Обзор на фильм «Атлас»: Джей Ло против роботов

В недалёком будущем происходит бунт машин: домашний робот Харлан, принадлежащий изобретательнице Вэл Шепард, взламывает сперва собственный код, а затем — все системы, до которых может дотянуться, вследствие чего гибнут миллионы людей по всему миру. Объединённые усилия человечества приводят к тому, что мятежный робот и его соратники удирают на другую планету. А 28 лет спустя у них появляется шанс сделать новый решающий ход в затянувшейся партии — и со стороны людей играть будет Атлас Шепард, повзрослевшая дочь той самой изобретательницы.

Жанр: научно-фантастический боевик Режиссёр: Брэд Пейтон В ролях: Дженнифер Лопес, Симу Лю, Марк Стронг, Стерлинг Браун Премьера: 24 мая 2024, Netflix Похоже на: «Чужие», «Крикуны», «Я, робот», «Враг мой»

В недалёком будущем происходит бунт машин: домашний робот Харлан, принадлежащий изобретательнице Вэл Шепард, взламывает сперва собственный код, а затем — все системы, до которых может дотянуться, вследствие чего гибнут миллионы людей по всему миру. Объединённые усилия человечества приводят к тому, что мятежный робот и его соратники удирают на другую планету. А 28 лет спустя у них появляется шанс сделать новый решающий ход в затянувшейся партии — и со стороны людей играть будет Атлас Шепард, повзрослевшая дочь той самой изобретательницы.

«Атлас» выглядит довольно старомодным фильмом, и для кого-то это плохая новость. Практически всё, что нам показали за эти два часа, мы уже где-то видели на протяжении последних 20–30 лет. Агрессивный ИИ, убеждённый в том, что человечество обречено на гибель и лишь он может его спасти, разумеется, пожертвовав большинством живых существ? Умник-одиночка с Тайной и Травмой в далёком прошлом, призванный сокрушить врага на последнем издыхании? Панорамы футуристических городов, зависшие в космосе линкоры, огромные роботы, демонстрирующие эффектную (или не очень) боевую хореографию? Долгое слаживание между боевыми товарищами поневоле, ведущее к кульминации, которая случится, когда до конца останется примерно 5% экранного времени? Было, было, было…

Второе, на что следует обратить внимание, — самая известная персона в составе актёрской команды. Да, речь про Дженнифер Лопес, и нет, вам не стоит смотреть этот фильм, если по какой-то причине она вам не нравится. «Атлас» — во многом театр одной актрисы. Мы видим Лопес почти постоянно, причём около половины фильма она находится в замкнутом пространстве, в кабине огромного боевого робота. В таких условиях оценка неизбежно упирается в то, тянет ли актриса свою роль или нет. Многие из критиков в первые же сутки после премьеры фильма заявили, что не тянет.

Насколько этот вердикт справедлив? Стоит заметить, что главной героине до определённого момента трудно сочувствовать: она высокомерная, замкнутая, уверенная в собственных силах и умственных способностях, а потому долго совершает глупости, которые лишь отчасти можно списать на не зависящие от неё обстоятельства. Надменность и неврастению Лопес отыгрывает вполне достоверно. Так или иначе, всё перечисленное — неотъемлемая часть образа. Ведь, несмотря на развитый интеллект, психологически Атлас — запертая в теле взрослой женщины обиженная на весь мир одиннадцатилетняя девочка. С ней случилась страшная беда, впечатавшаяся в её личность, как клеймо, и необратимо изменившая всю жизнь. Узнав о прошлом героини всё необходимое, зритель может изменить своё отношение к ней.

Если за игру Лопес фильм ругают, то за спецэффекты чаще всего хвалят, как будто они — единственное, что достойно внимания. Футуристические и космические сцены, путешествие по другой планете и несколько боевых эпизодов выглядят и впрямь неплохо, но чрезмерно превозносить техническую сторону нет оснований: это спецэффекты телевизионного, сериального качества, и из-за них фильм частенько напоминает компьютерную игру. А ещё в некоторых сценах реальные персонажи и нарисованный фон явно существуют отдельно друг от друга.

Поразмыслив об актёрах и спецэффектах, мы подошли к тому, чтобы разобраться в самой истории. «Атлас» — повествование о спасении мира через принятие себя, своей тёмной стороны, той самой Тайны-из-прошлого, и в визуальной части это подано красиво (хотя и предсказуемо). Немалую часть экранного времени занимает взаимодействие Атлас и её напарника, ИИ боевого скафандра, говорящего, что он не просто компьютерная программа, а компьютерная программа, которую зовут Смит.

Смит общается с героиней посредством «типового голоса», постепенно раскрываясь, — и тут можно поспорить о том, проявляет ли он собственные качества или приобретает их благодаря синхронизации с Атлас через устройство нейронной связи. Так или иначе, их диалоги вполне уместны, сказанное не повисает в пустоте, а мнение Смита о душе и о том, что происходит после смерти, зритель ещё вспомнит, смотря заключительную сцену. В диалогах остаётся место для лёгкого юмора и сарказма, а ещё не обходится без трогательных моментов, пусть они и сделаны как по учебнику сценарного мастерства. Драматургический изъян Атлас, который ей надо преодолеть, — недоверие ко всем подряд ИИ. Из-за этого она толком не знает своего врага. Такое ребячество для аналитика, участвующего в борьбе с роботами-повстанцами, — серьёзная ошибка, которая едва не приводит к фатальным последствиям.

Тот, кто знает законы жанра, вероятно, предвидит, чем всё закончится, а потому сценаристам нужно было сделать интересным само развитие сюжета. С этой задачей они вполне справились, хотя без промахов не обошлось.

Осторожно, внутри спойлеры к сюжету Если следовать внутренней логике фильма, кислородная маска Элиаса проработала гораздо дольше маски Атлас, но это никак не объясняется. Почти все роботы на стороне Харлана сохранили человеческий облик, хотя он неудобен для боевых машин, да ещё и на планете с неблагоприятными условиями. Впрочем, в этом случае всё наверняка объясняется бюджетом на спецэффекты. А почему, собственно, героиня не попыталась поменять почти севшую батарейку в своём скафандре, взяв уцелевшую из боевого костюма павшего товарища? Можно предположить, что тогда синхронизация ещё не произошла и Атлас была гражданским лицом, случайно угодившим в самое пекло, — и всё же аналитик-мизантроп хотя бы подумал о таком варианте.

Сейчас, когда мы пишем эту рецензию, у фильма катастрофический рейтинг на Rotten Tomatoes: 17% от критиков и 56% — от зрителей. Вторая оценка выглядит более справедливой. Лента совершенно не хватает звёзд с неба, не поражает оригинальностью и актёрской игрой, но она ностальгически проста. И если вам интересна хорошо знакомая многим тема бунта машин и столкновения с иным разумом, фильму «Атлас» стоит дать шанс вечером выходного дня.