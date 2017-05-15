Однажды утром Морган Ю вышел из дома и отправился на собеседование в компанию TranStar, где работал его брат. Неожиданно прямо во время прохождения тестов в офисе произошла катастрофа, и Морган Ю оказался на гигантской космической станции.

Жанр: экшен-хоррор с видом от первого лица

Разработчик: Arkane Studios

Издатель: Bethesda Softworks

Издатель в России: «Софтклаб»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: полный

Играли на: PS4

Похоже на:

Alien: Isolation (2014)

серия игр BioShock

Prey относится к той категории игр, о которых перед прохождением лучше ничего не знать. Не листать списки достижений, не смотреть трейлеры и ни в коем случае не читать обзоры (кроме нашего, разумеется, — мы постарались как можно меньше вдаваться в детали). Всё потому, что это игра-исследование, которая способна впечатлить неординарным игровым процессом, необычным сеттингом и отличным научно-фантастическим сюжетом. Каким бы новаторским ни был предыдущий проект Arkane Studios, дилогия Dishonored, Prey в этом плане уходит далеко вперёд — и удовольствие от игрового процесса напрямую зависит от того, сколько в вас детского желания стать первооткрывателем.

Prey во всём пытается быть оригинальной. По анонсам и трейлерам казалось, что нас ждёт Dishonored в космосе, — но нет. Это даже не экшен и не стелс-боевик, потому что стрельба здесь крайняя мера, а незаметное перемещение не всегда возможно. Prey — это уникальный в своём роде симулятор выживания на космической станции. Главный герой, Морган Ю, — маленький человек, попавший во враждебный мир, где единственным преимуществом становится смекалка. Успех здесь напрямую зависит от желания изучать обстановку: внимательно читать документы персонала, осознавать нюансы получаемых навыков, не стесняться собирать хлам для переработки в жизненно важные ресурсы и так далее. Чем глубже вникнешь в процесс, тем больших результатов достигнешь. При этом Prey, как и Dishonored, — удивительно гибкая и нелинейная игра. Разработчики создали небольшие экосистемы на разных блоках космической станции, и метод их прохождения определяет игрок. Во многом это зависит от выбранного пути развития: навыков очень много, и все они разные. Разовьешь способности хакера — и сможешь взламывать электронные устройства. Инженера — ставить защитные турели. Мистические способности — сможешь сливаться с окружением. Метод прохождения определяют не обстоятельства, а решения игрока, — и это то, что нужно для хорошей игры с ролевыми элементами.

Новую Prey нельзя назвать ни продолжением, ни ремейком одноимённой игры 2006 года. У них практически ничего общего

При всём внимании к деталям Prey не даёт заскучать. Здесь соблюдается идеальный баланс между повествованием и самодеятельностью — свободы не настолько много, чтобы забыть про сюжет: всё-таки блоки станции проходятся поочерёдно, а вся рутина сведена к ресурс-менеджменту.

А ещё Prey — отличный хоррор. По атмосфере он очень близок к Alien: Isolation — тоже космическая станция, тоже слабый герой, преследуемый могущественным врагом. Однако если в «Чужом» игрок знал, с чем имеет дело, то в Prey события и ситуации часто ставят в тупик. Это работает на саспенс — пугающие звуки, мерцающий свет и жуткие сцены отлично нагнетают обстановку. Разбираться в ужасных событиях крайне интересно — но окончательно понять, что происходит, получится только ближе к финалу.

У игры есть мелкие недостатки и недоработки. Иногда можно столкнуться с багом вроде застревания в проходе или парящего в воздухе предмета, но всё это настолько несущественно на фоне грандиозного замысла, что моментально забывается. Здесь ничто не способно испортить эффект погружения — и если Prey вас захватила, то точно не отпустит.

Итог: увлекательное и атмосферное космическое приключение, которое придётся по душе поклонникам качественной научной фантастики. Безусловно, это одна из лучших одиночных видеоигр последних лет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.