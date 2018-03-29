«Я сражаюсь с великанами»: почему комикс лучше фильма

Юная Барбара Торсон оберегает родной городок от кровожадных великанов. Каждый день она читает молитвы и заклятия над своим волшебным молотом Кавелески, расставляет ловушки и приманки. Она готова вступить в схватку с гигантами. Только все вокруг считают ее сумасшедшей. Ведь великанов не существует. Да?

I Kill Giants Жанр: притча

Режиссёр: Андерс Уолтер

В ролях: Мэдисон Вулфи, Зои Салдана, Имоджен Путс, Дженнифер Эль

Премьера в России: 29 марта 2018

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на:

«Голос монстра» (2016)

«Мост в Терабитию» (2006)

«Страна приливов» (2005)

Не ведитесь на трейлер и надпись «От создателей Гарри Поттера». Уже не в первый раз маркетологи пытаются продать как фэнтези психологическую драму про детское воображение и подсознание. Самый яркий тому пример — «Мост в Терабитию». Обещали новую Нарнию, дали поучительную драму о преодолении чувства вины. Вот и «Я сражаюсь с великанами» не «настоящее» фэнтези, а метафорическая притча, как и комикс-первоисточник. Экранизация вышла почти дословная: все ключевые сцены из семи выпусков в фильме есть, а текст вообще повторяется процентов на 90. Тем не менее истории получились разные и по сути, и по восприятию.

Удивительно, как форма подачи одного и того же материала влияет на его посыл. В комиксе художник лишь задавал эмоции, а детали читатель сам дорисовывал в своем воображении. Поэтому метафоры книги и её финал выглядели органично, не вызывая вопросов к логике сюжета. Все, что мешало воспринять идею комикса, художник просто не рисовал.

Недосказанность в изобразительном искусстве — плюс. Кино преподносит материал совсем иначе. Оно более детально, точно и материально. Показал чуть-чуть лишнего — и метафора превратилась в конкретный объект, философия и образность испарились под натиском логики, а персонажи поменяли характеры.

Больше всего «Великаны» напоминают идейно родственный им фильм «Голос монстра», но в последнем те же мысли раскрыты яснее и логичнее. «Голос монстра» — редкий представитель жанра, который и в трейлерах не скрывал своей сути. Мы заранее знали, что монстр — проекция эмоций ребенка. А диккенсовская сказочность с первых кадров настраивала зрителя на нужную частоту, и посыл фильма входил в сознание плавно, без преград.

«Я сражаюсь с великанами», наоборот, сразу бьет «артхаусной» картинкой. Серые пляжи, пасмурная погода, мрачный захламленный дом, где еда всегда выглядит неаппетитно. Тараканы в школьных туалетах. Лужи, в которые обязательно упадет героиня. Никаких феечек из комикса — все крайне реалистично и мрачно.

А воображаемый мир показан так, будто создатели намекают, что у героини шизофрения. Это вам не чудесная Терабития, помогающая решать жизненные проблемы. Это галлюцинации, местами очень жуткие. Свет то и дело меркнет, стаи птиц образуют в небе зловещие формы, а по округе бродят Предвестники, похожие на дементоров. В паре мест начинаешь искренне переживать за девочку. Вот только контраст с общим реализмом не оставляет и тени сомнения, что все эти чудеса — ненастоящие, хотя авторы и пытаются не проговаривать этого прямым текстом.

Героиня под стать антуражу: в очках, с замызганными заячьими ушками — классический школьный фрик-отщепенец. Замкнутость девочки усугубили по сравнению с комиксом. Исчезли друзья по D&D — кино-Барбара не заслужила даже нердов в компанию и катает кубик в гордом одиночестве под насмешки брата, предпочитающего стрелялки на консоли. Героиня чаще уходит в себя и не реагирует на вопросы, связанные с главным сюжетным поворотом. Его неожиданность в фильме максимально усилили, убрав все намеки и раскрыв интригу в самом финале, гораздо позже, чем в комиксе.

Финальная мораль проговаривается слово в слово по оригиналу. Но когда после такой реалистической проработки и нагнетания атмосферы резко включается сказочный, «плюшевый» финал в стиле «Голоса монстра» с провозглашением прописных истин, это сбивает с толку, и вся ситуация кажется неестественной. В «Голосе», к слову, было объяснение, почему монстр (а соответственно, и сам мальчик) знает всё, что знает. В «Великанах» этого не хватает.

Такие недочеты оставляют чувство дискомфорта и сбивают сопереживание. Но при этом фильм все равно остается интересным, интригующим и трогательным, поднимающим сложную и важную тему. Гораздо более серьезным и взрослым и менее пафосным, чем тот же «Голос монстра». Да и сама Барбара как персонаж гораздо живее Коннора, у неё куда больше индивидуальных черт. Просто авторам стоило помнить: когда пытаешься так точно переводить комикс на язык кино, какие-то сцены могут выстрелить неправильно.

Трогательный, грустный, местами жуткий, но добрый по своей сути фильм. Увы, авторам не удалось рассказать историю так же гладко, как в комиксе или «Голосе монстра». Но они создали свое уникальное кино, достойное внимания всех, кто небезразличен к детям и их сложным эмоциям.

О комиксе, который лучше: Я убиваю великанов: комикс о герое внутри Гиганты и волшебный молот как аллегория подростковых проблем.