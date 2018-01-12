Эта часть итогов — не топ и не рейтинг. Это попытка осмыслить 2017 год, каким он войдёт в историю: самые важные новости и события, научные и технические достижения, тенденции в культуре, мемы и громкие даты, о которых говорили все. Конечно, связанные с фантастикой хоть немного — так что никакого русского рэпа!

Юбилей года:

«Звёздным войнам» — 40 лет!

В 1977 году молодой Джордж Лукас риснкул деньгами студии и воплотил свои фантазии о космических битвах и самураях со световыми мечами. И оказалось, что о таком кино мечтали тысячи. А снобы-киноманы, наверное, ворчали, глядя на очереди в кинотеатры: «Ничего, эту пустышку скоро забудут!» Прошло сорок лет, и её не только не забыли — её почитают как классику кино и одну из основ современной мифологии. Для многих это почти религиозный культ.

Вселенная Star Wars недавно получила уже третье дыхание, так что юбилей отпраздновали с размахом. На Star Wars Celebration съехались тысячи поклонников и почти все, кто снимал космическую сагу. Лукас, который много лет избегал конвентов, лично провёл церемонию и заслужил аплодисменты даже от самых обиженных фанатов. «Звёздные войны» примирили всех. До тех пор, пока не пришло время обсуждать следующий эпизод!

Как «Звёздные войны» отмечали 40-летие. Star Wars Celebration 2017 Наш корреспондент побывал на фестивале, посвящённом юбилею «Звёздных войн». Возвращение Джорджа Лукаса, единение старых и новых актёров, дань памяти Кэрри Фишер — такое бывает только раз в жизни.

Технология года:

Блокчейн

Как и в прошлом и позапрошлом году, мы отмечаем технологию не когда она появилась, а когда перевернула мир. Блокчейн, метод создания базы данных из взаимосвязанных блоков информации, хранящихся на разных компьютерах, появился в 2008 году, основанная на нём криптовалюта биткоин — в 2009-м. Но именно в 2017-м криптовалюты заставили говорить о себе. Весной на рынках возник дефицит видеокарт — их массово скупали для майнинга. К концу года курс биткоина вырос в разы, обогатив своих владельцев, — правда, и падения у него бывают грандиозные.

Станет биткоин валютой будущего или лопнет, как пузырь, мы не знаем. Но даже если он рухнет или его запретят, технология блокчейна останется. Она находит применение не только в криптовалюте, но и в банковском деле, в государственных реестрах, в управлении. На её основе можно создавать базы данных, защищённые от ошибок и мошенников. Если верить экспертам, блокчейн может произвести революцию, сравнимую с изобретением интернета.

Криптовалюты, биткойн, майнинг: в чём суть? Что такое все эти биткойны и блокчейны, как их добывают, и почему хотят запретить?

Сделка года:

студия Disney купила Fox

Когда Disney купили студию Lucasfilm со «Звёздными войнами» в придачу, это считалось небывалым событием. Но сделка этого года масштабнее в разы: под контроль одной киноимперии переходит другая. Трудно это представить, но в руках студии Уолта Диснея окажутся «Чужой», «Светлячок», «Симпсоны», «Аватар», «Планета обезьян»… А вселенная Marvel окончательно станет единой: Люди Икс и многострадальная Фантастическая четвёрка воссоединятся с Мстителями.

Для нас, зрителей, главное, чтобы боссы корпорации не злоупотребляли цензурой и не пытались сделать «Дэдпула» и компанию семейным кино. К счастью, они, похоже, понимают, что не надо резать курицу, несущую золотые яйца. Даже если твоя студия почти стала монополистом в мире кино.

Disney купил Fox. И вот как изменится мир кино Какие франшизы теперь принадлежат «Диснею»? Получит ли студия абсолютную власть над киноиндустрией? Какую замену готовят для Netflix? И увидим ли мы ещё брутальное кино про Людей Икс с рейтингом 18+? Анализируем!

Награда года:

Нобелевскую премию получил фантаст

Больше, чем жюри «Оскара», популярную фантастику не любит только Нобелевский комитет. Когда-то он отказал в награде даже Уэллсу и Толкину. Но в 2017 году и эта плотина дала течь: «Нобелевку» по литературе получил Кадзуо Исигуро, которого вполне можно назвать фантастом. На его счету не только мейнстримный магический реализм, но и мифологическое фэнтези «Погребённый великан». А больше всего Исигуро известен по антиутопии «Не отпускай меня», которую экранизировали в 2010 году.

Это уже второе «странное» награждение подряд — ранее «Нобелевку» получил Боб Дилан за тексты своих песен. Премия начала выходить из созданного ею самой гетто, а значит, шансы появляются и у других фантастов. Эй, академики, как насчёт Кинга, Ле Гуин или Геймана?

Полуфантаст Кадзуо Исигуро — лауреат Нобелевской премии-2017 по литературе Новый нобелевский лауреат пишет магический реализм, а более всего известен по антиутопии про клонов.

Космическое событие года:

SpaceX перезапустили ракету

В 2017 году космическая компания SpaceX доказала, что многоразовые космические ракеты возможны. В марте фирма запустила носитель Falcon 9, первая ступень которого уже летала в космос и успешно приземлилась после этого на посадочную платформу. В течение года SpaceX провели ещё три таких запуска. В июне они повторно использовали спускаемую капсулу корабля Dragon, а в декабре перезапустили полный комплект — использованную капсулу на использованной ракете.

Признаём, Илон Маск любит раздувать из мухи слона, давать невыполнимые обещания и делать из своих достижений шоу. Однако сами его достижения вполне реальны. Пора всем, кто считал Маска мошенником, обновить таблицу «Когда он сделает то-то, тогда и поговорим». Ракета перезапущена: вы находитесь здесь.

SpaceX вернула на Землю повторно запущенный грузовой корабль Dragon привёз на Землю сломанную экипировку космонавтов и их технологические разработки.

Провал года:

Новые киновселенные

В последние годы чуть ли не каждая студия пыталась обзавестись своей киновселенной на манер Marvel. Но 2017 год показал, что никто не знает, как это делать.

Пшиком обернулась «Тёмная вселенная», которую студия Universal пыталась создать из фильмов о классических монстрах. Но «Мумия» оказался настолько слабой, что студия сомневается, стоит ли продолжать. «Меч короля Артура» презентовали как начало «киновселенной», но фильм провалился, принеся убытки в сто миллионов. А под конец года пошатнулись даже главные конкуренты Marvel: «Лига справедливости» DC едва наскребла в прокате два бюджета. Виданое ли дело: кроссовер всех героев DC собрал меньше, чем сольник одной из них!

А может, саму идею «киновселенной» пора отправить на покой? Пускай она остаётся фишкой Marvel (и, может быть, DC, если им удастся всё исправить). Ведь их секрет прост: вселенная комиксов изначально была единой.

Новые киновселенные: кто может переплюнуть Marvel? Все копируют модель Marvel — но удастся ли миру гигантских монстров или Мумии с Дракулой повторить её успех?

Скандал года:

Домогательства в Голливуде

Осенью 2017 года несколько актрис обвинили влиятельного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Оказывается, Вайнштейн годами «прослушивал» симпатичных старлеток через постель, а потом шантажом заставлял их молчать. С тех пор месяца не проходит, чтобы подобные обвинения не выдвинули в адрес ещё какого-то кинодеятеля, приводя к краху его карьеру. И если вы не понимаете, зачем эта «жёлтая» светская хроника обсуждается в издании о фантастике, то вспомните, что основатель Pixar Джон Лассетер отправлен в «бессрочный отпуск», ведущий сценарист «Дирка Джентли» и «Яркости» Макс Лэндис лишился работы, а Бретт Рэтнер отстранён от киновселенной DC. А уже в начале 2018-го выяснилось, что даже 95-летний Стэн Ли домогался к сиделкам.

Трудно дать этой ситуации однозначную оценку. С одной стороны, наконец-то Голливуд отказался от порочной практики «получи роль через постель». А Вайнштейн заслуживает не только порицания, но и уголовного преследования. С другой, презумпция невиновности забыта: подозреваемых увольняют, не дожидаясь доказательств и суда, а наказание практически не зависит от масштабов проступка. Если Харви вменяют изнасилования и шантаж, то, скажем, карьера Лассетера пострадала всего лишь из-за поцелуев в щёку.

Курьёз года:

Сторонники плоской Земли

Свершилось чудо! На свет божий выползли древние реликты, которые должны были вымереть тысячу лет назад: люди, верящие, что Земля плоская. Да, они существуют! И ладно, когда такую глупость ляпает школьник на YouTube, но в Землю-блин умудряются верить даже известные музыканты с тысячами фанатов. Один «плоскоземелец» даже грозится построить ракету и слетать под небесную твердь, чтобы доказать свою правоту.

Ни кадры из космоса, ни кругосветные путешествия — никакие доводы разума не могут переубедить этих фанатиков. Остаётся только смеяться над ними и изучать их как феномен: выходит, можно оставаться невеждой даже в эпоху, когда до знаний — один клик в гугле. Ну, или эти люди просто шутят — очень хотелось бы в это верить.

Почему люди всё ещё верят в плоскую Землю Это удивительно, но в XXI веке есть сторонники Общества плоской Земли, утверждающие, что Земля — диск, а все фото из космоса — подделки.

Мем года:

Ждун

Что?! Разве Ждуну всего год? Кажется, этот фантастический персонаж, похожий на гибрид человека с морским слоном, был с нами всегда, но он ещё совсем молод. Скульптор Маргрит ван Бреворт установила статую «выздоравливающего пациента» Homunculus loxodontus в голландской больнице в 2016 году, а мемом Рунета она стала в начале 2017-го. И вот уже на каждом углу продаются плюшевые Ждуны, соцсети и форумы обзаводятся стикерами со Ждунами… Упоротый лис и Аварийностойкий чувак, подвиньтесь, кончилось ваше время!

Почему Ждуна так полюбили именно в России? А просто он немного похож на каждого из нас. Мы вечно сидим и ждём перемен к лучшему, порой и не думая встать и что-то для этого сделать (недаром у статуи одна огромная попа вместо ног!). Но при этом Ждун терпелив, полон оптимизма и уверен, что своего дождётся. Прямо как мы ждём от 2018 года интересной фантастики.

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