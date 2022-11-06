Обзор Gotham Knights. Лучше, чем вы думаете. Хуже, чем могло бы быть

Для Готэма настали поистине тёмные времена. Сначала скончался комиссар полиции Джим Гордон, а вслед за ним ушёл и сам Бэтмен. Город тут же окунулся в пучину хаоса: продажные копы взялись за старое, фрики и безумцы всех мастей оккупировали улицы, а могущественные суперзлодеи вновь вздохнули свежим воздухом безнаказанности.

Вслед за этим Готэм оказался в эпицентре войны между двумя могущественными секретными организациями. С одной стороны, город хочет разрушить Лига теней, потерявшая вечного руководителя в лице Ра’с аль Гула. С другой стороны, свои длинные когти к нему тянет Суд Сов, в который входят самые богатые, влиятельные и опасные жители этого мрачного мегаполиса.

Но Бэтмен не был бы собой, если бы заранее не подготовил запасной план. После его смерти четверо лучших учеников Тёмного рыцаря — Найтвинг, Бэтгёрл, Красный колпак и Робин — получают доступ ко всей криминальной базе данных легендарного крестоносца в плаще. А заодно и новую миссию — стать теми героями, которые нужны этому городу.

Жанр: экшен, приключение, ролевая игра

Разработчик: WB Games Montreal

Издатель: Warner Bros. Interactive Entertainment

Перевод: отсутствует (все диалоги и текст на английском языке)

Платформы: PC, PS5, XSXS

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Иронично, что детали провального релиза Gotham Knights так хорошо бьются с сюжетом самой игры. Во время всего прохождения любой встреченный персонаж — от простого прохожего до влиятельного злодея — будет говорить протагонистам что-то вроде: «Ты не Бэтмен. Поэтому я тебя не уважаю». Примерно то же самое сейчас происходит и в интернете. Критики сравнивают проект с прошлыми игровыми адаптациями комиксов о Бэтмене (надо признать, великолепными адаптациями), а рядовые пользователи выкладывают на YouTube бесконечные сравнения Gotham Knights и Batman: Arkham Knight, заявляя «а раньше-то было лучше».

Но почему-то и пользователи, и многие критики совершенно упускают из виду очевидный факт — Gotham Knights вообще никак не связана с прошлыми играми о Бэтмене. Их события разворачиваются в разных вселенных, сюжетно они никак не пересекаются, и даже дизайн всех центральных персонажей (а также самого Готэма) в этих проектах свой, уникальный. Так зачем сравнивать две совершенно разные игры и заведомо пытаться подгонять Gotham Knights под критерии оценки механик и визуала серии Arkham?

Ведь если отбросить в сторону сравнения с проектами Rocksteady, то Gotham Knights внезапно окажется достойной супергеройской игрой, которой есть чем удивить.

Прежде всего, разнообразием. На выбор нам сразу же дают одного из четырёх рыцарей, которые отличаются друг от друга не только внешностью и характером, но и уникальными геймплейными фишками. Давайте знакомиться:

Найтвинг (Дик Грейсон) — старший ученик Бэтмена, лидер команды, язвительный красавчик, профессиональный акробат и заслуженный обладатель титула «лучшая задница Готэма» (подвинься, Бэтгёрл!). Среди всех доступных персонажей он самый быстрый, ловкий и изящный.

Способности Дика плотно завязаны на его личной истории: как бывший циркач, он предпочитает использовать акробатические приёмы и атаки с воздуха, а как лидер, он может давать полезные бонусы для всей команды, актуальные в основном для кооперативной игры. Анимациями движений и боевым темпом же Дик сильно напоминает Паучка из недавних игр от Insomniac — он точно также превращает любую схватку в зрелищный танец.

Красный колпак (Джейсон Тодд) — брутальный антигерой, ранимый здоровяк, настоящий эксперт по огнестрельному оружию и ходячий зомби, совсем недавно оживлённый Ямами Лазаря. Среди всех героев Колпак самый тяжёлый, медлительный и физически сильный.

А ещё Джейсон единственный рыцарь, который может превратить Gotham Knights в почти полноценный шутер от третьего лица. В дальнем бою он фокусируется на слабых точках противников, нанося просто колоссальный урон, а в ближнем ловко орудует прикладами своих пистолетов и проводит уникальные спецприёмы из захватов. В процессе прокачки способностей его также можно научить устанавливать стационарную турель, стрелять магическими зарядами (это объяснено сюжетно!) и наносить повышенный урон представителям определённых бандитских группировок.

Бэтгёрл (Барбара Гордон) — мозг команды, профессиональный хакер, талантливый медик, красавица, а также дочь почившего комиссара полиции Джима Гордона. Геймплейно Барбара сочетает в себе силу Колпака и изящество Найтвинга, что делает её идеальным героем для первого прохождения.

И, что куда более важно, Бэтгёрл — единственный по-настоящему «танковый» персонаж в игре. Специальные приспособления дают ей огромный запас здоровья и брони, а навыки медика позволяют несколько раз воскресать на поле боя. К этому добавляется умение дистанционно деактивировать камеры и турели, а также способность незаметно проходить сквозь любые охранные системы.

Робин (Тим Дрейк) — самый юный член команды, вундеркинд, опытный детектив и непревзойдённый мастер скрытного проникновения. Физически Тим самый слабый член команды, что в полной мере компенсируется его умением действовать незаметно: становиться невидимым, расставлять мины по полю боя, телепортироваться и беззвучно вырубать даже самых крупных противников.

Геймплей за Робина в Gotham Knights строится исключительно вокруг стелса, а его уникальные способности открывают новые грани этой части игрового процесса. Например, Робин может использовать личный телепортатор, чтобы «вытащить» одного противника из общей кучи и незаметно вырубить его в нескольких сотнях метров от столпотворения недругов. Или высыпать на пол стайку механических жуков, которые будут кусать и поджигать всех, кого встретят на пути.

Таким образом, на протяжении всей игры можно экспериментировать с героями и их навыками, подыскивая особенности, близкие именно вам. Я, например, все 15–20 часов играл за Робина, потому что полюбил продираться через сюжетные заварушки бесшумно и изобретательно. Однако в финальном фрагменте Gotham Knights, почти целиком состоящем из битв с боссами, я переключился уже на Красного колпака — чтобы с его уроном в дальнем бою и приличным запасом брони значительно упростить себе задачу.

При этом у каждого рыцаря есть свои уникальные кат-сцены и вариации диалогов с неигровыми персонажами, что открывает простор для будущих прохождений уже за нового героя. Во время миссий члены команды постоянно общаются по голосовой связи, а между сюжетными эпизодами собираются в Колокольне (основная хаб-локация), чтобы похохмить, вспомнить былые подвиги и отрефлексировать собственные переживания.

К слову о них — у каждого протагониста в довесок к основному сюжету есть своя побочная линия, лучше раскрывающая его личную проблему и характер. Найтвинг учится быть хорошим лидером, Колпак из-за воскрешения потерял часть воспоминаний и теперь чувствует себя чужаком в коллективе, Бэтгёрл не может вспомнить лицо родного отца, а Робин после гибели Бэтмена ищет свой уникальный способ справляться с проблемами.

Особенно забавно то, что если убрать из проекта любые связи с Бэтменом, то получится идеальная игра про…черепашек-ниндзя! Посудите сами: Рассудительный лидер в синем костюме (Леонардо/Найтвинг), мрачный громила в красном костюме (Рафаэль / Красный колпак), технический гений в фиолетовом костюме (Донателло/Бэтгёрл), юный шутник в жёлтом (Микеланджело/Робин) и их престарелый мудрый наставник (Сплинтер/Альфред). Здесь же и необычные средства передвижения, и навыки ниндзя, и даже противники-мутанты. Эх, ждём первых модификаций, которые изменят модельки протагонистов.

Рыцари получились яркими и достаточно интересными, чтобы им хотелось сопереживать и проникаться их личной историей. Однако, к большому сожалению, для них так и не нашлось подходящего антагониста. Суд Сов, который в промороликах и самой игре пытались выставить чуть ли не самой могущественной организацией в мире, на деле оказался очередной сектой богатых и ужасно безликих фанатиков. От его представителей не исходит никакой угрозы, у них нет изобретательного плана по обретению господства, а основной конфликт с ними попросту скучный.

На этом фоне особенно выигрышно смотрятся дополнительные квестовые цепочки с участием наших старых комиксных знакомых: Харли Квинн, Мистера Фриза и Глиноликого. Каждая такая мини-история состоит из нескольких этапов, круто срежиссирована и заканчивается запоминающимся босс-файтом в несколько стадий. По какой-то причине разработчики решили не делать их частью основного сюжета, а превратили в «уровневые заглушки» вроде тех, что есть в современных частях Assassin’s Creed. Как это работает: ты проходишь основную линию с участием Суда Сов, выполняешь несколько миссий и в какой-то момент упираешься в жёсткие ограничения по уровню — и теперь для комфортной игры нужно либо закрывать активности в городе, либо проходить сайд-квесты с суперзлодеями. Решение, мягко говоря, спорное. Благо что проходятся такие миссии быстро и при этом успевают удивить то постановкой боя, то каким-нибудь новым подвидом геймплея — вроде погони за Глиноликим на бэтцикле.

Отдельно стоит сказать и про местный Готэм. Город получился действительно большим (больше, чем во всех прошлых играх о Тёмном рыцаре), узнаваемым и по-своему уникальным. Это уже не тот мрачный Готэм с туманом, непрекращающимся дождём и гнетущим ощущением безнадёги, к которому мы привыкли, — это его более яркая, неоновая и «дружелюбная» версия. По улицам постоянно снуют пешеходы, активно комментирующие действия главных героев, наглые бандиты творят свои злодеяния практически на каждом углу, а полицейские патрулируют улицы в попытке поймать и преступников, и протагонистов.

На этот Готэм не просто приятно смотреть, но в нём есть и чем заняться. Итак, загибайте пальцы. Здесь есть: гонки на бэтцикле, обычные преступления, масштабные спланированные преступления, мини-игры на поиск улик, запрятанные тайники Бэтмена, задания на открытие точек быстрого перемещения от Люциуса Фокса, полицейские задания от детектива Монтойи, задания на поиск украденных органов от доктора Джады Томпсон, личные просьбы от Пингвина (!) и возможность осматривать достопримечательности с кучей пасхалок. Сюда же можно добавить игровые автоматы в Колокольне и бесконечный поток СМС-сообщений от разных персонажей вселенной DC вроде Кларка Кента.

Проходить основной сюжет или заниматься многочисленными готэмскими активностями можно как в одиночку, так и в компании друга. Кооператив реализован неплохо: враги в нём прилично «толстеют», бои становятся ещё зрелищнее, а багов так мало, что на них не хочется даже заострять внимание. Но судя по тому, как выстроен сюжет, игра всё же изначально была рассчитана именно на одиночное прохождение. В кат-сценах всегда показывают только одного героя, миссии можно выполнять за двух одинаковых персонажей (например, за двух Найтвингов), а сюжетные диалоги выстроены так, что в них всегда участвует лишь один рыцарь, — и это довольно сильно бьёт по погружению в историю.