«Майор Гром: Игра». Крепкие орешки рыцаря-суперкопа

Майор Гром поймал Чумного Доктора — благодаря репортажам журналистки Юлии Пчёлкиной об этом узнали все. Санкт-Петербург накрывает настоящая «громомания», полицейский становится символом честности и справедливости. Однако таинственный террорист Призрак начинает с майором опасную игру, требуя от него уйти в отставку — иначе будут гибнуть люди. Гром принимает вызов…

Жанр: супергеройский боевик

Режиссёр: Олег Трофим

В ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Матвей Лыков, Сергей Горошко

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Крепкий орешек 3» (1995), «Тёмный рыцарь» (2008)

Рассматривать кинофраншизу «Майор Гром» можно по-разному: как экранизацию комикса, как политическое высказывание или как собственно кино. «Чумной Доктор» стал вехой в российской супергероике — в Bubble Studios были полны решимости сделать кино по высоким голливудским стандартам, и им это вполне удалось. Первая часть похождений бравого петербургского копа заслужила признание и у отечественных зрителей, и у подписчиков Netflix, возглавив топы просмотров в нескольких странах.

Темой «Чумного Доктора» были цель и средства: допустимо ли преступать закон, если ты его представляешь и защищаешь? А ещё — работа в команде и доверие. В противостоянии с суперзлодеем, готовым пойти на любые жертвы ради высшего блага, Гром уяснил, что даже у его стенобитных кулаков должен быть регулятор. Сиквел показывает, что его создатели прислушались к общественному дискурсу: майор чувствует больше ответственности за свои поступки (хоть и не без обязательного уничтожения имущества и отчаянных планов). Попутно перед Игорем встают вопросы о том, сможет ли он удержаться, постоянно повышая ставки, и стоит ли профессиональная гордость жизни людей.

Хотелось бы уйти от параллелей с другими произведениями, но слона в комнате не заметить невозможно: «Игра» — большой оммаж «Тёмному рыцарю» Кристофера Нолана. После громкой победы герой обретает влияние и популярность, налаживает личную жизнь, обретает последователей — и кажется, что жизнь удалась. Однако объявляется террорист, который втягивает недавнего триумфатора в игру и угрожает убивать, пока тот не уйдёт в отставку. Правда, Джокер хотел показать Бэтмену, что его усилия сделали только хуже, желал видеть, как мир горит, — а мотивация Призрака не особенно проясняется даже после раскрытия его личности.

Конечно, это не исчерпывающий синопсис. «Игра» — это ещё и «Крепкий орешек 3» (в той части сюжета, где герою приходится бегать, выполняя задания маньяка), а местами — «Железный человек» и «Человек-паук: Вдали от дома». В «Игре» целый пучок сюжетных линий, за которые, видимо, отвечали разные сценаристы. Эти линии придают вселенной объём, но в то же время перегружают фильм.

Судите сами. На фоне разборок Грома и Призрака завершается реформа полиции: деятельная генеральша из Москвы собирается заменить ленивых и малоэффективных сотрудников дронами корпорации «Хольт». Её владелец, Август ван дер Хольт, больше всех выиграет от такого контракта и, кажется, связан со взрывами в Петербурге… Тем временем в психиатрической клинике на острове под присмотром подозрительного доктора Рубинштейна ведёт беседы в своей голове Сергей Разумовский — Чумной Доктор. Отношения ретрограда Игоря и пекущейся за его имидж Юлии проходят проверку на прочность, когда Призрак запрещает Грому обращаться за помощью под угрозой того, что пострадают его близкие. А Дима Дубин ведёт расследование тюремного бунта, который они с Громом подавили в начале фильма…

Не все линии в итоге находят разрешение, хотя фильм длится почти три часа. Но, несмотря на длительность и большое количество дорожек, смотреть «Игру» нетрудно, ведь сюжет в нужный момент притормаживает и выруливает в логичном направлении. Создатели, планируя вдолгую, успели не только рассказать основную историю, но и ввести персонажей для следующих.

Вдобавок здесь хватает юмора и неглупых комментариев к реальной действительности. Много внимания уделено тому, как СМИ влияет на настроения в обществе, преподнося факты в нужном свете (своя линия есть даже у «хлопка», которым в новостях часто называют взрыв). Задорно отыгрывает тюремного пахана Дядю стендап-комик Евгений Чебатков. Взаимодействие отдельных персонажей, например Игоря и его начальника Прокопенко, наполнено жизнью и теплотой — спасибо маститому Алексею Маклакову. Сам Гром остаётся выпуклым героем не без недостатков и метаний. В отличие от Бэтмена, он не всегда вовремя разгадывает злодейские загадки, да и в драке не обязательно берёт верх.

Однозначный плюс — визуальная сторона фильма. «Игра» масштабнее, чем «Чумной Доктор». Тюремный бунт показан сочно и весело. Теракты Призрака, экзоскелет ван дер Хольта и атаки дронов — всё это смотрится если не на уровне фильмов Marvel, то по крайней мере близко к нему. У Санкт-Петербурга в «Майоре Громе» есть собственное лицо, которое не спутать с обликом реального города, и это лицо получает вполне чувствительные удары.

Выходит, что оценивать «Майора Грома» можно с разных сторон: как отдельный фильм, как мостик к будущим картинам и в сравнении с другими кинокомиксами. Как отдельный фильм «Игра» смотрелась бы лучше, не тащи она вагон припасов. Но иначе, наверное, и быть не могло: «Гром» — это флагман, который должен тянуть за собой всю киновселенную. Стиснув зубы и не жалуясь на перегруз, преодолевать тяготы службы.

Относительно же мировых тенденций «Майор» всё ещё в роли догоняющего. Видимо, в Bubble считают, что если троп ещё не эксплуатировали в отечественном кино, то он вполне себе свеж. Но поскольку там почти в одиночку мастерят «чуждую» нам супергероику, придираться к создателям фильма за использование удачных находок предшественников не хочется.

Сиквел уверенней оригинала стоит на ногах. Он получился смотрибельным, бодрым и красивым, пусть его и немного портит вторичный и перегруженный линиями экшен. Но в конце концов, если равняться, то на лучших. И главное, делать с любовью! «Майор Гром» от её нехватки не страдает.