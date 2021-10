Игры по JoJo’s Bizarre Adventure

За 30 лет манга Хирохико Араки JoJo’s Bizarre Adventure превратилась в культурный феномен и полноценную франшизу со своим аниме-сериалом, киноэкранизацией, фанатской атрибутикой, линиями брендовой одежды и, конечно же, видеоиграми — от RPG до файтингов и beat ’em up. Об играх мы сегодня и расскажем.

JoJo’s Bizarre Adventure (1993)

Первая видеоигровая адаптация работ Араки была эксклюзивом приставки SNES и вышла только в Японии. JoJo’s Bizarre Adventure представляет из себя пошаговую RPG с элементами классического квеста. Её сюжет скомкано и обрывочно пересказывает сюжет второй арки — Stardust Crusaders, про долгий поход группы героев через весь земной шар, чтобы поквитаться со злодеем Дио.

В целом по структуре игра напоминает ранние части Final Fantasy и других JRPG: игрок должен собрать команду, добраться до Египта и там торжественно победить негодяя. Вне боёв с противниками игрокам приходится исследовать локации, правда, с весьма ограниченной системой передвижения: ходить можно только вправо и влево.

Боевая система не отличается от любой другой JRPG — герои и противники поочерёдно обмениваются атаками, а обладателей стендов нужно изучать через специальную опцию в меню, чтобы узнать их слабые места и получить тактическое преимущество в бою. Перед каждым сражением игроку дают одну из пяти случайно выбранных карт таро, которые могут как добавить здоровья героям, так и наложить штрафы.

В целом RPG по JoJo считается слабой, бои — скучными, диалоги — поверхностными, мир — низкодетализированным, а механика с картами таро чаще раздражала, чем радовала. К тому же у персонажей JoJo слишком много деталей, а у SNES — не так уж много памяти. Поэтому чтобы детально отрисовать группу героев, разработчикам пришлось пожертвовать нижней и верхней частями экрана. Нет в игре и вариативности, присущей жанру JRPG. JoJo’s Bizarre Adventure раскритиковали в прессе, а игроки быстро про неё забыли.

При этом лично мне JoJo’s Bizarre Adventure скорее понравилась, чем нет. Всё дело в ощущении, схожем с тем, что вызывает прохождение Chrono Trigger на SNES и Final Fantasy II на Dendy: долгий и полный приключений путь партии героев через большой мир, встреча с невиданным злом и непременная победа. Именно этот настрой удерживал меня в игре до конца. Но это больше ностальгия, нежели заслуга JoJo’s Bizarre Adventure.

JoJo’s Bizarre Adventure: Heritage for the Future (1998)

RPG по франшизе провалилась, однако спустя пять лет японский гигант Capcom выпустил новую адаптацию — файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: Heritage for the Future. Игра вышла сначала исключительно на аркадных автоматах в Японии, а чуть позже — на PlayStation и Dreamcast в Европе и Америке.

В 1998 году закончилась арка манги Diamond Is Unbreakable про расследование загадочных убийств в небольшом городке Морио, и уже вовсю раскручивалась история Golden Wind, про новых героев, строивших криминальную карьеру. Тем не менее, игра от Capcom, как и JoJo’s Bizarre Adventure 1993 года, базировалась на всё той же Stardust Crusaders. Арка была очень популярной и до сих пор многие поклонники называют её своей любимой.

Heritage for the Future — очень красивый файтинг. Детализированные задние планы, персонажи, «вырвиглазные» эффекты и плавные анимации — художественная часть игры была выполнена на высочайшем уровне и даже сегодня смотрится не хуже культовой Marvel vs. Capcom 2, а местами — даже лучше.

У игры высокая, так называемая «аркадная» сложность. Противники действуют агрессивно, запоминают движения игрока, наказывают за ошибки и проводят длинные цепочки комбо. Сложности добавляет и то, что игра неохотно учит игроков нюансам и скупо даёт подсказки на загрузочных экранах. Единственным способом понять, как всё работает, в то время было прочитать инструкцию, которая шла вместе с аркадным автоматом или диском для консольных версий.

В Heritage for the Future есть не только привычный Versus-режим, но ещё и сюжетный. Сценаристы игры выбрали самые запоминающиеся сражения из Stardust Crusaders и скрупулёзно перенесли их в игру. Настолько, что с братьями Д ’Арби нужно сражаться как в манге — вместо стандартного сражения один на один с базовой механикой игры, злодеев нужно обыграть в покер и видеоигры.

Да и сюжет разработчики подали грамотно: через короткие, но ёмкие диалоги и знакомых по манге злодеев. Игра отлично передаёт ощущение долгого пути из Японии в Египет, которое не могла разрушить даже слабая связь между кусочками истории.

В версии Heritage for the Future для Dreamcast улучшили графику, а сюжетный режим добавили только в версии для PlayStation. Также ремастер файтинга выходил на PS3 и Xbox 360 в цифре, но сейчас его купить, увы, уже нельзя.

Благодаря высокому качеству файтинг от Capcom обзавёлся преданными фанатами, которые до сих пор проводят местечковые турниры и добавляют в игру персонажей из других арок манги с помощью модов. Я играл именно в модифицированную версию с героями из Golden Wind и приставкой Super, по аналогии с улучшенными версиями Street Fighter.

Heritage for the Future мне понравилась дотошным подходом к переносу манги на экран. Да и боевая система оказалась хоть и сложной, но справедливой и глубокой. Даже напомнила ещё один хардкорный двухмерный файтинг по лицензии — Fist of the North Star 2007 года с PlayStation 2.

GioGio’s Bizarre Adventure (2002)

Разработчики GioGio’s Bizarre Adventure в деталях воссоздали одну из самых меметичных сцен мангиВ 2000-е Capcom вернулись к JoJo и сделали из манги beat ’em up. Измученная арка Stardust Crusaders осталась в прошлом: новая игра посвящена Джорно Джованне и сюжету Golden Wind. Загвоздка в том, что GioGio так и осталась продуктом для внутреннего рынка Японии. К счастью, спустя несколько лет фанаты всё же перевели игру на английский, и сейчас с ней можно ознакомиться почти без боли и «превозмогания» языкового барьера.

Сейчас GioGio’s Bizarre Adventure очень напоминает The Quiet Man 2018 года, только с персонажами Хирохико Араки и графикой в стиле cel-shading. В игре не было толп врагов, как в других beat ’em up того времени, а все сражения проходили один на один с противником, как в файтингах. Причём враги шли по порядку, один в один следуя букве оригинала, а между боями нам показывали неплохо срежиссированные кат-сцены.

Экшен-геймплей строится вокруг ударов руками и ногами, уворотов, спецатак и вызова стендов. В этом режиме даже дают управлять духовными проекциями напрямую. Также в GioGio добавили механику Secret Factor. Она позволяет повысить здоровье героя, увидеть слабое место врага, чтобы получить преимущество в бою, а иногда и вовсе давала шанс выиграть бой в самом начале. Ещё в игре нет блока — вместо него нужно уворачиваться и подлавливать противников, сделавших ошибку. Многим это решение не понравилось.

При этом, как и в The Quiet Man, с самого начала GioGio в глаза бросалась экономия на всём. Сражений не так много, графика хромает, сюжет сильно порезали, интеллект противников часто сбоит, причём не в пользу игрока — иногда враги просто спамят одну мощную атаку до упора, выигрывая бой «в сухую».

Но несмотря на то, что пресса и фанаты относились к GioGio скорее как к «проходняку», у игры есть свой особый шарм. Она выглядит необычно, играется тоже необычно и под завязку набита фансервисом. Лично для меня это одна из любимых игр в жанре — наряду с God Hand и Urban Reign.

JoJo’s Bizarre Adventure: Phantom Blood (2006)

В честь двадцатилетия франшизы разработчики из Anchor Inc. вспомнили про первого представителя семейства JoJo и о первой арке манги — Phantom Blood . Сперва игра ненадолго застряла в производственном аду, затем сменила издателя на Namco Bandai, а потом, как и GioGio, осталась эксклюзивом для японского рынка.

Phantom Blood тоже принадлежит к жанру beat ’em up, но превосходит предшественницу по всем параметрам. Боевая система стала гораздо глубже, добавили полноценный блок, комбинаций ударов тоже стало гораздо больше. Сражаться приходится не с одним оппонентом, а с тремя и более. Противники стали жестокими, что подталкивало игроков к продумыванию своей тактики.

Главное отличие оригинальной арки Phantom Blood от последующих в том, что в ней нет привычных многим стендов. Вместо духовных проекций бойцов в первой части манги была техника «Хамон» — аналог смертоносных касаний Хокуто Шин Кен из Fist of the North Star. Разработчики вплели Хамон в геймплей: вместо управления стендами нужно копить энергию и вовремя наносить сокрушительные удары, напоминающие X-Ray из поздних частей Mortal Kombat, просто не такие эффектные.

Разработчики сделали чистокровный beat ’em up без неловких заигрываний с механиками и правилами файтингов. В меру сложная боевая система честна к игроку и мотивирует изучать приёмы, становиться лучше. Подпортить впечатление может не самая лучшая графика и скудно оформленные, однообразные локации, больше напоминающие замкнутые арены с задниками. Phantom Blood вышла в 2006 году на PS2 и на фоне красивой Final Fantasy XII смотрелась как призрак из прошлого. К тому же началось новое консольное поколение, и на Xbox 360 уже появились высокотехнологичные Gears of War и The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Зато в Phantom Blood удался сюжет. Сценаристы Anchor Inc. скрупулёзно и последовательно перенесли в игру всё, что есть в оригинальной арке манги, не выбросив ни одного побочного персонажа, и дали посмотреть, как сюжет меняется от действий игрока. В некоторых случаях, даже если игрок проиграл сражение, Phantom Blood не заканчивается, а идёт дальше. От этого история немного меняется, правда незначительно. Например, враги издеваются над главным героем, а кто-то из сюжетных персонажей разочаровывается в нём, но сюжет в целом идёт по тем же рельсам, что и в оригинале.

Несмотря на богатую боевую систему и дотошное следование сюжету оригинала, Phantom Blood считают одной из самых неудачных адаптаций JoJo. Мне кажется, игра просто вышла не в то время и не в том поколении консолей. К тому же языковой барьер до сих пор мешает оценить игру по достоинству — её до сих пор не перевели на английский, и пришлось играть «наощупь».

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle (2013)

Немного устав от качественных, но слишком часто выходящих игр по вселенной Naruto, японцы из CyberConnect 2 в кои-то веки решили поработать с другим популярным аниме. Спустя почти семь лет после релиза Phantom Blood разработчики проанализировали все игровые адаптации JoJo и решили вернуться к идеям самой удачной: файтинга Heritage for the Future.

All Star Battle вышла на PS3 и стала одной из самых популярных игр в конце её жизненного цикла. Это не просто файтинг, но игра, созданная специально для фанатов манги. В All Star Battle можно поиграть за персонажей из всех сюжетных арок — от Phantom Blood, до недавно завершившейся Jojolion. При этом в All Star Battle нет хардкорности Heritage for the Future: файтинг лёгок в освоении и дружелюбен к новичкам. Комбо выполняются относительно просто, а призыв стенда повесили на отдельную кнопку. Удачно проведённые комбо заполняют специальную шкалу Heart Heat — аналог суперударов из Street Fighter и X-Ray из Mortal Kombat.

Сюжет игры подаётся эпизодами, в которых кратко пересказаны все арки манги. Настолько кратко, что неподготовленный человек, не знакомый с оригиналом, остаётся в замешательстве и справедливо задаётся вопросом: «Кто все эти люди?». Помимо сжатой донельзя подачи, сюжетный режим расстраивает ещё и тем, что эпизоды зачастую проходят на одной и той же арене, а герои как в начале, так и в конце своих сюжетов обладают всеми способностями по умолчанию. Это противоречит одной из главных идей манги — развитию персонажей и изучению новых способностей стендов по мере развития истории.

Несмотря на несостоятельность сюжетной кампании, игроки использовали её как длинный обучающий уровень, где можно поиграть за всех героев и изучить основы боевой системы перед тем, как перейти в онлайн. На момент выхода All Star Battle соревновательный сетевой режим был относительно популярным, однако сейчас сервера игры недоступны по понятным причинам.

All Star Battle не игра на все времена, не выверенная киберспортивная дисциплина и даже не идеальный сюжетный файтинг. Зато она красивая, в ней очень много знакомых героев, и в неё всё ещё чертовски приятно играть с друзьями за одной консолью под пиццу и пиво. Лично мне All Star Battle подарила много «тусовочных» вечеров, в которых все споры решались через поединок цветастых позирующих героев.

JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes on Heaven (2015)

Фанаты полюбили All Star Battle, и в CyberConnect 2 решили выпустить ещё одну игру — в этот раз с большим упором на сюжет. Eyes on Heaven вышла спустя два года после релиза предшественницы и, уже по традиции, только в Японии — и только на PS3. Европейская версия вышла через год, но на другой платформе — PS4.

Eyes on Heaven предложила игрокам ещё больше фансервиса и новую боевую систему. На выбор дали целых 52 персонажа из всех сюжетов манги. У каждого свои особые реплики, анимации, эффекты и способности. Если All Star Battle была, в целом, классическим файтингом, то Eyes on Heaven превратилась в аренный экшен с боями два на два и больше напоминает не Mortal Kombat, а Naruto: Ultimate Ninja Storm и Final Fantasy: Dissidia.

Вместо фиксированного вида сбоку камеру сделали свободной и переместили за спину героев, а арены — многоуровневыми. Правда, комбо сильно упростили, но взамен сделали механику использования способностей гораздо доступнее. Нужно лишь «зафиксироваться» на враге и использовать приёмы из выплывающего списка умений стенда. Так, Джотаро может ненадолго останавливать ход времени, а Джорно — использовать ультимативную форму своего стенда Gold Experience.

В каждой схватке участвует по четыре персонажа, и разработчики добавили в игру механику совместных атак Dual Heat. Когда заполняется специальная шкала, персонажи могут использовать парные комбо со специальными анимациями и восстановить здоровье. Иногда такие анимации даже показывают в эффектных кат-сценах, а их хореография повторяет движения из манги и аниме-экранизации.

Больше всего меня удивил сюжет. CyberConnect 2 собрали всех героев из всех арок манги и столкнули их с новым, неизвестным противником (который на поверку оказался не таким уж неизвестным). Получился этакий ультимативный аниме-кроссовер, который в хорошем смысле вышел из под контроля.

В целом сюжет нельзя назвать оригинальным или изобретательным, да и кат-сцен в игре не так много. История в основном подаётся через озвученные диалоги, которые нужно листать, как в визуальной новелле или тех же играх про Наруто из линейки Ultimate Ninja Storm. Зато фансервиса, подмигиваний и шуток «для своих» в Eyes on Heaven навалом. Особенно удалась динамика между героями из разных арок, которые в манге никогда друг с другом не встречались. Тут сценаристы будто поймали «волну» Араки и написали такие реплики, которые мангака, скорее всего, написал бы и сам, решись он сделать настолько безумный кроссовер. Многие фанаты JoJo называют Eyes on Heaven лучшей игровой адаптацией работ Араки.

Главным же недостатком игры можно назвать отсутствие локального мультиплеера. Разработчиков можно понять — в формате два на два разделённый экран со свободной камерой и многоярусными уровнями может превратиться в неразбериху, особенно с местным темпом боёв. В Eyes on Heaven доступен мультиплеер только по сети, и сейчас сервера игры на PS4 практически пустуют.

JoJo’s Bizarre Adventure: Last Survivor (не вышла)

В 2019 году на волне успеха PUBG и Fortnite Namco Bandai решили выпустить «королевскую битву» по вселенной JoJo с персонажами из разных арок манги. По традиции — на аркадных автоматах и только для японского рынка.

Как и в любой «королевской битве», героям для исследования доступна большая карта, размер которой постепенно уменьшается, чтобы игроки рано или поздно сошлись в бою. Кто останется в живых — победит. Выбор механики странный и не особо вяжется с идеями оригинальной манги.

Судя по промоматериалам, персонажи Last Survivor смогут использовать фирменные приёмы, огнестрельное оружие и стендов, а также делиться на команды и сражаться друг против друга.

В январе 2019-го Last Survivor перешла на стадию бета-тестирования и должна была выйти летом того же года, однако её отложили до зимы. С тех пор об игре ничего не слышно.

* * *

В декабре этого года аниме-экранизация JoJo возвращается на малые экраны под крылом Netflix. Новый сезон расскажет историю арки Steel Ball Run, а после, возможно, анонсируют и новую большую игру. В конце концов, с выхода Eyes on Heaven прошло уже 6 лет. Может, когда CyberConnect 2 закончит работу над второй частью ремейка Final Fantasy VII, найдутся время и ресурсы для новой игры по JoJo?