Какие фильмы смотреть в феврале 2025? Пересильд, Marvel и ведьмак

The Monkey

Абсолютный хищник (The Bayou) — британский сурвайвал-хоррор про аллигаторов в болотах Луизианы.

Зло: Новая глава (The Death That Awaits) — американский ужастик о проклятой девочке и её няне со странностями. Никак не связан с серией «З.Л.О.», и никакая не новая глава, а самостоятельная история.

Captain America: Brave New World

The Witcher: Sirens of the Deep