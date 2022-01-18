«Этерна»: история экранизации. Актёры и роли

Фото: Кинокомпания The Black Prince Productions

Многие из читателей «Мира фантастики» выросли вместе с Гарри Поттером, героями Marvel или «Властелина колец». Но немало и тех, кто взрослел на улицах Агариса и Талига, сдавая экзамены под пристальным взглядом кардинала Сильвестра и мечтая летом уехать в прекрасное далёкое Кэналлоа. И вот, наконец, у них появится возможность увидеть этот мир на экране.

Страничка экранизации на Кинопоиске!

Первая книга «Отблесков Этерны» вышла в 2004 году. В реальность экранизации в те времена мало кто верил: отечественная киноиндустрия переживала не лучшие времена, а шансы на то, что произведением заинтересуются зарубежные студии, были удручающе невелики. Сама Вера Камша на вопрос об экранизации из года в год сдержанно отвечала, что лучше никакой экранизации, чем скверная экранизация. Обсуждение возможной экранизации превратилось в фандомную игру, где в фанкастах сменилось уже несколько поколений актёров (ведь только смертные стареют, а литературные герои — никогда).

Новость, что экранизация станет реальностью, грянула как гром среди ясного неба: если бы в Кэртиану на закате вдруг нагрянул бы Создатель в обнимку с Леворуким и с трёхцветной кошкой на плече, местные жители и то удивились бы меньше. Тизер был представлен внезапно, без предварительных анонсов и пояснений. К счастью, ситуацию поправили продюсеры, пояснив, что тизер создавался в маркетинговых целях: необходимо было наглядно продемонстрировать потенциальным партнёрам основные черты проекта, не углубляясь в хитросплетения канона.

Воодушевил поклонников и видеоразбор тизера от эксперта по средневековому оружию, историка-медиевиста Клима Жукова, доброжелательно отозвавшегося об оружии и доспехах. А в январе Жуков рассказал, что побывал на съёмках сериала, выложил пару фотографий из окрестностей Ленфильма, пообещал несколько роликов с площадки и добавил, что «здесь неожиданно круто». Его вердикт приободрил любителей цикла — появилась надежда, что создатели сериала подойдут к истории и характерам персонажей с тем же уважением, что и к созданию реквизита. Фандом встряхнулся, выдохнул — и потихоньку втянулся. А вскоре вышел и полноценный трейлер.

Трудности съёмок в эпоху коронавируса

Первые фотографии со съёмок «Этерны» подтвердили грядущие изменения в фабуле, но писательница согласилась с необходимостью внести в историю правки и даже сама предложила некоторые из них. Конечно, создатели будущей экранизации (получившей краткое название «Этерна») ещё не раз столкнутся с «дилеммой Тома Бомбадила»: выбором между присутствием на экране полюбившегося читателям, но второстепенного персонажа и более глубоким раскрытием главных героев за счёт освободившегося хронометража.

Первая часть Этерны, которая выходит 20 января на Кинопоиске, представит зрителям события начальной книги цикла, «Красное на красном». Как будет развиваться действие дальше, подробно не раскрывается, но учитывая количество уже вышедших книг, задача создателей явно усложнится.

Съёмками заведует студия «Блэк Принц Продакшнс», созданная специально для экранизации «Отблесков Этерны». Продюсерами выступают Евгений Баранов и Евгений Рене — поклонники цикла, которые два года уговаривали Веру Камшу согласиться на телеадаптацию. В заметке на странице официального аккаунта Евгений Баранов рассказал, что съёмочная группа поставила перед собой цель создать проект, который бы в равной степени нравился и зрителям, и самой команде. А одним из важных аргументов в переговорах с писательницей стал выбор верных, с её точки зрения, ориентиров для будущей экранизации: продюсеры предложили взять за образец «Графиню де Монсоро» Владимира Попкова и экранизации романов Генрика Сенкевича «Пан Володыёвский», «Потоп» и «Огнём и мечом», снятые Ежи Гофманом.

Из-за пандемии коронавируса создателям пришлось отказаться от запланированных съёмок в Европе и подыскивать альтернативные локации в России: натурные съёмки прошли в Подмосковье и Санкт-Петербурге ещё в октябре прошлого года, а в январе появились первые кадры из павильонов Ленфильма, где возвели декорации священного города Агариса и дворянского училища Лаик.

Режиссёром-постановщиком стал работавший над «Интернами» Евгений Невский, а оператором-постановщиком — Александр Симонов, номинант премий «Ника» и «Золотой орёл» за фильм Андрея Кончаловского «Рай» (2016). Должность креативного продюсера легла на плечи Никиты Сугакова, пришедшего в проект ещё в 2019 году. Он большой поклонник фэнтези и прочитал все вышедшие книги «Отблесков Этерны» задолго до начала работы над тизером. Сценаристом стал Сергей Юдаков, у которого в послужном списке уже есть костюмированные драмы с большим количеством персонажей: при его участии были созданы «Легенда о Коловрате» (2017) и сериал «Великая» (2015).

По выложенным кадрам и трейлеру видно, что, как и при работе над тизером, авторам важна историческая достоверность в костюмах и интерьерах. Хотя события разворачиваются в мире, отличном от нашего, создатели явно ориентируется на земные XVI–XVII века. Созданием костюмов заведует Наталья Белоусова, которая работала над исторической драмой «Солнечный удар» Никиты Михалкова и кассовым «Движением вверх» Антона Мегердичева, а также фильмом Кирилла Соколова «Папа, сдохни!», получившим несколько кинонаград.

Актёры и роли

Важной частью подготовки к съёмочному процессу стали тренировки. Актёры учились драться на шпагах под руководством Виктора и Олега Мазуренко, опытных постановщиков сценического боя и мастеров спорта по фехтованию. А сам Виктор сыграл мастера шпажного боя в академии Лаик.

Роль Альдо Ракана исполнил Анар Халилов, полюбившийся фандому за соответствие каноническому образу и щедрость, с которой он делится фотографиями и видеороликами со съёмок «Этерны» в своём инстаграме.

Роль ближайшего друга Альдо, Робера Эпинэ, досталась Павлу Крайнову. В первом тизере мы увидели Крайнова в образе Рокэ Алвы, но, судя по отзывам в сети, поклонники согласились с создателями, решившими, что роль «совести всея Талига» подходит актёру гораздо больше.

Герцога Вальтера Придда сыграл легендарный Атос — Вениамин Смехов, а его сына, Валентина Придда, графа Васспарда, воплотил на экране Евгений Шварц (на некоторых сайтах актёр указан с полной фамилией — Шварцман), исполнивший главные роли в мистическом триллере «Мёртвые ласточки» (2018) и сериалу «Карамора» (2019).

Вдовствующую герцогиню Мирабеллу Окделл сыграла Ульяна Лукина, актриса с разноплановым кинематографическим опытом. Она не собиралась участвовать в пробах, но помогала проходить кастинг актёрам на роль Ричарда Окделла, после чего и была приглашена на роль Мирабеллы.

Роль герцога Эгмонта Окделла исполнил Владислав Резник. А наследника дома Повелителей Скал, старшего сына Мирабеллы и Эгмонта, Ричарда «Дика» Окделла, одного из самых важных и неоднозначных героев серии, воплотил на экране Денис Нурулин. Поклонники цикла приняли выбор актёра на роль Ричарда благосклонно, учитывая широту возможных трактовок его характера. Остаётся лишь узнать, какую из интерпретаций выберут создатели. А в роли младшей сестры Ричарда, Айрис, зрители увидят начинающую актрису Варвару Комарову.

Ну а роль блистательного Рокэ Алвы исполнил Юрий Чурсин — один из самых талантливых отечественных актёров своего поколения. В его послужном списке десятки сценических работ и более семидесяти сериалов и фильмов, отмеченных наградами. Актёр уже снимался в костюмированных драмах, достойно владеет шпагой, а его внешность довольно точно соответствует описанию Рокэ в книгах, где герцог предстаёт утончённым синеглазым брюнетом среднего роста. И даже волосы Юрий успел отпустить нужной длины. Конечно, любой актёр, утверждённый на роль несравненного соберано, вызвал бы бурю споров среди поклонников цикла, и Чурсин не стал исключением. Но у кино-Рокэ есть всё необходимое, чтобы завоевать зрительские сердца, — и похоже, что даже ярые поклонники цикла, дадут ему шанс.

Среди актёров, утверждённых на роли союзников и вассалов Повелителей, стоит отметить стремительно набирающих популярность Кирилла Зайцева (Лионель Савиньяк), Валентину Ляпину (Мэллит) и Сергея Горошко (Эстебан Колиньяр). А роль дриксенского принца Руперта фок Фельсенбурга исполнит Леонид Бичевин.

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Экранизации популярных произведений многие любят критиковать ещё до премьеры, припечатав категорическим «книга лучше». Но изменения, неизбежные в процессе съёмок, порой идут истории на пользу. Создатели «Этерны» полны решимости сотворить нечто особенное. В видеороликах со съёмок заметны их увлечённость и воодушевление. Скрестим пальцы. Пусть у них всё получится.