Total War: Warhammer 2. Всё та же, только ещё лучше

Total War: Warhammer 2. Всё та же, только ещё лучше

Великий магический вихрь много тысячелетий защищал материк Ултуан от вторжения демонов из Пустошей Хаоса. Но в небе появилась двухвостая комета, которая вывела вихрь из равновесия, и мир оказался под угрозой. Четыре расы стремятся захватить силу вихря, чтобы использовать её в своих целях.

Жанр: стратегия

Разработчик: Creative Assembly

Издатель в России: «СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: текст, частично озвучка

Сайт: totalwar. com

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Второй выпуск подряд серия Total War предлагает игроку фэнтезийный сеттинг. Первая часть Total War: Warhammer подарила игрокам массу нововведений, которым были бы неуместны в исторических играх, но отлично вписались в фэнтезийный мир. Сиквел же больше напоминает крупное дополнение и вносит ещё больше интересных элементов в уже устоявшуюся игровую механику.

На выбор игроку предлагается четыре расы: высшие и тёмные эльфы, скавены и людоящеры. Как и прежде, у каждой из сторон есть свои особенности, которые влияют на механику игры как на стратегической карте, так и в сражениях в реальном времени. Например, скавены могут прятаться от вражеских войск в подземных тоннелях и нападать исподтишка, а тёмные эльфы — пополнять армии со своих тёмных ковчегов даже на вражеской территории. Лорды каждой из сторон начинают кампанию в разных стартовых локациях и обладают особыми способностями, которые можно усиливать с помощью магических предметов, добываемых в боях или в особых местах на карте. А карта в этот раз просто огромная — даже за десяток часов игры можно ни разу не встретить некоторых её обитателей.

Но самое интересное — это, конечно, новый режим кампании. Цель игры за любую расу — провести несколько ритуалов, чтобы лидер фракции смог обуздать силу вихря. Ритуалы требуют особых ресурсов, которые можно получить, захватывая определённые города, проходя особые сюжетные сражения и выполняя задания советников. Остальные фракции при этом тоже не дремлют и рвутся заполучить желанную силу. Кроме того, каждый ритуал вызывает колебания вихря, из-за которых в мир прорываются армии хаоситов, способные изрядно насолить войскам и городам игрока. Глобальное соревнование очень оживляет кампанию: вместо методичного захвата всей карты появляется цель, для достижения которой надо постоянно и активно действовать.

Глобальное соревнование очень оживляет кампанию: появляется цель, для достижения которой надо постоянно и активно действовать

А на пути к этой цели можно столкнуться со всеми особенностями игры: и предательством союзников, и спецификой собственной расы, и неожиданными контрнаступлениями врагов — собственно, всем тем, за что можно любить серию Total War. Рельеф, климат, магические ветра, скверна, усталость войск, порядок в провинциях, рабы, влияние и налоги — игра предлагает игроку следить за массой показателей, влияющих на экономику и эффективность армий. Некоторые моменты могут раздражать, но никто не говорил, что управлять империей легко. Сюжету кампании тоже уделено много внимания: ключевые моменты сопровождаются заставками, мотивация персонажей понятна, а причины для вступления в войну у всех сторон очень веские. Цельность мира радует, а проработка деталей позволяет погрузиться в игру с головой на многие часы. Технически игра тоже выполнена на уровне: графика хороша, а интерфейс доработан и позволяет быстро ориентироваться в обилии информация. Главная проблема — безумно долгие загрузки, которые порой могут занимать по несколько минут. Подвела и локализация: ляпы местами очень бросаются в глаза.

Итог: напряжённая гонка за могуществом, четыре непохожие расы, эпичные битвы в реальном времени, увлекательное развитие героев и продуманная экономика — всё та же Total War: Warhammer, только ещё лучше.

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