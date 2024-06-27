«Воображаемые друзья»: кто подставил Райана Рейнольдса? Наш обзор

Двенадцатилетняя девочка Би переживает непростые времена. Её мама умерла, а отец, который, казалось, лучился здоровьем, ожидает операции на сердце. Би переезжает жить к бабушке, где знакомится со странным соседом по имени Кэл. Кэл и, как чуть позже выясняется, сама Би могут видеть воображаемых друзей других людей. Вдвоём они пытаются найти новых хозяев тем сказочным существам, о которых прежние владельцы позабыли, когда выросли и перестали мечтать.

IF Жанр: фэнтези, драма, комедия, семейный Режиссёр: Джон Красински В ролях: Кэйли Флеминг, Райан Рейнольдс, Джон Красински, Фиона Шоу Премьерный показ: 7 мая 2024 года (мир), 18 июня 2024 года (цифровой релиз) Продолжительность: 104 минуты Похоже на: «История игрушек» (1995), «Голос монстра» (2016), «Детектив Пикачу» (2019), «Кристофер Робин» (2018)

Режиссёр Джон Красински — хороший муж и отец. Желание снимать фильмы, которые можно смотреть с детьми, вкупе со стремлением говорить с ними на важные темы привело к появлению «Воображаемых друзей». А ещё у него точно всё в порядке с друзьями настоящими: если взглянуть на список актёров, можно ослепнуть от звёздного блеска. Кроме самого Красински, в съёмках участвовали Райан Рейнольдс, Фиона Шоу, Стив Карелл, Джордж Клуни, Эмили Блант, Блейк Лайвли, Брэдли Купер, Мэтт Деймон, Сэм Рокуэлл, Билл Хейдер и даже Брэд Питт. Правда, в самом фильме почти никого из каста вы не увидите (и не услышите, если будете смотреть в русском дубляже). Большинство звёзд озвучили тех самых фантастических существ, о которых идёт речь в кино.

История Би — не самая простая для семейного фильма. Потеря родителя — страшная вещь. Искренне поговорить на эту тему удалось немногим: с ходу вспоминается разве что «Голос монстра», экранизация одноимённой книги Патрика Несса. А в «Воображаемых друзьях» ещё и отец главной героини (его сыграл сам Красински) попадает в больницу. Мы не знаем, насколько тяжело он болен, но пару раз фильм намекает, что папа может из лечебницы и не выйти. Это хороший ход для серьёзной драмы, но сомнительный для лёгкого семейного кино с говорящими мультяшками.

Неудивительно, что Би начинает видеть выдуманных существ: справляясь с травмой, психика и не на такое способна. По сути, в самих воображаемых друзьях нет ничего плохого. Это не всегда признак ментальных проблем или попытка победить одиночество — чаще всего дети выдумывают себе компаньонов просто потому, что у них активно развивается фантазия. Позже фантомные приятели, конечно, исчезают за ненадобностью, но, если верить вселенной фильма, они никуда не деваются — их просто перестают замечать. Сказочные существа живут в специальном доме престарелых, где проводят время за уроками живописи, игрой в бинго или на групповой терапии.

Миссия героев по поиску фантастическим зверюшкам новых хозяев подозрительно отдаёт «Историей игрушек», где тоже много внимания уделяли теме взросления и покинутым друзьям. Где-то недалеко проходила и «Корпорация монстров», и даже «Головоломка» с её Бинго-Бонго, вот только в мультфильмах Pixar сложные темы показаны деликатнее, глубже и увлекательнее.

Красински будто бы не до конца понимает, как правильно снимать детское кино. Вроде бы в «Воображаемых друзьях» есть все правильные компоненты: важный посыл, отличные актёры, смешные мультяшки. Вот только в одно целое это не складывается. Сцены, которые должны выглядеть мило и душевно, смотрятся так слащаво, будто вместо ложечки сахара в чайную чашку высыпали всю сахарницу.

То, что должно быть забавным, выглядит неуместно или не настолько остро, чтобы насмешить по-настоящему. Да и какой тут может быть смех — у нас прекрасный отец семейства серьёзно болен, а у воображаемого друга в виде горящего маршмеллоу вытекают глаза. Главный маскот фильма по имени Блу (Стив Карелл) вызывает больше всего неловкости — он не симпатичный, а нелепый и неуклюжий. А знаете, кого ещё звали Блу? Выдуманного компаньона главного героя мультсериала «Фостер: Дом для друзей из мира фантазий» (2004–2009). В нём идёт речь о приюте для воображаемых существ, которые ищут себе новых хозяев. Совпадение, только и всего.

Другие несуществующие друзья, или IF (от англ. imaginary friend), тоже выглядят не совсем как детские фантазии. Вот говорящий стакан с водой, в котором плавает кубик льда, вот цветок-психотерапевт, а вот гигантский мармеладный медведь. Это не иллюстрация безграничного воображения ребёнка, а вполне конвенциональные образы, не слишком смелые, но в меру понятные взрослой аудитории.

Погружению в историю мешает и нарочитая мультяшность IF. Кажется, даже в «Кто подставил кролика Роджера» (1988) двумерные герои в компании живых актёров смотрелись гармоничнее. Здесь же воображаемые друзья выпадают из окружающей реальности, как будто пришли прямиком из мультфильмов «Дом» (2015) или «Эверест» (2019). А вот к антуражу придраться сложно — фильм с его деревянными перилами и старомодными интерьерами выглядит замечательно. Парк аттракционов тоже вышел ностальгическим и душевным, он даже не напоминает похожие локации из хорроров.

За музыку отвечал композитор Майкл Джаккино, что само по себе добавляет фильму несколько очков. Джаккино написал мелодии не только к куче фильмов Marvel, но и почти для всех недавних мультиков Pixar. Своё дело он знает хорошо: саундтрек навевает ощущение уюта и лёгкой щемящей грусти. Правда, одного этого явно недостаточно, чтобы назвать кино действительно достойным.

И всё же «Воображаемые друзья» — не абсолютно плохой фильм. Джон Красински руководствовался самыми лучшими побуждениями, когда воплощал в жизнь свою задумку. Его печалило, что дочери растут слишком быстро, — кино стало попыткой остановить мгновение и самому немного побыть ребёнком. Идеи, выраженные в фильме, искренние, немного печальные, но бесспорно важные. У них и правда был отличный потенциал — загвоздка в том, что режиссёру не хватило опыта, чтобы на должном уровне его реализовать.

Кино не спас даже потрясающий актёрский состав, ведь, как мы уже упоминали, у большинства звёзд экранного времени набралось только на микроскопические камео. Райан Рейнольдс мало чем отличается от самого себя в других похожих фильмах, а сам Красински, как и в «Тихом месте», просто написал себе роль почти безупречного отца. Главной зрительской отрадой неожиданно стала исполнительница роли Би, Кейли Флеминг, известная зрителям по роли Джудит Граймс из сериала «Ходячие мертвецы».