Какие фильмы смотреть в кино в марте 2025? Йовович против русских комедий

Приходит весна — распускаются премьеры! Правда, три самых громких придётся ждать не в отечественных кинотеатрах. Но и у нас можно будет увидеть как минимум один из самых ожидаемых фантастических фильмов. Также нам покажут целую пачку творений отечественного кинематографа — в основном комедий и сказок. О главных зарубежных премьерах мы расскажем в следующем выпуске. Скелетор ещё вернётся с приятными анонсами!

В потерянных землях

In the Lost Lands

Когда? 6 марта 2025.

Что? Фантастический боевик, экранизация одноимённой повести Джорджа Мартина.

О чём? О ведьме Серой Элис, которая по заданию леди Меланж отправляется в путешествие через постапокалиптические пустоши за магической силой. Её проводником станет суровый охотник Бойс.

Чего ждём? Если вы читали книгу Мартина, то очень удивитесь: трейлер имеет с ней мало общего, кроме имён персонажей. Мартин писал романтическую драму о мире неопределённо-средневекового фэнтези, там не было ни битв и перестрелок, ни мрачного будущего. Фильм Пола У. С. Андерсона (« Смертельная битва », « Обитель зла ») — это постапокалиптический боевик с налётом вестерна, напоминающий « Безумного Макса » или недавнего « Последнего ронина ». Любимая муза режиссёра Милла Йовович и громила Дейв Батиста расстреливают и шинкуют врагов пачками в поисках некой магической силы и даже поднимают восстание против тирании.

Иначе говоря, это совершенно другая история, не про обречённую любовь оборотней, а про приключения, драки и мир в духе Fallout . С такими ожиданиями и советуем подходить к фильму.

Крушение мира

Rich Flu

Когда? 13 марта 2025.

Что? Сатирический фильм-катастрофа.

О чём? В мире новая эпидемия смертельной болезни, которая поражает только богатых. Сперва умирают миллиардеры, потом чума перекидывается на миллионеров. Люди в панике раздают богатства и отказываются от всего, а главная героиня пытается понять, кто же запустил этот явно искусственный вирус.

Чего ждём? Совместное испано-американское производство: от испанцев съёмочная группа, от американцев — актёры во главе со звездой «Скотта Пилигрима» Мэри Элизабет Уинстед. Снят фильм на английском, и кстати, оригинальное название «Богачий грипп» (по аналогии с «птичьим» или «свиным») куда более меткое и хлёсткое. Но пока фильм вышел только в испаноязычных странах, и оценки испанских критиков противоречивые: актрису и саму идею фильма хвалят, но ругают постановку, визуал и неумение создателей сосредоточиться на основном сюжете.

Последний охотник на демонов

Home Sweet Home Rebirth

Когда? 20 марта 2025.

Что? Тайско-американский мистический боевик. Экранизация игры Home Sweet Home.

О чём? Полицейский Джейк перебрался к жене в Таиланд и однажды столкнулся с бандой террористов, захвативших здание. Джейк убил их вожака, но выяснилось, что тот демон, и смерть его освободила. Теперь наш герой — избранный и должен спасти весь Бангкок от вторжения нечистой силы.

Чего ждём? Не столько ужасы, сколько боевик про «крепкого орешка», отстреливающего монстров, чтобы те не скушали его жену и дочь. Home Sweet Home — игра малоизвестная, но по трейлеру фильма нетрудно представить, какой там геймплей. От множества подобных историй фильм отличается разве что местом действия. Даже обязательный для таких сюжетов священник здесь не пастор, а буддийский монах.

Дорогая, я больше не перезвоню

Когда? 6 марта 2025.

Что? Российская загробная комедия.

О чём? Простой парень Даня умер и попал на тот свет. А там зал ожидания, бюрократия, очереди, контора, где можно заказать выписку своих грехов. По балансу кармы Дане грозит ад, но он может подать заявление на перевод в чистилище. Или угнать самолёт, летящий в рай. Или… вернуться на Землю, ведь его тело пока ещё в коме.

Чего ждём? Трейлер сулит комедию на в общем-то типичную тему смешной загробной жизни, сатирически обыгрывающей жизнь земную. Только не задушевную, как « Коко » или « Душа », и не чёрноюморную, как « Битлджус », а эксцентрическую, цветастую и сравнительно камерную — в трейлере почти всё действие происходит в павильонных декорациях Лимба, выглядящего как бар при аэропорте. Режиссёр и сценарист фильма — Александр Фомин («Молодой человек», «Министерство всего хорошего»), а в главной роли Никита Ефремов — вечный голос Ивана Царевича из мультфильмов.

Царевна-лягушка

Когда? 6 марта 2025.

Что? Российская сказочная комедия.

О чём? Очень осовремененная вариация народной сказки. Миллионерский сын пустил не стрелу, а мячик для гольфа, попал в лягушку, и она сразу же превратилась в рыжую красотку. Правда, по ночам она вновь становится земноводным. Оказывается, когда-то давно лягушка была царевной, но её заколдовал Кощей. А поскольку он Бессмертный, то и в этот раз не даст ей покоя.

Чего ждём? У нас в подборке ещё одна русская комедия, но на её фоне даже дурашливый «Дорогая, я больше не перезвоню» выглядит почти интеллигентной сатирой. Тут же кино совсем невзыскательное: трейлер сулит много актёрского переигрывания, мультяшную графику, Никиту Кологривого в роли Кощея, сказочные штампы и попсовый саундтрек.

Ждун

Когда? 20 марта 2025.

Что? Российская фантастическая комедия для детей. «Экранизация» статуи, ставшей мемом.

О чём? На маленький российский городок упал инопланетный аппарат со смешным носатым пришельцем на борту. Его находит местный мальчик Никита, увлекающийся астрономией, и прячет инопланетянина у себя дома. Никита и его родня хотят помочь пришельцу вернуться домой, но за инопланетными технологиями охотятся ещё и злодеи.

Чего ждём? Как вообще можно снять фильм про Ждуна , который по природе своей просто сидит на попе ровно и ничего не делает? А сделать его милым, но пассивным персонажем-макгаффином, вокруг которого всё вертится. В каком-то смысле таким был И-Ти из «Инопланетянина» Спилберга , и наш «Ждун» по трейлеру очень похож на его копию — даже сцена, где пришелец прячется среди игрушек, тут повторяется. Ничего нового, но детям, может быть, понравится.

Мой парень — принц

Perdida

Когда? 6 марта 2025.

Что? Попаданческая мелодрама из Бразилии. Экранизация книги Карины Рисси «Пропавшая» (на русском выходила как «Любовь, которая меня нашла»; до «творческой» локализации прокатчиком фильм успел побывать в Рунете под тем же названием).

О чём? Девушка София «родилась не в то время» и мечтала жить в мире романов Джейн Остин. Мечты сбываются: однажды она чудом проваливается в XIX век, где успешно обживается и находит себе любовь. Но всё ещё не теряет надежды вернуться из ретро-сказки в своё время.

Чего ждём? Типичную романтическую историю про «любовь сквозь время», что-то вроде «Кейт и Лео» или сериала «Чужестранка». Трейлер не сулит ни грамма деконструкции или хотя бы исторического реализма. Место действия похоже на вымышленную смесь Бразилии и Викторианской Англии с расовым разнообразием, красивыми платьями и красивыми юношами.

+ Мультфильм, который всё-таки успел выйти в феврале: Мемуары улитки Memoir of a Snail Когда? 27 февраля 2025. Что? Кукольный мультфильм для взрослых. О чём? История девочки Грейс и её брата Гилберта, которых разлучили после смерти родителей. Интересные люди, которых встретила Грейс в жизни, вдохновили её на особую жизненную философию. Трейлер Чего ждём? «Мемуары улитки» формально не фантастика, а биографическая драма (почти автобиографическая — режиссёр-сценарист Адам Эллиот вложил в героиню многое от себя). Но подаётся это в совершенно сказочном, даже сюрреалистическом духе мультфильмов Бёртона , Селика и Уэса Андерсона — с воображаемыми улитками, безумным цирком и прочими диковинными образами. «Мемуары улитки» привели в восторг критиков (95% на «Томатах»), номинированы на «Оскар» — любителям нестандартной анимации стоит обратить внимание.

А ещё выйдут

« Волшебный единорог » (Tale of the Forest Unicorn) — детская сказка про девочку, единорога и волшебный лес. Русского трейлера до сих пор нет.

« 200% волк » (200% Wolf) — компьютерный мультфильм из Австралии про мальчика-оборотня, продолжение мультфильма «100% волк».

« Фея и каменный тролль » (Roselil og stentrolden) — рисованный мультик из Дании про цветочную фею и зверей, рассчитанный на самых маленьких.

« Реинкарнация. Предсмертные муки » (Sakaratul Maut) — индонезийский ужастик про одержимость демонами, никак не связанный с «Реинкарнацией» Ари Астера.

« Астрал. Спуск к дьяволу » (The Painted ) — американский ужастик про заколдованный дом, никак не связанный с «Астралом» Джеймса Вана.

« Питер Пэн. Кошмар в Нетландии » (Peter Pan's Neverland Nightmare) — очередной треш-хоррор про сказочных героев от создателей чудовищного «Винни Пух: Кровь и мёд». Питером тут считает себя взрослый маньяк с ножом и в маске.

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