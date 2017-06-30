Июль — это в первую очередь месяц Человека-паука, который наконец-то вернулся домой, во вселенную Marvel. Но не стоит забывать и про новый фильм нашего любимца Кристофера Нолана, и про вечно недооценённую «Планету обезьян», где блистает величайший «цифровой» актёр Энди Серкис. А ещё нас ждут сразу две премьеры, переехавшие с других месяцев, и пара ужастиков от молодых режиссёров.

Человек-паук: Возвращение домой

Когда? 6 июля

Что? Супергеройский фильм из киновселенной Marvel (хотя и снятый на студии Sony).

О чём? О Человеке-пауке, вестимо. Версия героя в исполнении Тома Холланда, знакомая нам по фильму «Первый мститель: Противостояние», получила собственный фильм. В нём юный Питер Паркер носит костюм, подаренный Тони Старком, и всячески пытается доказать старшему наставнику, что достоин стать одним из Мстителей. Случай подворачивается, когда на тропу войны выходит Стервятник (Майкл Китон из «Бэтмена» и «Бёрдмэна») — злодей, собирающий супероружие из обломков техники читаури (пришельцев из фильма «Мстители»).

Чего ждём? Молодёжную супергеройскую комедию — своего рода «Пипец», только без крови и пошлости, зато с богатой графикой и трюками. Судя по трейлерам, новый Паук будет ещё большим юным раздолбаем, чем предыдущие версии, — благо Тому Холланду, в отличие от его предшественников Магуайра и Гарфилда, на момент съёмок не было и двадцати. Его Питер Паркер — типичный современный подросток: снимает свои похождения на мобильник, фанатеет от Мстителей и, по их примеру, совершенно не парится о тайне личности. Большая сила — большое число подписчиков на YouTube!

Грейсфилд

Когда? 27 июля

Что? Ужастик в стиле «найденной плёнки».

О чём? В канадском Квебеке упал метеорит, прямо рядом с вечеринкой студентов, которые (как всегда, случайно) снимали всё на камеру. Студенты пошли в лес посмотреть на кратер — и началась «Ведьма из Блэр», только в роли ведьмы — пришельцы.

Чего ждём? Малобюджетную инди-картину, с каких начинают карьеры молодые режиссёры. Стоит смотреть, только если вас интересуют новые имена и восходящие звёзды. Может, именно блуждание по лесу с криками «Что это было?» позволит раскрыться Джульетт Госселин (девочка Мари из «Мучениц»), Лори Грэхэм (вечная «репортёрша в телевизоре» в куче фильмов) или режиссёру-дебютанту Мэттью Ратту, который заодно играет одну из ролей.

Планета обезьян: Война

Когда? 13 июля

Что? Постапокалипсис, социальная фантастика. Третья часть серии приквелов к классической «Планете обезьян»

О чём? Борьба людей и разумных обезьян в мире, опустошённом пандемией, дошла до полномасштабной войны. В отличие от предыдущих частей, где злом были не обезьяны и не люди, а сама вражда, на сей раз во главе homo sapiens — настоящий злодей в исполнении Вуди Харрельсона. Фанатичный расист Полковник намерен покончить с «меньшими братьями» и вернуть Землю людям. Да и мудрый шимпанзе Цезарь уже не может сдерживать жажду мести.

Чего ждём? Масштабного финала трилогии, где определится, кому достанется Земля, а кому — одичание и вымирание. Неоднозначный конфликт, борьбу за выживание и становление Цезаря как мессии своего народа. Уже третий фильм подряд «Планета обезьян» продолжает выдавать неплохую социальную фантастику, в которой без труда считывается аллегория этнических конфликтов. И всё это оформлено в стиле старых военных драм, но со зрелищной современной графикой. А Энди Серкис снова показывает мастер-класс актёрской игры в «цифровом гриме», напоминая, что технологии технологиями, а душу в персонажа вкладывает актёр.

Отзывы западных критиков — восторженные. Мы видели фильм и полностью с ними согласны.

Дюнкерк

Когда? 20 июля

Что? Военная драма, основанная на реальных событиях.

О чём? О Второй мировой войне. В 1940 году Британия и Франция потерпели поражение от Германии. Разбитые войска союзников чудом выбрались из котла и сумели эвакуироваться с материка через порт Дюнкерк. Это отступление, конечно, не самая славная страница Второй мировой войны — пожалуй, слоган «Событие, изменившее мир», чересчур напыщен. Но благодаря этой эвакуации Британия сохранила свою армию и смогла продолжать борьбу.

Чего ждём? Главную нефантастическую премьеру не только месяца — всего 2017 года. Кристофера Нолана одни считают гением, другие — самым переоценённым режиссёром наших дней. Но так или иначе, его фильмы всегда становятся событиями, будь то «Тёмный рыцарь», «Интерстеллар» или «Начало».

Однако новая работа Нолана будет не похожа на его фантастические триллеры. Конечно, нельзя исключать, что хитрый Кристофер вставил в сюжет неожиданные повороты (кстати, на сей раз сценарий он писал один, без брата Джонатана). Но по тому, что нам известно, «Дюнкерк» выглядит как замах на второе «Спасение рядового Райана». В кои-то веки Нолан сможет претендовать на главные «Оскары» — как известно, киноакадемики обожают драмы по реальным событиям. И не только Нолан: у фильма мощный актёрский состав (Том Харди, Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи), а музыку написал знаменитый Ханс Циммер.

Ужас Амитивилля: Пробуждение

Когда? 20 июля

Что? Ужасы, десятая часть серии «Ужасы Амитивилля».

О чём? Мать-одиночка с тремя детьми (один из которых лежит в коме) переезжает в новый дом, в котором из каждого тёмного угла лезут жуткие, чудовищные, невообразимо отвратительные штампы.

Чего ждём? Стандартный ужастик, который вряд ли удивит поклонников жанра. Правда, некоторую надежду на качество внушают Кэмерон Монахан (шикарный Джером из «Готэма») в одной из главных ролей и вроде бы неплохое чудовище из трейлера. Но в фильмографии режиссёра-сценариста Фрэнка Халфуна сплошь дешёвые ужастики, которые неизменно громили критики. Ожидать от него прорыва было бы наивно.

Это уже девятнадцатый фильм про Амитивилль (да, они не ограничены официальной серией) и наверняка не последний. И хотя с реальными убийствами в этом городке он никак не связан, ему уже налепили приписку «Основано на реальных событиях».

Матрица времени

Когда? 27 июля

Что? Хронофантастическая драма, экранизация романа Лорен Оливер «Прежде чем я упаду». В оригинале фильм называется так же (Before I Fall).

О чём? Самовлюблённая старшеклассница Саманта попадает в день Тома Круза: погибает в катастрофе и просыпается живой за сутки до этого. Она пытается предотвратить свою гибель, но это лишь приводит к более печальным последствиям. Чтобы выбраться из временной петли, Саманте нужно познать сострадание и стать другим человеком.

Чего ждём? Хотя идея явно напоминает «День сурка», по духу фильм обещает быть не комедией про кризис среднего возраста, а грустной подростковой драмой, где героиня учится понимать последствия своих действий. Так что более точной аналогией, скорее всего, будет «Эффект бабочки».

Оценки западных критиков у картины неплохие, хотя и далеко не заоблачные. Хвалят исполнительницу главной роли Зои Дойч и свежий, молодёжный взгляд на избитую тему.

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