Обзор Tekken 8. Проще не стало!

«Теккены» — это самые беспощадные файтинги. Мало того, что у каждого персонажа десятки ударов и комбинаций (один их список целую минуту листать можно), которые нужно знать, так ещё и перемещение по арене во всех плоскостях важно осваивать. Здесь своевременный шаг влево или вправо может быть критичнее умения ставить блоки и жонглировать противником. Tekken 8 хоть и не меняет базовые принципы серии, но всё-таки совершает в её рамках революцию — крупнейшую со времён спин-оффа Tekken Tag Tournament, представившего в рамках Tekken командные бои.

Жанр: Файтинг Разработчик: Tekken Project Team Издатель: Bandai Namco Entertainment Возрастной рейтинг: 16+ Перевод: текст Платформы: PC, PS5, XSXS Играли на: XSX и PS5 Похоже на: Tekken 7 * Soul Calibur 6 * Mortal Kombat 11 * JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R * Pokken Tournament: DX

В 2011 году перезапуск Mortal Kombat показал, что режиму истории в файтингах можно и нужно уделять внимание — игрокам это нравится. Tekken последовала примеру конкурента в седьмой части, впервые представив полноценную «сюжетку под Mortal Kombat» — цельную историю с долгими красивыми роликами. Эдакий CG-фильм, разбавленный драками. А лор-то у серии есть с первой части.

Tekken 8 эту тему продолжает — размах анимешного безумия в её роликах достиг нового уровня. Смотреть приятно и даже немного смешно — такого размашистого пафоса даже в Final Fantasy XVI не было, хотя казалось, что выше планку уже не задрать. Но если попробовать хоть немного вникнуть в происходящее, станет грустно. Тридцать лет в каждой новой части Tekken нам рассказывают одну и ту же историю: обиженный сын свергает злого отца, сам становится злым, отец возвращается и свергает его — и так по кругу. Краткий пересказ этой карусели в игре, если что, есть.

Теперь в этот водоворот постепенно затягивает «новое поколение». В седьмой части Кадзуя Мисима наконец-то окончательно (наверняка нет, но пока считаем так) расправился со своим отцом Хэйхати. Но теперь Кадзуя злой и готов устроить настоящий апокалипсис. Поэтому его попытается свергнуть Дзин — сын Кадзуи. Он, кстати, тоже уже успел побыть достойным свержения злодеем в Tekken 4. А где-то на фоне эстафету готовятся принять другие отпрыски Хэйхати. Эта безумная история клана Мисима, кажется, не закончится никогда. Лица постепенно меняются, а кровь и суть остаются.

Но главная проблема сюжета Tekken 8 даже не в самоповторах и лобовой анимешности — это можно считать «традиционностью». Беда в том, что история слишком сфокусирована на Кадзуе и Дзине. Сюжет проходится примерно за четыре часа — из них три мы будем играть за Дзина. Прочие персонажи мелькают в кадре, но никаких заметных ролей им не придумали — их сюжетных арок сценаристы касаются лишь вскользь, минутной сценкой или строчкой в диалоге, хотя там есть истории интереснее восьмой подряд семейной драмы. Тридцать незадействованных персонажей! И нулевой практический эффект от прохождения сюжетной кампании — в той же Mortal Kombat мы в процессе хотя бы пробуем разных героев, обучаемся и определяемся с мейном.

Но на самом деле обучению Tekken 8 уделяет огромное внимание. Для этого в игре существует вторая «сюжетка» — «Аркадный режим». Не путайте с классическим аркадным режимом, где за каждого персонажа можно пройти серию из пяти боёв и посмотреть на забавную персональную концовку — конечно же, неканоническую. Такое в Tekken 8 тоже есть.

В новом «Аркадном режиме» мы создаём себе аватара-чибика и отправляемся в путешествие по аркадным залам, где общаемся с фанатеющими от Tekken NPC и пытаемся пробиться на элитный турнир по игре. Уровень компьютерных соперников постепенно растёт, а нам регулярно предлагают короткие обучающие курсы. В финале этого приключения новичок действительно освоит элементарные основы игры, а старый фанат вспомнит, как в Tekken играть.

Единственный минус «Аркадного режима» — чересчур мармеладный тон повествования. Тут все такие приторно-дружелюбные и через слово напоминают о том, что Tekken — это веселье. Главное участие, а не победа. Мы все здесь друзья! А затем игра закидывает тебя в такое же стилизованное под аркадный зал лобби, но уже с реальными игроками. И там в чате все шлют друг друга на всех языках мира, издеваются над новичками и в матчах жонглируют тобой так, что на лбу пот выступает. Как бы ни старался «Аркадный режим» — но настоящий Tekken здесь, и он совсем не про дружелюбие.

Поэтому, чтобы не сгореть раньше времени, перед выходом в онлайн стоит ещё немного помариноваться в отдельном обучающем режиме. Там миллион настроек: режим нападения или защиты, разные варианты поведения противника, фокус на конкретных аспектах игры, изучение фреймдаты, испытания и демонстрация комбинаций, разжёвывание сложной механики наказаний (контратака после комбо), куча статистики — глубина бесконечная. Можно освоить любые тонкости, лишь бы терпения хватило. Звучит скучно, но если прийти из «Аркадного режима», втянуться будет проще — за время его прохождения обязательно накопятся вопросы, на которые именно здесь найдутся ответы.

А для закрепления изученного есть бои с ИИ-призраками. Призрак обучается на твоём собственном боевом стиле и весьма успешно его повторяет. Так можно на деле определить свои слабые стороны. Не слишком ли ты частишь с бросками? Не забываешь про увороты? Не засиживаешься в блоке? Всё вскроется. Также можно загружать призраков других игроков и тренироваться с ними — такой вот онлайн без онлайна.

Но хоть в игре и тонна одиночного контента (можно даже в волейбол поиграть), пренебрегать онлайном не стоит — душа-то там. Да и сетевой код в это раз приемлемый — восемь из десяти матчей проходят без проблем, а грузится всё моментально.

Основа боевой механики в Tekken 8 не изменилась. Это всё ещё ориентированный на защиту трёхмерный файтинг про боевые искусства, комбо, жонглирования и увороты. Из десятков ударов и комбинаций можно плести собственные связки, которые позволяют, единожды подкинув врага, снять процентов пятьдесят здоровья, а то и вообще всю полоску — если навыка и реакции хватит. Поэтому Tekken на защиту и ориентирован. Умелые игроки, как правило, половину матча проводят, делая рывки туда-сюда и пытаясь подловить соперника, чтобы отправить его в воздух. Со стороны это порой выглядит хаотично и смешно, будто персонажи заглючили.

Но в восьмой части разработчики решили сломать устои и добавить игре агрессии. Главный инструмент достижения этой цели — система Heat. В любой момент игрок может нанести специальный удар, активировав шкалу Heat — этот удар прервёт вражеское комбо, если вы, конечно, не в воздухе болтаетесь. Пока шкала активна, все атаки будут наносить повышенный урон, и даже удары по вражескому блоку будут немного подъедать сопернику HP. Всю шкалу можно в любой момент потратить на единственный сокрушительный удар — но его легко заблокировать, так что момент нужно подбирать аккуратно.

В начале каждого боя полоска Heat у обоих игроков заполнена, так что причин не пользоваться этой механикой просто нет, что очень важно. Активация Heat — это почти комбо-брейкер. После активации полоска быстро заканчивается (особенно, если получаешь урон), что мотивирует выходить из защиты и напирать на врага. При этом активировать Heat можно не только отдельным ударом, но и комбинацией, после которой следует моментальный рывок к противнику. В режиме Heat становятся доступны особые приёмы и комбинации, никто не мешает завершить их тем самым суперударом — это открывает бесконечные возможности для новых сокрушительных комбо, которые за считанные секунды способны переломить ход боя. Даже жонглируя врагом, приходится держать в голове, что он может в любую секунду озвереть, врубить Heat и насыпать обидных комбинаций. Это в корне меняет восприятие игры и динамику матчей.

Но Heat — это только основа нового агрессивного направления. Есть и поддерживающие его дополнительные механики. Например, быстро контратакуя врага, можно вернуть часть здоровья, потерянного во время жонглирования. Есть мощные непробиваемые удары — ещё один аналог комбо-брейкера. Урон через них проходит, но и врагу прилетит. Ну и механика Rage из седьмой части никуда не делась. Когда у игрока критически мало здоровья, он начинает больнее бить и один раз за раунд может активировать сокрушительную атаку Rage Art. А уж если она будет аккуратно добавлена в серию Heat-комбинаций, ох…

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Разумеется, всё это не делает Tekken 8 проще или дружелюбнее. «Брейкеры», система Heat, восстановление здоровья, своевременное применение Rage Art — все эти инструменты освоить не проще, чем базовые механики игры. Комбинации учить всё равно придётся. Маневрировать как боксёр и ставить блоки — тоже. Просто Tekken стала разнообразнее, быстрее (хотя куда уж ещё) и зрелищнее. А задержатся ли новые механики в серии — покажут серьёзные турниры, но пока фанаты преимущественно довольны.