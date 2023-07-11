Square Enix выбрала правильных людей для создания 16-й номерной части Final Fantasy — внутреннее подразделение Creative Business Unit 3. Это те самые люди, которые из замухрышки Final Fantasy XIV смогли сделать одну из лучших MMORPG. Взяв себе в помощники Рёту Судзуки, работавшего над сериалом Devil May Cry, и основательно вдохновившись актуальным тёмным фэнтези, Creative Business Unit 3 сделала Final Fantasy XVI мрачной, увлекательной, современной и при этом — всё ещё достойной славы своих предков.

Жанр: jRPG, слэшер

Разработчик: Square Enix Creative Business Unit III

Издатель: Square Enix

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформы: PS5

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Миры Final Fantasy всегда были идеалистически-фэнтезийны — даже если в них наступали мрачные времена, среди её героев звучал призыв не терять надежду и верить в силу света и добра. Которые и побеждали, как в сказке. Final Fantasy XVI с первых кадров жестоко отступает от этого принципа: в Валестии всё очень и очень плохо. Жуткий мор косит население, независимые королевства, живущие за счёт энергии Первокристаллов, норовят вцепиться друг другу в глотки ради живительных магических ресурсов, а Носители, умеющие творить волшебство без кристаллов, почти везде становятся рабами.

Главному герою игры, Клайву, наследнику королевства Розария, повезло больше других. Первенец наследного рода Розфилдов должен был стать носителем первородной силы, вместилищем айкона, но эта честь достаётся его младшему брату. В результате Клайву, пережившему мучительные боли в районе самооценки, приходится ограничиться ролью защитника для своего братика. За этим последуют трагические события, а Клайв на долгие годы станет наёмником-изгоем, членом местного Ночного дозора. Того, который был у Мартина, а не Лукьяненко.

Параллелей с «Игрой престолов» у новой Final Fantasy действительно много — и стилистических, и нарративных. Игроков ждёт классический средневековый мир без технофэнтезийных и научно-фантастических примесей, полный насилия, дискриминации и политических интриг с участием десятков персонажей. К слову, настолько проработанных и состоящих в таких трудных отношениях, что авторы даже придумали контекстную энциклопедию, в которую можно заглянуть, поставив игру на паузу во время кат-сцен, — она действительно помогает не заплутать в сценарных перипетиях. А ещё во время прохождения испытываешь ощущение практически неизбежного конца света. В некоторые моменты игра может буквально удушить мраком старого фаната сериала — смотрите, вот тут у нас женщин ведут в рабство, дети плачут в грязной канаве, а тела их отцов догорают вместе с деревней.

Однако, за исключением сбивчивого темпа, Final Fantasy XVI удаётся главное — рассказывать интересную, глубокую и масштабную историю, которая разворачивается на протяжении почти двух десятилетий. Основные задания блещут яркими зрелищными сражениями, отличной постановкой, мощнейшими CGI-роликами по десять минут. И в основном повествуют о жизни самого Клайва в контексте глобальной политики и семейных драм. А вот мир Валестии по-настоящему раскрывается в сайдквестах.

Сами по себе поручения просты в исполнении и довольно однообразны — нужно совершить челночный забег по локации, собрать предметы или победить врагов, а иногда всё сразу. Но через крошечные истории статистов Final Fantasy XVI обретает должную повествовательную глубину, а исход некоторых из этих историй пусть и незначительно, но может изменить мир. Какой-то NPC погибнет и пропадёт с целой сюжетной линией, какой-то посёлок опустеет или, наоборот, пополнится новыми жителями. Этого очень не хватает большинству современных RPG.

Местами задания вызывают ассоциации с теми, что были в третьем «Ведьмаке». Например, в одном из заданий деревенская девчушка просит найти какую-то Хлою — и игрок, и Клайв уверены, что речь идёт о каком-то домашнем любимце. Но в финале квеста мы с ужасом узнаём, что Хлоя — одна из многочисленных рабынь семейства, Носительница, которая умерла от своего же дара и обратилась в камень. В награду за выполнение задания игрок получает горстку магической пыли для крафта, а на сдачу — небольшую психологическую травму.

Некоторые рекомендуют игнорировать побочные задания из-за скудных наград и примитивной постановки — не совершайте подобной ошибки, вся соль таких заданий заключается в тесной связи с непростым и депрессивным миром, который мало напоминает те, что мы раньше видели в Final Fantasy. Не будь здесь чокобо, обязательного персонажа по имени Сид и редких нежно-пронзительных сцен, не уступающих по драматичности проводам Юны из Final Fantasy X или смерти Аэрис из Final Fantasy VII, Шестнадцатую и вовсе можно было бы идентифицировать как часть серии разве что по заголовку.

Где Final Fantasy XVI совсем уходит от своих корней — так это в боевой системе. Сериал на протяжении десятилетий экспериментировал со сражениями, но теперь окончательно обосновался среди экшенов, пускай и с ролевыми элементами. Партийные пляски отправлены в утиль вместе со статусными эффектами вроде сна или паралича. Про тактическую паузу тоже забудьте. И главное: во всех сражениях, даже в присутствии напарников, громко солирует сам Клайв, активно подражающий Данте из Devil May Cry.

Судите сами: герой может бить мечом, стрелять магией на расстоянии (почти как сын Спарды из пистолетов), жонглировать врагами в воздухе и собирать из всего этого многоступенчатые комбо. Попутно необходимо вовремя уклоняться от вражеских атак или ловить их в блок. Простые враги разделываются в мгновения, тварей покрупнее можно оглушить, нанеся им достаточно урона, после чего их можно лупить пять-десять секунд с утроенной силой, не боясь получить сдачи. Отдельной надстройкой боевого геймплея служит наш верный волчара Торгал, который может добавить атаку в комбо, подлечить Клайва или подкинуть врага в воздух. Эта система интуитивно понятна, гибко настраивается и дарит настоящее наслаждение, особенно если научиться попадать в ритм.

Должной гибкости боям придают силы, даруемые айконами — теми самыми первородными силами, из-за которых и пошёл весь сыр-бор. Всего Клайв ближе к концу игры может экипировать одновременно силы трёх айконов из восьми доступных, и каждый из них по-своему меняет боевой стиль протагониста. Изначально доступный огненный Феникс позволяет быстро сокращать дистанцию и увеличивать комбо, Шива покрывает врагов крепкой корочкой льда, Титан превращает героя в непробиваемую машину для контратак, а Рамух — в Зевса-громовержца с комплектом электрических атак за пазухой. На высоком уровне сложности бои в Final Fantasy XVI превращают игрока в настоящего пианиста-виртуоза, без устали комбинирующего способности своих айконов, обыкновенные атаки, блоки и увороты, но при желании героя можно обвесить кольцами, которые автоматизируют многие процессы, например прицеливание или увороты. Это делает Final Fantasy XVI чуть ли не самой доступной из всех частей сериала.

А процесс приобретения этих сил и поединки айконов делают её заодно и самой эпичной Final Fantasy из всех. Со времён Final Fantasy III в сериале появились саммоны — заклинания призыва огромных существ, которые бросались во врагов спецэффектами с безумным уроном, после чего исчезали. Теперь же мы сами можем стать одним из них и сразиться с другим монструозным чудищем. Каждая такая схватка — эталон сражений кайдзю, в которых сочетается и бойкий экшен, и роскошные постановочные ролики с феноменальной картинкой, и гремящий саундтрек Масаёси Сокена. Даже если сложить только эти битвы, получится четыре-пять часов первоклассного действа, вызывающего исключительно восторг и желание безостановочно делать скриншоты.

А вот от ролевой системы остались буквально огрызки. Атрибуты протагониста, вырастающие с повышением уровня, меняют только количество получаемого и наносимого базового урона. Из всей экипировки Клайву доступны только мечи, пояса и браслеты, которые можно покупать у торговцев, находить на карте или крафтить у кузнеца. Улучшается снаряжение линейно, и у кого-то это может отбить желание исследовать мир и что-то искать. Зачем, если можно за копейки улучшить старый дрын?

Также у героя есть три слота под побрякушки: различные амулеты, медальоны и серёжки, но эффекты от них минимальны, это что-то вроде «+7% огненного урона» или «ускорение перезарядки умений на 5%». Видимо, так сделано, чтобы не было конкуренции с колечками, дающими автоматический уворот или применение комбинаций одной кнопкой. За прокачку отдувается разве что размашистое кольцо навыков да те самые улучшаемые способности айконов, которые надо покупать за очки опыта, даруемые при повышении уровня. Разработчики понимали, что спасти интерес к прокачке поможет экспериментаторство, а потому разрешили сбрасывать очки опыта даром и внедрили режим «Новая игра +», где можно опробовать силу всех айконов с самого начала на усиленных противниках.

Если задаться целью, Final Fantasy XVI можно ругать не только за это. Кто-то будет разочарован отсутствием партийного взаимодействия — из-за нехватки времени авторы решили отказаться от полноценных управляемых напарников и взаимодействия с ними. Кому-то не зайдут довольно бестолковые филлерные миссии вроде сбора деталей от корабля или медленное развитие геймплейных механик — по-настоящему бодрой и динамичной боёвка Final Fantasy XVI становится только часу на восьмом. Кому-то будет не хватать интерактивности мира, который так и просит набить его всевозможными тайниками и секретками — но разработчики оказались глухи к этим мольбам. Кто-то может даже сказать, что это вовсе не Final Fantasy… Но позвольте напомнить: некоторые ортодоксальные поклонники шестой части говорили, что седьмая игра — ненастоящая Final Fantasy, раз в ней есть элементы НФ и непонятное 3D вместо старых-добрых пикселей.