Обзор Devil's Hunt. Hitman на службе Люцифера

Сын богача и талантливый участник подпольных боёв Дезмонд беззаботно живёт в Майами, но в один злополучный день всё идёт прахом. Родитель не хочет видеть отпрыска в управлении своей компании, важный бой проигран, потому что у соперника буквально загорелись глаза, а девушка оказалась в постели с лучшим другом. Шокированный боец прыгает за руль, гонит подальше ото всех и благополучно падает в своём авто с моста прямиком в ад. Там его на аудиенцию приглашает Люцифер и предлагает Дезмонду стать палачом-демоном на Земле, забирая души провинившихся. Начать предлагается с того самого друга, что увёл у героя девушку.

Добро должно быть с синяками

Жанр: слэшер

Разработчик: Layopi Games

Издатель: 1C Entertainment

Возрастной рейтинг: 16+

Платформы: PC

Перевод: субтитры

Похоже на:

Devil May Cry 4 (2008)

Infernal (2007)

Самое сложное — не бросить Devil’s Hunt в первые полчаса, когда игра, ловко скрывая любые свои достоинства, закидывает игрока всевозможными недостатками с упорством профессионального дискобола. Небогатый арсенал анимаций, слабый даже для рядового слэшера AI, плохой отклик клавиш, невыносимый протагонист, низкая интерактивность и мучительная линейность — только успевай уворачиваться. Увы, недостатки будут преследовать игроков вплоть до финальных титров, зато с определённого момента к ним начинают присоединяться хоть и немногочисленные, но достоинства. Например, здешние NPC в хорошем смысле воруют всякую кат-сцену, целиком затмевая главного героя и продвигая сюжет вперёд.

Почти каждый знаковый персонаж замечательно нарисован, приятно озвучен, стильно одет, словно он злодей из аниме, и действительно остроумно шутит. NPC не говорят какими-то филлерными фразочками — даже вручение рядового квеста обставлено неплохими диалогами. И тут особо нечему удивляться, поскольку игра имеет литературную основу — произведение Павла Лесняка «Равновесие». Игроизация литературного произведения — не самый частый гость на рынке, но вполне закономерно, что диалоговая часть в таких проектах должна работать. Тем обиднее, что здесь она работает не везде.

Во вступлении, где Дезмонд ещё не становится своеобразным Спауном, он регулярно зачитывает душераздирающие монологи. Эти эпизоды рефлексии героя вызывают желание провалиться сквозь землю (чего не придётся долго ждать). При этом затравочная драма перемежается с примитивным экшен-геймплеем. Инфернальных навыков у героя ещё нет, поэтому пользуется он двумя ударами, а игрок в это время задаётся вопросом: зачем нужно парирование, если есть пробел для быстрого уклонения от атаки?

Взаимодействие с окружающей средой тоже вгоняет во фрустрацию: забор, на всём протяжении одинаковый по высоте, преодолеть можно только в одной заранее заданной точке, а переход в новую зону уровня закрывает возможность вернуться обратно, что особенно обидно, если за спиной осталась развилка. Не подумайте хорошего, развилка не сюжетная — просто вы пропустили тайник с душами, здешним аналогом очков навыков.

Сами навыки, которыми Дезмонд со временем обрастает, немного спасают геймплей: бои становятся разнообразнее, и появляется даже какое-никакое позиционирование на боевых аренах. И всё же язык не повернётся назвать эти драки тактическими, а динамика в них недостойна и седого волоса Данте. Несколько заклинаний да усиленная демоническая форма — совсем не то богатство, к которому привыкли современные игроки. Кроме того, обилие багов не даёт боёвке раскрыться целиком: в Devil’s Hunt атаки слишком часто срабатывают не так, как было задумано.

Игра в дурака

С боёвкой всё ясно, можно уносить, — давайте лучше поговорим о мире игры. Книга Лесняка повествует о современной альтернативной реальности, где авраамические мифы — данность. На небесах правит Бог, под землей царствует Сатана, и они ведут борьбу за Землю и души людей. Но цинизм времени берёт своё: ангелы открывают штаб-квартиры в не по-христиански роскошных американских небоскрёбах; демоны зарабатывают на боксе и иногда поднимают восстания против собственных хозяев.

И здесь, на Земле, уже толком непонятно, кто хороший, а кто плохой, где Свет, а где Тьма: обе стороны преследуют свои цели и готовы приносить в жертву простых смертных ради победы. Бизнесмены-серафимы от имени Христа лоббируют интересы своих мегакорпораций, продавая людям защиту от посланников зла; последние искушают слабый человеческий род наркотиками и прочими пороками. Это не то чтобы особо оригинальная, но довольно интересная вселенная, своеобразные «Американские боги» на библейском материале.

Главная, пожалуй, сюжетная проблема состоит в том, что мир игры должным образом в ней не раскрыт. Если не читать первоисточник и просто сыграть в Devil’s Hunt, останется неясным, в курсе ли вообще человечество об ангелах и демонах или это знание — прерогатива лишь сильных мира сего. Корпоративная культура приспешников Бога приоткрывается парой-тройкой рекламных флаеров да стильными офисами; последователи демонов на Земле — просто кучка головорезов, слоняющихся без дела по подворотням. Верховная иерархия тружеников ада хорошо показана через его основных управленцев, но мир наёмных палачей, одним из которых и становится Дезмонд, отодвинут на периферию, и о деталях приходится лишь догадываться по обрывкам фраз из записок.

Едва ли это такой художественный приём: основной-то сюжет авторы подают в лоб без всяких экивоков. При этом стоит держать в голове, что Devil’s Hunt задумана как первая игра в потенциальной франшизе и представляет собой достаточно нагло оборванную историю: перед ним лишь завязка великой войны условного добра с харизматичным злом.

Показательно, что после превращения в демона наш сверхсерьёзный страдалец Дезмонд вдруг начинает активно шутить. «Может, и не жив… но ещё здоров», — комментирует он своё очередное падение в преисподнюю, а по возвращении оттуда и вовсе цитирует Терминатора. К сожалению, перенятая у новых работодателей манера острить не сказывается на прочих интеллектуальных сторонах протагониста. Будем честны: мы играем не за злодея или антигероя — под нашим управлением оказался глупец, который без всякой мотивации выполняет аморальные приказы. Здесь не пахнет Tyranny или Dungeon Keeper, мы воплощаем не вселенское зло, а того, кого это зло эксплуатирует. Главный герой летит по шоссе в Ад не из-за каких-то раскрывшихся подробностей, заставивших его сопереживать обитателям Геенны огненной, а лишь по причине чрезмерного простодушия. Конечно, в особо продвинутых ролевых играх есть возможность отыгрывать дурачков, но в брутальные экшены игроки приходят явно не за этим!

Увы, но незатейливо обманутый по сюжету персонаж вовсе не равен обманутому игроку, и последнему приходится мучительно дожидаться, пока до туговатого аватара наконец дойдёт: тут что-то нечисто. Пребывающий в перманентном конфликте совет директоров Ада (Люцифер, Белиал, Сатана, демоны рангом поменьше) интересны стилистически, но с точки зрения нравственности они по-прежнему типовые злодеи и манипуляторы. И к чему тогда весь этот постмодернистский цинизм?

ИТОГ: Devil’s Hunt обладает лишь сюжетным потенциалом для будущих сиквелов, а геймплейно составлена из вороха устаревших механик. Возможно, дальнейшее развитие серии лучше раскроет небезынтересный мир и корпоративную культуру ангелов, снова подарит встречу с классными персонажами и разовьёт боевую систему до приемлемого уровня, — но для этого надо, чтобы до сиквелов хотя бы дошло дело. А с текущим состоянием игры это не слишком-то вероятно.