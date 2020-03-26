Мир фантастики №197 (апрель 2020)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

В разные времена люди потешались над разными вещами, и то, что было смешным в конце XIX века, сейчас может показаться полной нелепицей. Проследим, как менялась самая весёлая часть фантастики.

Врата миров

14

Книжный ряд

22

«Белый фрегат» •

«Криптия» •

«Лига выдающихся декадентов» •

«Институт» •

«Дети времени»

и другие книги.

38

Экранизаций «Шерлока Холмса» больше двухсот, а книг и рассказов, написанных подражателями Дойла, свыше полутора тысяч. Холмс был андроидом, добивался бессмертия, путешествовал во времени и в космосе. А Ватсон был женщиной задолго до сериала «Элементарно»! Мы расскажем о самых необычных вещах, которые случались с великим сыщиком и его ассистентом.

Ребекке Куанг шёл только двадцать второй год, когда вышел её дебютный роман «Опиумная война». Несмотря на молодость и неопытность автора, текст получился очень зрелым, получил самые лестные отзывы и удостоился нескольких премий. Продолжение, роман «Республика Дракон», показало, что успех Куанг не был случайным. В преддверии выхода второй книги на русском языке мы публикуем интервью с молодой звездой жанра фэнтези.

44

Айз Седай, возрождённый дракон и 15 длинных романов — рассказываем об одном из самых монументальных циклов в истории фэнтези, который вновь выходит на русском.

Видеодром

48

Уже более семидесяти лет принцессы из анимационных фильмов Disney одновременно и воплощают стереотипы, и спорят с ними, а ещё очень точно транслируют перемены в представлениях о роли женщины в обществе.

56

Пятнадцать лет назад, в апреле 2005 года, вышел фильм, все создатели которого заслужили золотые медали с надписью: «Они попытались». У экранизации культового романа Дугласа Адамса долгая история, и много раз на этом пути всё могло обернуться совсем иначе.

Игровой клуб

62

Седьмая часть культовой серии jRPG не просто оказалась коммерческим успехом — она задала многие тренды в индустрии. Фактически именно она сделала лидером рынка PlayStation, ввела моду на большие игровые бюджеты и показала, что западные геймеры тоже могут любить истинно японские игры.

72

В среде любителей настольных и «живых» ролевых игр назрел очередной раскол: оказывается, некоторые игровые ситуации вызывают у многих серьёзный дискомфорт. Речь в том числе о сексуальном насилии в отношении персонажей. Допустимо ли оно или эта тема должна быть табуирована? И могут ли ролевые игры нанести настоящую травму?

Машина времени

80

Проекты освоения Луны всегда были крайне амбициозными, но неизбежно упирались в техническое несовершенство оборудования и бесконтрольно разрастающиеся бюджеты. Когда уже человечество не просто ступит на свой спутник, а объявит его своим новым домом?

84

Мы каждый день смеёмся, но редко задумываемся, что это за странное действие и зачем вообще людям нужно смеяться. Можно ли умереть от смеха или он, напротив, продлевает жизнь? Кто ещё из млекопитающих умеет заливисто хохотать и улыбаться? Какие виды смеха выделяют ученые и какие теории о нем строят?

88

Людей на планете всё больше, а мест для захоронения — всё меньше. И в решении этой проблемы уже наметились определённые тренды. Читайте о них в гонзо-заметке о погребальных ритуалах будущего.

Фан

92

102

112

Уникальная задача»



Когда новые технологии не такие уж и новые….