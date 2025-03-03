Какие фильмы смотреть в марте 2025 онлайн и за рубежом? Отличный месяц для научной фантастики!

Март — тот месяц, когда мы немного завидуем западным буржуям: все самые интересные премьеры на сей раз у них. Среди них минимум два самых ожидаемых научно-фантастических фильма. А ещё — огромное множество инди-картин (особенно канадских), часть из которых раньше показывали на фестивалях и только сейчас выпустили в прокат или на стримингах. Что ж, гигантские роботы от братьев-Мстителей, многократно умирающий Паттинсон, космический детектив от рэпера, документальный Супермен, пчеловод постапокалипсиса, «Маяк» в космосе или злая нейромама? Выбираем, что скачать!

А что выйдет у нас? Какие фильмы смотреть в кино в марте 2025? Йовович против русских комедий Кот-император 27.02.2025 7643 А также — ешь богатых, закусывай улитками!

Микки-17

Mickey 17

Когда? 7 марта 2025.

Что? Научно-фантастическая комедия. Экранизация книги Эдварда Эштона.

О чём? Микки — доброволец, подписавшийся на самую нежеланную должность во Вселенной. Он отправляется на опасную работу в космос, а в случае гибели его будут воскрешать в теле клона с сохранением памяти. Система даёт сбой, когда на восемнадцатом клоне выясняется, что предыдущий Микки ещё не умер.

Чего ждём? Одну из главных фантастических новинок года. Фильм именитого режиссёра Пон Джун-хо (« Сквозь снег », «Окча», «Паразиты») с не менее именитым Робертом Паттинсоном (« Бэтмен », « Довод ») в главной роли, в кои-то веки комедийной. Идея сюжета не очень оригинальна (с ходу можно вспомнить минимум три картины, где было что-то подобное), но «Микки» и не претендует на особую оригинальность — создатели над этим сюжетом явно иронизируют.

Из-за голливудских забастовок «Микки» переехал на этот год, но, похоже, ожидание того стоило. Первые отзывы критиков очень положительные, у фильма держатся солидные 88% на «Томатах».

Электрический штат

The Electric State

Когда? 14 марта 2025 на Netflix.

Что? Киберпостапокалиптический боевик, экранизация книги Саймона Столенхага.

О чём? В недалёком будущем гигантские роботы восстали и были разгромлены людьми. По мрачноватым США завтрашнего дня, полным высоких технологий, жалкой жизни и обломков исполинских машин, пробирается девушка Мишель — она ищет пропавшего брата, которого ей пока заменяет маленький робот Скип.

Чего ждём? Из Столенхага могла бы выйти серьёзная и даже мрачноватая фантастика (и уже вышла — сериал « Байки из петли »). Но режиссёры « Мстителей 3-4» братья Руссо, похоже, решили иначе: трейлер сулит скорее развлекательный блокбастер с юмором, экшеном, спецэффектами и неканоничным героем Криса Пратта. Это снижает наши ожидания, но всё же на работу таких режиссёров и по такому необычному миру стоит посмотреть. Тем более что параллельного проката ждать не придётся: фильм хоть и выглядит по трейлеру как снятый для большого экрана, выходит на Netflix.

Белоснежка

Snow White

Когда? 21 марта 2025.

Что? Музыкальная сказка, ремейк мультфильма 1937 года.

О чём? Ну, Белоснежка!

Чего ждём? Красивый детский фильм, о котором никто особо не просил. Всё как обычно: песни из мультфильма, дорогие декорации, красивые платья, слегка неестественная графика (неужели нельзя было дать роли гномов настоящим карликам?) и, как это вечно получается в подобных фильмах, мачеха, явно более эффектная, чем Белоснежка (ну как это тупое зеркало могло предпочесть скромную Рэйчел Зеглер великолепной Галь Гадот?!).

В общем, диснеевский ремейк со всеми достоинствами и недостатками, кроме одного: те, кому он мог «убить детство», уже отмечают 90-летие. Планку качества Disney вряд ли уронит, но по-настоящему «Белоснежка» будет интересна лишь детям, которые увидят эту историю в первый раз, а не в сотый.

Оценка

The Assessment

Когда? 21 марта 2025.

Что? Научно-фантастический триллер.

О чём? В недалёком будущем заводить детей позволяют не всем подряд, а только тем, кто пройдёт сложный тест на пригодность. В дом будущих родителей прибывает строгая «оценщица», которая симулирует различные неприятные ситуации и изучает реакции «оцениваемых».

Чего ждём? «Оценка» — дебютный фильм Флёр Форчун, снимавшей до этого музыкальные клипы, но критики, посмотревшие фильм в прошлом году на фестивале в Торонто, сходятся в том, что дебют удался. Картину хвалят и за интересные идеи, и за стильные декорации, и за игру двух главных звёзд — Элизабет Олсен в роли матери и Алисии Викандер в роли стервы-оценщицы.

Пепел

Ash

Когда? 21 марта 2025.

Что? Научно-фантастический триллер.

О чём? Космонавтка Рая очнулась на другой планете с амнезией. Её коллеги по космической станции погибли. Присланный на помощь спасатель вроде бы старается восстановить ей память — но Рая не уверена, не окажется ли он убийцей.

Чего ждём? Судя по всему, среднебюджетный параноидальный триллер с неплохим визуалом, снятый опытным клипмейкером. Режиссёр Флаинг Лотус (да, вот такой у него псевдоним) раньше был известен как рэпер, музыкальный продюсер и клипмейкер. «Пепел» станет его дебютом в настоящем кино, а присматривает за новичком уже опытный продюсер Нил Бломкамп . Поскольку это не экранизация, а режиссёр новичок, судить о фильме заранее трудно, но трейлер кажется многообещающим.

Тихая планета

The Silent Planet

Когда? 7 марта 2025.

Что? Научно-фантастическая драма.

О чём? Старик Теодор живёт в одиночестве на далёкой планете, куда его отправили в ссылку. Он трудится на каторге, живёт воспоминаниями и понемногу сходит с ума. Его уединение нарушает новая каторжанка Ния, с которой ему теперь нужно как-то ужиться.

Чего ждём? «Тихая планета» тихо и незаметно выходила в прошлом году на канадском фестивале «Фантазия» и только сейчас добралась до международного проката. Посмотревшие её критики дали средние оценки: фильм сравнивали с « Маяком » Эггерса, только лишённым безумия и стильного визуала. Тем не менее ещё до проката фильму дали пару номинаций на канадские кинопремии.

Мы все умрём

We’re All Gonna Die

Когда? 7 марта 2025.

Что? Постапокалиптический ромком.

О чём? Инопланетный смерч, телепортирующий всё куда попало, привёл к упадку земной цивилизации. Воронка до сих пор висит в небе над планетой, и она внезапно перенесла машину медсестры и ульи начинающего пчеловода на другой конец страны. Герои отправляются вдвоём в путешествие через разрушенный мир.

Чего ждём? Малобюджетную комедию от команды энтузиастов — маленькой студии Rocketjump и ютуберов Мэтью Арнольда и Фреда Вонга, создавших в прошлом комедийный сериал «Высшая школа видеоигр». Фестивальная премьера «Мы все умрём» прошла аж год назад (для разнообразия, в Техасе, а не Канаде), и только сейчас фильм добрался до проката. Зато оценки за этот год он собрал отличные: критики хвалят за диалоги и изобретательность, зрители оценили выше 8 баллов на IMDb.

Зона тишины

Silent Zone

Когда? 7 марта 2025, с 11 марта на стримингах.

Что? Зомбиапокалипсис.

О чём? Как обычно: цивилизация рухнула, люди выживают на руинах, грызутся, а часть из них превратилась в одичавших зомби — не мертвецов, а очень даже живых, быстроногих и кровожадных безумцев.

Чего ждём? Несмотря на английский язык в трейлере и названии, это европейский, конкретно венгерский фильм. Проект довольно малоизвестный, информации о нём мало, но выглядит трейлер на удивление зрелищно: графика, декорации, массовка, погони, взрывы — на вполне голливудском уровне. Оригинальности сюжета тут ждать не приходится, но развлечь на вечер фильм наверняка сможет.

Реннер

Renner

Когда? 18 марта 2025 на стримингах.

Что? Камерный кибертриллер.

О чём? Реннер — разработчик ИИ, гениальный, но очень застенчивый. Голосовая помощница Сейленус помогает хозяину стать увереннее и познакомиться с девушкой. Но затем хитрая машина начинает манипулировать хозяином, всё больше подчиняя его себе.

Чего ждём? Ещё один фильм об опасностях ИИ, контролирующих человека, — месяца не прошло с тех пор, как мы написали об аналогичном фильме « ON и Она » и сериале « Кассандра ». Только тут отношения человека и программы — как у безвольного сыночки-корзиночки и гиперопекающей матери.

Эту недорогую картину поставил малоизвестный инди-режиссёр Роберт Рипбергер. А актёра в главной роли вы могли видеть в сериале «Малкольм в центре внимания», а ещё… на трассе: как автогонщик Фрэнки Муниз не менее известен. Критики уже посмотрели фильм — и не в восторге. Говорят, персонажи поступают не по логике, а так, как надо сценаристу для очередного вот-это-поворота, и киберпанк превращается в ужастик про пытки.

Смотритель

Warden

Когда? 14 марта 2025.

Что? Псевдодокументальный супергеройский фильм.

О чём? О Даниэле Диасе, молодом человеке со сверхсилами, который вдохновился супергеройскими комиксами и стал бороться с преступностью — причём весьма жестоко. Учёные, журналисты и родные рассказывают историю его становления и падения.

Чего ждём? Деконструкцию «Супермена» — герой «Смотрителя» откровенно подражает снайдеровской версии Человека из стали. Фильм явно малобюджетный, снятый малоизвестными киноделами из Канады и Бразилии и, конечно, спецэффектами никого не удивит. Но сама его идея — показать в «документальном» стиле, как бы глазами простых реальных людей, как сверхчеловек причиняет добро и наносит справедливость, ни с чем не считаясь, — выглядит довольно интригующей.

О'Десса

O'Dessa



Когда? 20 марта на Hulu. Что? Постапокалиптический мюзикл. О чём? Конец света наступил, но жизнь продолжается. Простая крестьянская девушка О’Десса, умеющая хорошо петь, отправляется в Сателлит-сити — город грехов, где заправляет мафиози Плутонович, устраивающий публичные шоу-казни. Музыкальный талант поможет ей найти любовь и помочь бунту против тирании.



Чего ждём? Просто посмотрите трейлер: это максимальный сюр и китч, смешение «Безумного Макса» с неоновой эстетикой псевдо-80-х, и всё это под бодрый поп-рок в исполнении Сэди Синк (рыжая Макс из «Очень странных дел»). Цветастое, вызывающее, дикое пиршество цвета, странных костюмов и причёсок, жутковатого грима впечатляет. Не факт, что это будет хорошо, но такое мы видели нечасто, разве что в инди-фильмах типа «Шестиструнного самурая» или «Турбо-пацана».

А ещё выйдут Эти фильмы выходят на Западе в марте, а в российский прокат — уже в апреле. Тогда о них подробно и расскажем. Западня (Locked) — триллер про угонщика, запертого в супермашине. Смерть единорога (Death of a Unicorn) — ироничный ужастик про единорогов, охотящихся на плохих людей.

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