Фильм «Мой создатель»: моя жена — андроид

Молодой учёный Джордж работает в секретной лаборатории над продвинутым искусственным интеллектом по заказу крупной корпорации. Втайне от всех Джордж создаёт робота, обладающего интеллектом взрослого человека и способного испытывать эмоции. Но главное — андроид наделён воспоминаниями погибшей жены Джорджа, сознание которой заключено в так называемый Архив: огромный чёрный ящик, позволяющий общаться с умершим.

Archive Жанр: научно-фантастическая драма

Режиссёр: Гэвин Ротери

В ролях: Тео Джеймс, Стэйси Мартин, Рона Митра, Питер Фердинандо, Лия Уильямс

Премьера: 10 июля 2020

Премьера в РФ: 13 августа 2020

Возрастной рейтинг: 16+

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«Мой создатель» — дебютная режиссёрская работа британца Гэвина Ротери, наиболее известного как художник-постановщик «Луны 2112» Дункана Джонса и ряда других фантастических фильмов и игр, включая, например, легендарную Star Citizen. Предыдущий опыт Ротери ощущается в «Создателе» буквально во всём: во внимательности к мельчайшим деталям, в мастерски выстроенных красивых кадрах, в долгих и медленных пролётах камеры над заснеженным лесом…

Ротери вспоминает, что идея фильма родилась у него, когда в один прекрасный воскресный день в самый разгар работы над важным проектом у него накрылся жёсткий диск. Для художника-фрилансера, хранящего на харде все свои текущие проекты и архив старых наработок, это равносильно катастрофе. И хотя на следующий день Ротери удалось восстановить данные, причина поломки так и осталась неизвестной, а в голове засела мысль: «С чего бы искусственному интеллекту кончать жизнь самоубийством?» Из этой мысли и родился «Мой создатель» — неспешная камерная история, поднимающая темы смерти и замещения, чувства собственничества, ревности, одержимости и нежелания отпускать.

Это был ужасный день. У меня тогда шла генеральная уборка, во всей квартире был полный бардак, и оба мои компьютера по какой-то причине выбрали этот день, чтобы умереть. На них хранилось море информации, я потерял почти все свои проекты, над которыми когда-либо работал и над которыми трудился в текущий момент. Когда ты работаешь на фрилансе, утрата стольких данных — настоящая катастрофа. А поскольку это было воскресенье, я ничего не мог с этим поделать до начала новой рабочей недели. До сих пор не представляю, что стряслось с этими компьютерами, но меня не покидала мысль, что они намеренно себя угробили. И эта мысль показалась мне интересной. Гэвин Ротери

Разыгрывают эту пьесу всего несколько действующих лиц. В центре повествования лежит история Джорджа, и сыгравший эту роль британский актёр Тео Джеймс блестяще с ней справился, показав бездушного учёного, зацикленного на одной задаче. Он настолько одержим идеей вернуть умершую любимую, что отстранился от всего остального, в упор не видя происходящего вокруг. Даже за трогательной поначалу заботой о созданных им роботах кроется холодное безразличие. Для Джеймса роботы лишь бездушные инструменты для опытов, а первые два и вовсе неудачные плоды этих опытов.

Неудивительно, что роботы кажутся гораздо эмоциональнее и человечнее Джеймса. И J1, обладающая интеллектом пятилетнего ребёнка, и J2 с эмоциями пятнадцатилетнего подростка получились живыми. Роботы способны чувствовать боль, обиду и одиночество. Особенно это видно по J2, которая желает стать той, кем хочет её видеть создатель, но вынуждена наблюдать за тем, как Джордж все больше внимания уделяет J3. Последняя обладает интеллектом взрослого человека, способна чувствовать и испытывать эмоции. Но герой не в состоянии осознать, что это лишь подобие его жены, а не она сама.

Сыгравшая роль J3 (а заодно жены Джорджа) французская актриса Стейси Мартин — настоящее сокровище. Сцены, в которых она познаёт мир или понимает своё истинное предназначение, с детской непосредственностью пробует сэндвич или танцует под бодрую музыку, — все они попросту прекрасны.

Перед нами дебютная режиссёрская работа, и это видно. Всё, что касается визуальной стороны, выполнено на отлично, а вот к сюжету и динамике есть вопросы. Одни сюжетные повороты кажутся вторичными — они уже встречались в «Чёрном зеркале» или «Из машины», другие, потенциально интересные и оригинальные, заканчиваются тупиком. Нагнетаемый весь фильм саспенс в финале, по большому счету, не находит достойного разрешения, а обилие флешбэков затягивает и без того неспешную историю.

Концепция «Моего создателя» немного изменилась за время разработки. В оригинальной версии это была история об искусственном интеллекте, который пытается себя уничтожить, и о программисте, который пытается удержать ИИ от самоуничтожения и разобраться, что с ним вообще происходит. Но когда я плотно занялся этой идеей, я решил её доработать и добавить эмоциональную составляющую, способную привлечь внимание аудитории. Очень много научной фантастики посвящено спасению мира, а я хотел снять что-то более личное и не такое масштабное. Так и получился «Мой создатель». Гэвин Ротери

Отдельные идеи — например, устройство Архива, куда после смерти на ограниченное время загружают человеческое сознание, — выглядят странновато. Впрочем, шокирующая и совершенно неожиданная концовка переворачивает всю историю вверх дном, представляет некоторые концепции совершенно в ином свете и заставляет снова задаться вопросами об одержимости и несогласии отпускать — и о том, какую роль они играют в человеческом сознании. Но раскрывать эту тему дальше без спойлеров решительно невозможно.

Итог: «Мой создатель» — неровный, но впечатляющий режиссёрский дебют, который дарит надежду, что в фантастическом (да и не только) кино появился ещё один талантливый новичок.