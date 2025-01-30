Какие фильмы смотреть в феврале 2025? Пересильд, Marvel и ведьмак

В этом месяце самые громкие фантастические премьеры ждут тех, кто смотрит фильмы на стримингах, в зарубежных кинотеатрах или какими-то ещё нетрадиционными способами. Но значимых новинок не так много, чтобы делить наш традиционный дайджест на две части. Поэтому в отечественном прокате любуемся на Юлию Пересильд и всякие ужасы, в зарубежном — на президента Халка, а в сети — на самую трогательную историю про Геральта.

Новинки российского проката

Дети леса

Woodwalkers

Когда? 6 февраля 2025 года.

Что? Подростковое низкое фэнтези. Экранизация книги Кати Брандис «Превращение Карага».

О чём? Об оборотнях! Мальчик Караг может становиться пумой. Он попадает в лесной лагерь для особенных детей: здесь все превращаются в тех или иных животных. Но и тут не царит гармония: подростки поделились на кланы по видам своих зверей и конфликтуют, а учитель хочет вырастить из Карага настоящего хищника.

Чего ждём? Типичное подростковое фэнтези про школу волшебства, только в нашем случае — школу оборотничества. Книги немецкой писательницы Кати Брандис про оборотней выходят с 2016 года, и помимо цикла про Карага, у неё есть ещё серия про мальчика-акулу. В Европе фильм уже вышел и получил средние оценки: детей развлекает, взрослым кажется очень вторичным.

ON и Она

Когда? 13 февраля 2025 года.

Что? Фантастическая мелодрама «ближнего прицела».

О чём? Разработчица ИИ Ксения уезжает отдыхать в загородный умный дом. Только бассейн, йога, виртуальная реальность — и голосовой помощник Маркус. Он кажется идеальным кавалером, разве что без тела — но вскоре становится слишком уж назойливой нянькой и хочет запереть возлюбленную в золотой клетке.

Чего ждём? «Ужасы умного дома» — это почти отдельный жанр фильмов-предупреждений, среди которых были и комедии , и хорроры, и, как в этом случае, драмы с претензией на серьёзность. Что-то новое на эту тему фильм Евгения Корчагина вряд ли скажет: любители фантастики и так уже догадались, что мораль — не слишком полагайтесь на технологии. Зато фильм точно порадует поклонников Юлии Пересильд: это её бенефис, значительную часть картины она играет одна с невидимым голосом-партнёром.

Обезьяна

The Monkey

Когда? 27 февраля 2025 года в России.

Что? Ироничный ужастик по одноимённому рассказу Стивена Кинга

О чём? Об игрушечной обезьянке, насылающей проклятие на братьев-близнецов. Сами Билл и Хэл остаются невредимы, а вот люди вокруг них один за другим погибают от несчастных случаев.

Чего ждём? Фильм Осгуда Перкинса, который был умеренно известен как актёр, но в последние годы стал режиссёром хорроров и снял довольно нашумевшие «Гензель и Гретель» и « Собирателя душ ». Обоих братьев сыграл Тео Джеймс (Фор из « Дивергента »). В отличие от предыдущих работ Перкинса, «Обезьяна» отдаёт чёрной комедией: люди вокруг близнецов гибнут от самых глупых случайностей, а двуликий Тео комично на это реагирует.

А ещё выйдут: Фильмы ужасов Добрая традиция российских прокатчиков — выпускать хорроры, присваивая им названия успешных предшественников. Расскажем кратко о некоторых. Tenement Зло: Новая глава (The Death That Awaits) — американский ужастик о проклятой девочке и её няне со странностями. Никак не связан с серией «З.Л.О.», и никакая не новая глава, а самостоятельная история. Абсолютный хищник (The Bayou) — британский сурвайвал-хоррор про аллигаторов в болотах Луизианы. Синистер. Обитель зла (Tenement) — кхмерский ужастик о художнице, переехавшей в Камбоджу. Разумеется, никак не связан с сериями «Синистер» и « Обитель зла » — тут, кажется, локализаторы решили поиздеваться на полную. Вопль (El llanto) — испанский хоррор про невидимого духа, преследующего девушку. Как ни странно, перевод названия правильный. Субстанция: Идеал (Grafted) — новозеландский ужастик о студентке медицинского вуза и запрещённых опытах. Конечно, никак не связан с популярной « Субстанцией ». Астрал. Могильный ритуал (Sengkolo: Malam satu suro) — индонезийский ужастик про гробовщика, который хоронит проклятую семью. Не связан ни с серией Insidious, ни с каким-либо другим фильмом, удостоившимся в отечественном прокате названия «Астрал». Мультфильмы для детей Pysná princezna Королевские приключения (Pysná princezna) — чешский мультфильм, ремейк киносказки 1952 года «Горделивая принцесса» про насильственное перевоспитание принцессы простым мужиком. Пигси: Путешествие сквозь время (Ba jie) — тайваньский мультфильм 2023 года про приключения антропоморфной хрюшки в будущем. Баг Бой – супергерой джунглей (Extinction) — малазийский мультфильм 2023 года про мальчика, который хочет стать супергероем, и его ручного тигра. Супергномы (Die Heinzels: Neue Mützen, Neue Mission) — немецкий мультфильм про добрых домовых-гномов, продолжение мульта «Гномы в деле!» 2020 года. Повторный прокат Ловцы забытых голосов — старое доброе аниме Макото Синкая про детей, открывших тайную подземную страну. Под вопросом У мюзикла «Конец света» и мультфильма «Мемуары улитки» указаны февральские даты премьеры, но оба фильма до сих пор не получили дублированный трейлер. Это обычно значит, что премьера будет перенесена, поэтому мы напишем об этих фильмах в другой раз.

Зарубежные новинки

Капитан Америка: Новый мир

Captain America: Brave New World

Когда? 12 февраля 2025 года в США.

Что? Супергеройский фильм по киновселенной Marvel. Четвёртый фильм про Капитана Америку и мягкий перезапуск этой серии.

О чём? О Капитане Америке — после ухода Стива Роджерса на пенсию это звание носит Сэм Уилсон (Энтони Мэки), герой, прежде известный как Сокол. Бороться ему предстоит с самим президентом США, которым в этой вселенной стал Таддеус Росс — Красный Халк (в исполнении Харрисона Форда ).

Чего ждём? Самый многострадальный фильм Marvel. «Новый мир» прошёл через неудачные тестовые показы, пересъёмки, смену названия — оказалось, что «Новый мировой порядок» ассоциируется с теориями заговора. Новое название отсылает к антиутопии Олдоса Хаксли — видимо, намекая на то, какое общество собирается построить неуравновешенный президент со странным загаром.

Если верить создателям, «Новый мир» будет менее фантастическим, чем типичные фильмы Marvel, — скорее шпионским боевиком, чем супергероикой. Оно и понятно: новый Капитан — просто умелый боец без суперсил. От того, как примут замену героя, зависит не судьба Marvel — у них-то персонажей ещё много, — но наверняка судьба серии про Капитана.

Где мы в прошлый раз видели Сокола? В компании Баки! «Сокол и Зимний солдат»: голливудский ответ «Майору Грому» Илья Глазков 28.04.2021 27222 Российский майор + американский капитан = один скандал на двоих! Как снять удалой боевик и при этом поговорить про политику?

Ведьмак: Сирены глубин

The Witcher: Sirens of the Deep

Когда? 11 февраля 2025 года на Netflix.

Что? Высокое фэнтези, 2D-мультфильм по вселенной « Ведьмака ».

О чём? Экранизация рассказа Анджея Сапковского «Немного жертвенности», вдохновлённого «Русалочкой». Геральта нанимают помочь принцу воссоединиться с его подводной возлюбленной и избежать войны между людьми и жителями океана. Но и сам ведьмак в этой истории встретит близкого человека — бардессу по прозвищу Глазок.

Чего ждём? Обычно к экранизациям «Ведьмака» мы относимся скептически. Но тут создатели всё-таки взяли за основу рассказ Сапковского, да ещё один из самых эмоциональных. История короткой любви Геральта и Глазок многих тронула куда сильней, чем бурная страсть ведьмака и Йеннифэр, — об этом романе сочиняли песни вполне реальные барды

По трейлеру видно: чтобы растянуть коротенький рассказ до полного метра, авторы попытались превратить историю в эпос мировых масштабов, с подводным миром и битвами, визуально похожий на смесь « Аквамена » с недавней « Войной рохирримов ». Но есть надежда, что такой хороший первоисточник не испортишь даже этим.

А помните другой мультфильм? «Ведьмак: Кошмар волка»: мультфильм, где ведьмаки — козлы Алексей Ионов 24.08.2021 63245 Разбираем, как фильм — если считать его каноном — полностью меняет восприятие франшизы.

Ущелье

The Gorge

Когда? 14 февраля 2025 года на Apple TV.

Что? Романтический триллер про монстров.

О чём? Двое снайперов, мужчина и женщина, получают задание: охранять две стороны туманного ущелья, которое называют «адскими вратами». Поначалу они просто скучают, общаясь на расстоянии, но наконец из «адских врат» вылезает что-то очень мохнатое и когтистое.

Чего ждём? «Одержимость», « Трейлер почти не показывает монстров и в основном рассказывает о флирте по переписке между героями Ани Тейлор-Джой («Ход королевы», « Фуриоса ») и Майлза Теллера ( Дивергент »). В теории может, конечно, оказаться, что в ущелье живут просто дикари, ненавидящие маникюр и депиляцию. Но имя Скотта Дерриксона, постановщика хорроров «Синистер» и « Чёрный телефон » и марвеловского фэнтези « Доктор Стрэндж », заставляет ожидать охоты на чудовищ. Минимум актёров, максимум тумана и напряжения — будем надеяться именно на такое кино.

А ещё выйдут: « В потерянных землях » — вольная экранизация рассказа Джорджа Мартина. В России она выйдет всего через месяц — тогда о ней подробно и расскажем.

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