Обзор на фильм «Атлас»: Джей Ло против роботов

В недалёком будущем происходит бунт машин: домашний робот Харлан, принадлежащий изобретательнице Вэл Шепард, взламывает сперва собственный код, а затем — все системы, до которых может дотянуться, вследствие чего гибнут миллионы людей по всему миру. Объединённые усилия человечества приводят к тому, что мятежный робот и его соратники удирают на другую планету. А 28 лет спустя у них появляется шанс сделать новый решающий ход в затянувшейся партии — и со стороны людей играть будет Атлас Шепард, повзрослевшая дочь той самой изобретательницы.
Жанр: научно-фантастический боевик
Режиссёр: Брэд Пейтон
В ролях: Дженнифер Лопес, Симу Лю, Марк Стронг, Стерлинг Браун
Премьера: 24 мая 2024, Netflix
Похоже на: «Чужие», «Крикуны», «Я, робот», «Враг мой»
В недалёком будущем происходит бунт машин: домашний робот Харлан, принадлежащий изобретательнице Вэл Шепард, взламывает сперва собственный код, а затем — все системы, до которых может дотянуться, вследствие чего гибнут миллионы людей по всему миру. Объединённые усилия человечества приводят к тому, что мятежный робот и его соратники удирают на другую планету. А 28 лет спустя у них появляется шанс сделать новый решающий ход в затянувшейся партии — и со стороны людей играть будет Атлас Шепард, повзрослевшая дочь той самой изобретательницы.
«Атлас» выглядит довольно старомодным фильмом, и для кого-то это плохая новость. Практически всё, что нам показали за эти два часа, мы уже где-то видели на протяжении последних 20–30 лет. Агрессивный ИИ, убеждённый в том, что человечество обречено на гибель и лишь он может его спасти, разумеется, пожертвовав большинством живых существ? Умник-одиночка с Тайной и Травмой в далёком прошлом, призванный сокрушить врага на последнем издыхании? Панорамы футуристических городов, зависшие в космосе линкоры, огромные роботы, демонстрирующие эффектную (или не очень) боевую хореографию? Долгое слаживание между боевыми товарищами поневоле, ведущее к кульминации, которая случится, когда до конца останется примерно 5% экранного времени? Было, было, было…
Второе, на что следует обратить внимание, — самая известная персона в составе актёрской команды. Да, речь про Дженнифер Лопес, и нет, вам не стоит смотреть этот фильм, если по какой-то причине она вам не нравится. «Атлас» — во многом театр одной актрисы. Мы видим Лопес почти постоянно, причём около половины фильма она находится в замкнутом пространстве, в кабине огромного боевого робота. В таких условиях оценка неизбежно упирается в то, тянет ли актриса свою роль или нет. Многие из критиков в первые же сутки после премьеры фильма заявили, что не тянет.
Насколько этот вердикт справедлив? Стоит заметить, что главной героине до определённого момента трудно сочувствовать: она высокомерная, замкнутая, уверенная в собственных силах и умственных способностях, а потому долго совершает глупости, которые лишь отчасти можно списать на не зависящие от неё обстоятельства. Надменность и неврастению Лопес отыгрывает вполне достоверно. Так или иначе, всё перечисленное — неотъемлемая часть образа. Ведь, несмотря на развитый интеллект, психологически Атлас — запертая в теле взрослой женщины обиженная на весь мир одиннадцатилетняя девочка. С ней случилась страшная беда, впечатавшаяся в её личность, как клеймо, и необратимо изменившая всю жизнь. Узнав о прошлом героини всё необходимое, зритель может изменить своё отношение к ней.
Если за игру Лопес фильм ругают, то за спецэффекты чаще всего хвалят, как будто они — единственное, что достойно внимания. Футуристические и космические сцены, путешествие по другой планете и несколько боевых эпизодов выглядят и впрямь неплохо, но чрезмерно превозносить техническую сторону нет оснований: это спецэффекты телевизионного, сериального качества, и из-за них фильм частенько напоминает компьютерную игру. А ещё в некоторых сценах реальные персонажи и нарисованный фон явно существуют отдельно друг от друга.
Поразмыслив об актёрах и спецэффектах, мы подошли к тому, чтобы разобраться в самой истории. «Атлас» — повествование о спасении мира через принятие себя, своей тёмной стороны, той самой Тайны-из-прошлого, и в визуальной части это подано красиво (хотя и предсказуемо). Немалую часть экранного времени занимает взаимодействие Атлас и её напарника, ИИ боевого скафандра, говорящего, что он не просто компьютерная программа, а компьютерная программа, которую зовут Смит.
Смит общается с героиней посредством «типового голоса», постепенно раскрываясь, — и тут можно поспорить о том, проявляет ли он собственные качества или приобретает их благодаря синхронизации с Атлас через устройство нейронной связи. Так или иначе, их диалоги вполне уместны, сказанное не повисает в пустоте, а мнение Смита о душе и о том, что происходит после смерти, зритель ещё вспомнит, смотря заключительную сцену. В диалогах остаётся место для лёгкого юмора и сарказма, а ещё не обходится без трогательных моментов, пусть они и сделаны как по учебнику сценарного мастерства. Драматургический изъян Атлас, который ей надо преодолеть, — недоверие ко всем подряд ИИ. Из-за этого она толком не знает своего врага. Такое ребячество для аналитика, участвующего в борьбе с роботами-повстанцами, — серьёзная ошибка, которая едва не приводит к фатальным последствиям.
Тот, кто знает законы жанра, вероятно, предвидит, чем всё закончится, а потому сценаристам нужно было сделать интересным само развитие сюжета. С этой задачей они вполне справились, хотя без промахов не обошлось.
- Если следовать внутренней логике фильма, кислородная маска Элиаса проработала гораздо дольше маски Атлас, но это никак не объясняется.
- Почти все роботы на стороне Харлана сохранили человеческий облик, хотя он неудобен для боевых машин, да ещё и на планете с неблагоприятными условиями. Впрочем, в этом случае всё наверняка объясняется бюджетом на спецэффекты.
- А почему, собственно, героиня не попыталась поменять почти севшую батарейку в своём скафандре, взяв уцелевшую из боевого костюма павшего товарища? Можно предположить, что тогда синхронизация ещё не произошла и Атлас была гражданским лицом, случайно угодившим в самое пекло, — и всё же аналитик-мизантроп хотя бы подумал о таком варианте.
Сейчас, когда мы пишем эту рецензию, у фильма катастрофический рейтинг на Rotten Tomatoes: 17% от критиков и 56% — от зрителей. Вторая оценка выглядит более справедливой. Лента совершенно не хватает звёзд с неба, не поражает оригинальностью и актёрской игрой, но она ностальгически проста. И если вам интересна хорошо знакомая многим тема бунта машин и столкновения с иным разумом, фильму «Атлас» стоит дать шанс вечером выходного дня.