспектов для хобби: игровой процесс, создание колод, коллекционирование, внеигровые активности и творчество.
Владимир BoardgamesLV
Faraway (выпущена в России под названием «Дальние дали» — прим. ред.). Невероятно азартный сбор сетов с простейшими правилами и оригинальным подсчётом очков, когда эффекты карт (условия для получения победных очков) разыгрываются с конца. Интересных решений добавляет и нумерация карт: циферки влияют на очерёдность выбора новых карточек с рынка, а также позволяют добирать так называемые артефакты, помогающие в добыче символов ресурсов и увеличивающие ценность сетов. Хочется играть всегда, когда выпадают свободные 20–30 минут, за 60+ партий Faraway абсолютно не надоела и не перестала удивлять потенциальными комбинациями/сетами.
Юрий Тапилин
Startups. Настолка про инвестиции в стартапы, где надо стараться собрать максимум акций каждой из доступных компаний. Состоит игра практически из ничего: крошечная коробочка, небольшая колода карт да горсть картонных жетонов. Но зато с ней ты играешь не просто в игру, а в игру с другими людьми, каждый ход тут буквально напитан решениями и ценится на вес золота.
Ну и, конечно, любимые «Генералы». Общий счёт уже перевалил за 400 партий, а игра нет-нет да и подкидывает невиданные ранее ситуации и комбинации.
Олег Мелешин
Scout. Процесс карточной руки с фиксированным карточным расположением, которое можно подкорректировать, только дав предыдущему игроку победное очко, до сих пор не отпускает — он очень интересен и со временем приобрёл за нашим столом дополнительный слой стратегии. У автора вышла новая игра Revolve, использующая часть механик «Скаута», так что в 2025 году посмотрим, переплюнул ли автор сам себя.
Игорь Склюев
Из НРИ — «Чужой», сценарий «Сердце тьмы». Потрясающий кинематографический сценарий, одна из лучших партий за всё время.
Из настолок, наверное, Dune: Imperium Uprising (выпущена в России под названием «Дюна. Империя. Восстание» — прим. ред.). В целом ничего нового, но это приятно сделанное издание, которое решило многие проблемы оригинала.
Валерий Кружалов
Lands of Galzyr — это нарративная приключенческая песочница, ставшая любовным посланием авторов подростковым фэнтези-книгам про говорящих зверят. В общем-то, от книги игру отличает то, что в ней есть поле, карты экипировки и союзников, проверки на кубах и нелинейный сюжет. Хотя я соврал, объёма текста хватит на несколько книг. Игра сменяет сезоны, открывает новые квесты по результатам предыдущих и запоминает решения игроков с такой лёгкостью, будто это и не игра вовсе, а некая Нарния в коробке, жизнь в которой не останавливается, даже когда она стоит на полке. Что может быть лучше? Конечно же, дополнение!
Рустам Мавлявиев
«Дюна. Война за Арракис». Быстро, динамично, разнообразно.
Андрей Аганов
В 2024 году мы много играли с друзьями в La Famiglia — и это были злые, изматывающие, но безумно увлекательные партии. Споры с партнёром по команде, постоянное изучение планшетов соперников, игры разума — кто кого перехитрит при выставлении приказов. Ждали атаки с севера? А я пойду с востока! Только подлый враг успевает взорвать твоих мафиози, потому что ещё раньше он отправил к тебе заминированный автомобиль. Иногда на эмоциях хочется перевернуть стол. А потом сесть за новую партию.
Самая ожидаемая настолка 2025 года
Юрий Ямщиков
Очень жду выхода на русском Ascension Tactics — думаю, лучшей PvP-арены с богатым колодостроительным движком. Старший сын уже дорос до таких игр, и я предвкушаю совместное прохождение кампании и множество кооперативных партий.
Michael
Жду La Famiglia на троих. Интересно, останется ли настолько же круто.
Иван Лашин
Кроме тех настолок, над которыми работаю, жду Vantage — приключенческий дебют Джейми Стегмайера. Новую игру Влада Хватила — Secerton (внезапно не в его издательстве, что добавляет интереса). Что нибудь новое от Aporta — авторов потрясающих евроигр Revive и Santa Maria/Salfjord (первая выпущена в России под названием «Проект “Возрождение”», вторая — как «Санта Мария», третью обещают издать на русском языке в 2025 году — прим. ред.).
Семён Пыхтеев
«Миддара» (Middara Act I — Unintentional Mallum). Гигантское кооперативное приключение с глубокой тактической системой, отлично реализующее нарративные элементы в виде геймплейных механик. Хороший выбор билдостроения, большая вариативность при прокачке персонажей или прохождении сценариев. Любителям сюжетной части тоже есть где разгуляться — там практически полноценный роман.
Владимир BoardgamesLV
Azul Duel. Очень нравится самый первый «Азул», в который до сих пор частенько играем, преимущественно вдвоём. Поэтому хочется надеяться, что дуэльная версия сможет его переплюнуть.
Юрий Тапилин
Недавно я прошёл отличную соло-кампанию для «Руин острова Арнак». Теперь жду локализации второго дополнения: там тоже обещают кампанию, только теперь кооперативную, на двоих игроков.
Олег Мелешин
В 2025 году я жду много новых игр, выделю из них три, все — отечественные разработки. Причина простая: я уже тестировал их на «Граниконе» до того, как игры нашли своих издателей, и знаю, с кем буду в такое играть.
«Сокровища Африки» от «Лавки игр» — гонка с хитрым механизмом движения через аукцион за авторством Сергея Притулы.
«В двух словах» от Hobby World — новый и опять оригинальный патигейм от Дамира Хуснатдинова.
«Столпы стихий» от Board Game Pimp — абстрактный ареа-контроль про создание земли элементалями разных стихий от Семёна Петровского.
Игорь Склюев
Жду выхода своих проектов: дополнения к «Неону» и релиза «Пути васаби». В остальном конкретных ожиданий нет. Евро — не интересно совсем. Амери практически полностью вытеснено ролёвками. Жду интересных небольших проектов, где геймплей строится на какой-то одной идее или фишке.
Валерий Кружалов
Night Witches — это многообещающая игра на одного или двух (в кооперативе) игроков про советский женский бомбардировочный полк времён Великой Отечественной, известный как «Ночные ведьмы». Предлагается кампания из 10 получасовых миссий с прокачкой между партиями; каждую при желании можно играть отдельно, реиграбельность предусмотрена. Игра на вершине списка хотелок из-за создателей: если Лиз Дэвидсон, блогерше с канала Beyond Solitaire, ещё предстоит показать себя на поле разработок, то её второй пилот Дэвид Томпсон, автор «Дома Павлова» и серии «Неустрашимые», давно себя зарекомендовал.
Рустам Мавлявиев
Hyperspace Сэнди Питерсена (НРИ «Зов Ктулху», настольная игра «Войны Ктулху» и проч.). Спустя пять (!) лет после успешного «Кикстартера» наконец есть свет в конце туннеля.
Андрей Аганов
Очень жду The Fellowship of the Ring: Trick-Taking Game — кооперативную игру на взятки по мотивам первой книги «Властелина колец». Этакий «Экипаж», но проще, зато с кампанией и постоянно добавляемыми сюрпризами и новыми картами. Хочу присмотреться к локализации Kinfire Chronicles: Night's Fall — не совсем мой формат игр, но товарищ, чьему вкусу я полностью доверяю, чрезвычайно её хвалил.
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