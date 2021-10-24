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    #JoJo's Bizarre Adventure #классика игр

    Игры по JoJo’s Bizarre Adventure

    24 октября 2021
    24.10.2021
    9061
    13 минут на чтение
    #JoJo's Bizarre Adventure #классика игр

    За 30 лет манга Хирохико Араки JoJo’s Bizarre Adventure превратилась в культурный феномен и полноценную франшизу со своим аниме-сериалом, киноэкранизацией, фанатской атрибутикой, линиями брендовой одежды и, конечно же, видеоиграми — от RPG до файтингов и beat ’em up. Об играх мы сегодня и расскажем.

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    Как получилось, что о франшизе постоянно шутят, а ссылаться на неё считается хорошим тоном.

    JoJo’s Bizarre Adventure (1993)

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure

    Дио смотрит на игрока как на мусор

    Первая видеоигровая адаптация работ Араки была эксклюзивом приставки SNES и вышла только в Японии. JoJo’s Bizarre Adventure представляет из себя пошаговую RPG с элементами классического квеста. Её сюжет скомкано и обрывочно пересказывает сюжет второй арки — Stardust Crusaders, про долгий поход группы героев через весь земной шар, чтобы поквитаться со злодеем Дио.

    В целом по структуре игра напоминает ранние части Final Fantasy и других JRPG: игрок должен собрать команду, добраться до Египта и там торжественно победить негодяя. Вне боёв с противниками игрокам приходится исследовать локации, правда, с весьма ограниченной системой передвижения: ходить можно только вправо и влево.

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 1

    Обычное «захватывающее» сражение из JoJo’s Bizarre Adventure

    Боевая система не отличается от любой другой JRPG — герои и противники поочерёдно обмениваются атаками, а обладателей стендов нужно изучать через специальную опцию в меню, чтобы узнать их слабые места и получить тактическое преимущество в бою. Перед каждым сражением игроку дают одну из пяти случайно выбранных карт таро, которые могут как добавить здоровья героям, так и наложить штрафы.

    В целом RPG по JoJo считается слабой, бои — скучными, диалоги — поверхностными, мир — низкодетализированным, а механика с картами таро чаще раздражала, чем радовала. К тому же у персонажей JoJo слишком много деталей, а у SNES — не так уж много памяти. Поэтому чтобы детально отрисовать группу героев, разработчикам пришлось пожертвовать нижней и верхней частями экрана. Нет в игре и вариативности, присущей жанру JRPG. JoJo’s Bizarre Adventure раскритиковали в прессе, а игроки быстро про неё забыли.

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 2

    Джотаро просто делает «свои дела»

    При этом лично мне JoJo’s Bizarre Adventure скорее понравилась, чем нет. Всё дело в ощущении, схожем с тем, что вызывает прохождение Chrono Trigger на SNES и Final Fantasy II на Dendy: долгий и полный приключений путь партии героев через большой мир, встреча с невиданным злом и непременная победа. Именно этот настрой удерживал меня в игре до конца. Но это больше ностальгия, нежели заслуга JoJo’s Bizarre Adventure.

    JoJo’s Bizarre Adventure: Heritage for the Future (1998)

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 5

    В отличие от RPG 1993 года, в Heritage for the Future много позирования. Очень много

    RPG по франшизе провалилась, однако спустя пять лет японский гигант Capcom выпустил новую адаптацию — файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: Heritage for the Future. Игра вышла сначала исключительно на аркадных автоматах в Японии, а чуть позже — на PlayStation и Dreamcast в Европе и Америке.

    В 1998 году закончилась арка манги Diamond Is Unbreakable про расследование загадочных убийств в небольшом городке Морио, и уже вовсю раскручивалась история Golden Wind, про новых героев, строивших криминальную карьеру. Тем не менее, игра от Capcom, как и JoJo’s Bizarre Adventure 1993 года, базировалась на всё той же Stardust Crusaders. Арка была очень популярной и до сих пор многие поклонники называют её своей любимой.

    Heritage for the Future — очень красивый файтинг. Детализированные задние планы, персонажи, «вырвиглазные» эффекты и плавные анимации — художественная часть игры была выполнена на высочайшем уровне и даже сегодня смотрится не хуже культовой Marvel vs. Capcom 2, а местами — даже лучше.

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 4

    Визуально файтинг сделали максимально похожим на мангу

    У игры высокая, так называемая «аркадная» сложность. Противники действуют агрессивно, запоминают движения игрока, наказывают за ошибки и проводят длинные цепочки комбо. Сложности добавляет и то, что игра неохотно учит игроков нюансам и скупо даёт подсказки на загрузочных экранах. Единственным способом понять, как всё работает, в то время было прочитать инструкцию, которая шла вместе с аркадным автоматом или диском для консольных версий.

    В Heritage for the Future есть не только привычный Versus-режим, но ещё и сюжетный. Сценаристы игры выбрали самые запоминающиеся сражения из Stardust Crusaders и скрупулёзно перенесли их в игру. Настолько, что с братьями Д ’Арби нужно сражаться как в манге — вместо стандартного сражения один на один с базовой механикой игры, злодеев нужно обыграть в покер и видеоигры.

    Да и сюжет разработчики подали грамотно: через короткие, но ёмкие диалоги и знакомых по манге злодеев. Игра отлично передаёт ощущение долгого пути из Японии в Египет, которое не могла разрушить даже слабая связь между кусочками истории.

    В версии Heritage for the Future для Dreamcast улучшили графику, а сюжетный режим добавили только в версии для PlayStation. Также ремастер файтинга выходил на PS3 и Xbox 360 в цифре, но сейчас его купить, увы, уже нельзя.

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 3

    Самое время наконец выяснить, кто круче

    Благодаря высокому качеству файтинг от Capcom обзавёлся преданными фанатами, которые до сих пор проводят местечковые турниры и добавляют в игру персонажей из других арок манги с помощью модов. Я играл именно в модифицированную версию с героями из Golden Wind и приставкой Super, по аналогии с улучшенными версиями Street Fighter.

    Heritage for the Future мне понравилась дотошным подходом к переносу манги на экран. Да и боевая система оказалась хоть и сложной, но справедливой и глубокой. Даже напомнила ещё один хардкорный двухмерный файтинг по лицензии — Fist of the North Star 2007 года с PlayStation 2.

    GioGio’s Bizarre Adventure (2002)

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    Разработчики GioGio’s Bizarre Adventure в деталях воссоздали одну из самых меметичных сцен манги

    Разработчики GioGio’s Bizarre Adventure в деталях воссоздали одну из самых меметичных сцен мангиВ 2000-е Capcom вернулись к JoJo и сделали из манги beat ’em up. Измученная арка Stardust Crusaders осталась в прошлом: новая игра посвящена Джорно Джованне и сюжету Golden Wind. Загвоздка в том, что GioGio так и осталась продуктом для внутреннего рынка Японии. К счастью, спустя несколько лет фанаты всё же перевели игру на английский, и сейчас с ней можно ознакомиться почти без боли и «превозмогания» языкового барьера.

    Сейчас GioGio’s Bizarre Adventure очень напоминает The Quiet Man 2018 года, только с персонажами Хирохико Араки и графикой в стиле cel-shading. В игре не было толп врагов, как в других beat ’em up того времени, а все сражения проходили один на один с противником, как в файтингах. Причём враги шли по порядку, один в один следуя букве оригинала, а между боями нам показывали неплохо срежиссированные кат-сцены.

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 7

    В роликах камера берёт максимально эффектные ракурсы

    Экшен-геймплей строится вокруг ударов руками и ногами, уворотов, спецатак и вызова стендов. В этом режиме даже дают управлять духовными проекциями напрямую. Также в GioGio добавили механику Secret Factor. Она позволяет повысить здоровье героя, увидеть слабое место врага, чтобы получить преимущество в бою, а иногда и вовсе давала шанс выиграть бой в самом начале. Ещё в игре нет блока — вместо него нужно уворачиваться и подлавливать противников, сделавших ошибку. Многим это решение не понравилось.

    При этом, как и в The Quiet Man, с самого начала GioGio в глаза бросалась экономия на всём. Сражений не так много, графика хромает, сюжет сильно порезали, интеллект противников часто сбоит, причём не в пользу игрока — иногда враги просто спамят одну мощную атаку до упора, выигрывая бой «в сухую».

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 8

    Игра представляет собой beat ’em up, который заигрывает с правилами файтингов

    Но несмотря на то, что пресса и фанаты относились к GioGio скорее как к «проходняку», у игры есть свой особый шарм. Она выглядит необычно, играется тоже необычно и под завязку набита фансервисом. Лично для меня это одна из любимых игр в жанре — наряду с God Hand и Urban Reign.

     

    JoJo’s Bizarre Adventure: Phantom Blood (2006)

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 11

    С позами в Phantom Blood тоже всё в порядке

    В честь двадцатилетия франшизы разработчики из Anchor Inc. вспомнили про первого представителя семейства JoJo и о первой арке манги — Phantom Blood . Сперва игра ненадолго застряла в производственном аду, затем сменила издателя на Namco Bandai, а потом, как и GioGio, осталась эксклюзивом для японского рынка.

    Phantom Blood тоже принадлежит к жанру beat ’em up, но превосходит предшественницу по всем параметрам. Боевая система стала гораздо глубже, добавили полноценный блок, комбинаций ударов тоже стало гораздо больше. Сражаться приходится не с одним оппонентом, а с тремя и более. Противники стали жестокими, что подталкивало игроков к продумыванию своей тактики.

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 9

    Напряжённые схватки заставляют изучать набор атак и придумывать собственную тактику прохождения

    Главное отличие оригинальной арки Phantom Blood от последующих в том, что в ней нет привычных многим стендов. Вместо духовных проекций бойцов в первой части манги была техника «Хамон» — аналог смертоносных касаний Хокуто Шин Кен из Fist of the North Star. Разработчики вплели Хамон в геймплей: вместо управления стендами нужно копить энергию и вовремя наносить сокрушительные удары, напоминающие X-Ray из поздних частей Mortal Kombat, просто не такие эффектные.

    Разработчики сделали чистокровный beat ’em up без неловких заигрываний с механиками и правилами файтингов. В меру сложная боевая система честна к игроку и мотивирует изучать приёмы, становиться лучше. Подпортить впечатление может не самая лучшая графика и скудно оформленные, однообразные локации, больше напоминающие замкнутые арены с задниками. Phantom Blood вышла в 2006 году на PS2 и на фоне красивой Final Fantasy XII смотрелась как призрак из прошлого. К тому же началось новое консольное поколение, и на Xbox 360 уже появились высокотехнологичные Gears of War и The Elder Scrolls IV: Oblivion.

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    Несмотря на слабую графику, визуально игра очень похожа на первую арку манги

    Зато в Phantom Blood удался сюжет. Сценаристы Anchor Inc. скрупулёзно и последовательно перенесли в игру всё, что есть в оригинальной арке манги, не выбросив ни одного побочного персонажа, и дали посмотреть, как сюжет меняется от действий игрока. В некоторых случаях, даже если игрок проиграл сражение, Phantom Blood не заканчивается, а идёт дальше. От этого история немного меняется, правда незначительно. Например, враги издеваются над главным героем, а кто-то из сюжетных персонажей разочаровывается в нём, но сюжет в целом идёт по тем же рельсам, что и в оригинале.

    Несмотря на богатую боевую систему и дотошное следование сюжету оригинала, Phantom Blood считают одной из самых неудачных адаптаций JoJo. Мне кажется, игра просто вышла не в то время и не в том поколении консолей. К тому же языковой барьер до сих пор мешает оценить игру по достоинству — её до сих пор не перевели на английский, и пришлось играть «наощупь».

    JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle (2013)

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 13

    Посмотреть ещё серию или спать?

    Немного устав от качественных, но слишком часто выходящих игр по вселенной Naruto, японцы из CyberConnect 2 в кои-то веки решили поработать с другим популярным аниме. Спустя почти семь лет после релиза Phantom Blood разработчики проанализировали все игровые адаптации JoJo и решили вернуться к идеям самой удачной: файтинга Heritage for the Future.

    All Star Battle вышла на PS3 и стала одной из самых популярных игр в конце её жизненного цикла. Это не просто файтинг, но игра, созданная специально для фанатов манги. В All Star Battle можно поиграть за персонажей из всех сюжетных арок — от Phantom Blood, до недавно завершившейся Jojolion. При этом в All Star Battle нет хардкорности Heritage for the Future: файтинг лёгок в освоении и дружелюбен к новичкам. Комбо выполняются относительно просто, а призыв стенда повесили на отдельную кнопку. Удачно проведённые комбо заполняют специальную шкалу Heart Heat — аналог суперударов из Street Fighter и X-Ray из Mortal Kombat.

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 14

    Выглядит All Star Battle бесподобно

    Сюжет игры подаётся эпизодами, в которых кратко пересказаны все арки манги. Настолько кратко, что неподготовленный человек, не знакомый с оригиналом, остаётся в замешательстве и справедливо задаётся вопросом: «Кто все эти люди?». Помимо сжатой донельзя подачи, сюжетный режим расстраивает ещё и тем, что эпизоды зачастую проходят на одной и той же арене, а герои как в начале, так и в конце своих сюжетов обладают всеми способностями по умолчанию. Это противоречит одной из главных идей манги — развитию персонажей и изучению новых способностей стендов по мере развития истории.

    Несмотря на несостоятельность сюжетной кампании, игроки использовали её как длинный обучающий уровень, где можно поиграть за всех героев и изучить основы боевой системы перед тем, как перейти в онлайн. На момент выхода All Star Battle соревновательный сетевой режим был относительно популярным, однако сейчас сервера игры недоступны по понятным причинам.

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 12

    Спецэффекты отлично дополняют стилизацию под рисунок Араки

    All Star Battle не игра на все времена, не выверенная киберспортивная дисциплина и даже не идеальный сюжетный файтинг. Зато она красивая, в ней очень много знакомых героев, и в неё всё ещё чертовски приятно играть с друзьями за одной консолью под пиццу и пиво. Лично мне All Star Battle подарила много «тусовочных» вечеров, в которых все споры решались через поединок цветастых позирующих героев.

     

    JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes on Heaven (2015)

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    Когда с другом ждёте шаурму у палатки

    Фанаты полюбили All Star Battle, и в CyberConnect 2 решили выпустить ещё одну игру — в этот раз с большим упором на сюжет. Eyes on Heaven вышла спустя два года после релиза предшественницы и, уже по традиции, только в Японии — и только на PS3. Европейская версия вышла через год, но на другой платформе — PS4.

    Eyes on Heaven предложила игрокам ещё больше фансервиса и новую боевую систему. На выбор дали целых 52 персонажа из всех сюжетов манги. У каждого свои особые реплики, анимации, эффекты и способности. Если All Star Battle была, в целом, классическим файтингом, то Eyes on Heaven превратилась в аренный экшен с боями два на два и больше напоминает не Mortal Kombat, а Naruto: Ultimate Ninja Storm и Final Fantasy: Dissidia.

    Вместо фиксированного вида сбоку камеру сделали свободной и переместили за спину героев, а арены — многоуровневыми. Правда, комбо сильно упростили, но взамен сделали механику использования способностей гораздо доступнее. Нужно лишь «зафиксироваться» на враге и использовать приёмы из выплывающего списка умений стенда. Так, Джотаро может ненадолго останавливать ход времени, а Джорно — использовать ультимативную форму своего стенда Gold Experience.

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 17

    CyberConnect 2 взяли за основу визуальный стиль All Star Battle и сделали ещё красивее

    В каждой схватке участвует по четыре персонажа, и разработчики добавили в игру механику совместных атак Dual Heat. Когда заполняется специальная шкала, персонажи могут использовать парные комбо со специальными анимациями и восстановить здоровье. Иногда такие анимации даже показывают в эффектных кат-сценах, а их хореография повторяет движения из манги и аниме-экранизации.

    Больше всего меня удивил сюжет. CyberConnect 2 собрали всех героев из всех арок манги и столкнули их с новым, неизвестным противником (который на поверку оказался не таким уж неизвестным). Получился этакий ультимативный аниме-кроссовер, который в хорошем смысле вышел из под контроля.

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 15

    Просто посмотрите, сколько в Eyes on Heaven персонажей!

    В целом сюжет нельзя назвать оригинальным или изобретательным, да и кат-сцен в игре не так много. История в основном подаётся через озвученные диалоги, которые нужно листать, как в визуальной новелле или тех же играх про Наруто из линейки Ultimate Ninja Storm. Зато фансервиса, подмигиваний и шуток «для своих» в Eyes on Heaven навалом. Особенно удалась динамика между героями из разных арок, которые в манге никогда друг с другом не встречались. Тут сценаристы будто поймали «волну» Араки и написали такие реплики, которые мангака, скорее всего, написал бы и сам, решись он сделать настолько безумный кроссовер. Многие фанаты JoJo называют Eyes on Heaven лучшей игровой адаптацией работ Араки.

    Главным же недостатком игры можно назвать отсутствие локального мультиплеера. Разработчиков можно понять — в формате два на два разделённый экран со свободной камерой и многоярусными уровнями может превратиться в неразбериху, особенно с местным темпом боёв. В Eyes on Heaven доступен мультиплеер только по сети, и сейчас сервера игры на PS4 практически пустуют.

     

    JoJo’s Bizarre Adventure: Last Survivor (не вышла)

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 18

    «Королевская битва» по мотивам JoJo? А в прочем, почему бы и нет?

    В 2019 году на волне успеха PUBG и Fortnite Namco Bandai решили выпустить «королевскую битву» по вселенной JoJo с персонажами из разных арок манги. По традиции — на аркадных автоматах и только для японского рынка.

    Как и в любой «королевской битве», героям для исследования доступна большая карта, размер которой постепенно уменьшается, чтобы игроки рано или поздно сошлись в бою. Кто останется в живых — победит. Выбор механики странный и не особо вяжется с идеями оригинальной манги.

    Судя по промоматериалам, персонажи Last Survivor смогут использовать фирменные приёмы, огнестрельное оружие и стендов, а также делиться на команды и сражаться друг против друга.

    В январе 2019-го Last Survivor перешла на стадию бета-тестирования и должна была выйти летом того же года, однако её отложили до зимы. С тех пор об игре ничего не слышно.

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    По скриншотам Last Survivor видно, что графика в игре гораздо лучше, чем у Eyes on Heaven, но персонажи больше напоминают пластмассовые фигурки

    * * *

    В декабре этого года аниме-экранизация JoJo возвращается на малые экраны под крылом Netflix. Новый сезон расскажет историю арки Steel Ball Run, а после, возможно, анонсируют и новую большую игру. В конце концов, с выхода Eyes on Heaven прошло уже 6 лет. Может, когда CyberConnect 2 закончит работу над второй частью ремейка Final Fantasy VII, найдутся время и ресурсы для новой игры по JoJo?

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