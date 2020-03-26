Мир фантастики №197 (апрель 2020)

Журнал, Избранное
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Этот номер «Мира фантастики» посвящён юмору и длинным франшизам. Рассказываем о цикле «Колесо Времени», Шерлоке Холмсе, принцессах Disney, юмористической фантастике и, собственно, природе человеческого смеха. Немного веселья нам всем сейчас не повредит!

Мир фантастики №197 (апрель 2020) 6

В номере

  • «Автостопом по галактике»: 15 лет как 42.
  • Final Fantasy VII — классика, актуальная по сей день.
  • Всё крутится и крутится: «Колесо Времени» Роберта Джордана.
  • Курс на Луну. Когда мы колонизируем наш спутник?
  • Цифровые некрополи: как нас станут хоронить в будущем.

А также:

Интервью с Ребеккой Куанг • рецензии на новые книги Стивена Кинга, Наталии Осояну, Адриана Чайковски, Ричарда Моргана и других • диснеевские принцессы как зеркало общества • эволюция юмористической фантастики • интервью с художником Тиан Хуа Сю • рассказ Дэвида Келлера • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё.

Иллюстрация на обложке: © Tianhua Xu

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  • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
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Следующий номер выйдет 4 мая.

Полное содержание номера
1 Слово главного редактора

Мир фантастики №197 (апрель 2020) 8
Спецматериалы
4 Эволюция юмористической фантастики
В разные времена люди потешались над разными вещами, и то, что было смешным в конце XIX века, сейчас может показаться полной нелепицей. Проследим, как менялась самая весёлая часть фантастики.

Врата миров
14 Портрет героя
Неизвестный Шерлок Холмс
Экранизаций «Шерлока Холмса» больше двухсот, а книг и рассказов, написанных подражателями Дойла, свыше полутора тысяч. Холмс был андроидом, добивался бессмертия, путешествовал во времени и в космосе. А Ватсон был женщиной задолго до сериала «Элементарно»! Мы расскажем о самых необычных вещах, которые случались с великим сыщиком и его ассистентом.

Книжный ряд
22 Рецензии на книги
Наталия Осояну «Белый фрегат» • Наталья Резанова «Криптия» • Владимир Калашников «Лига выдающихся декадентов» • Стивен Кинг «Институт» • Адриан Чайковски «Дети времени» и другие книги.

38 Контакт
Ребекка Куанг

Ребекке Куанг шёл только двадцать второй год, когда вышел её дебютный роман «Опиумная война». Несмотря на молодость и неопытность автора, текст получился очень зрелым, получил самые лестные отзывы и удостоился нескольких премий. Продолжение, роман «Республика Дракон», показало, что успех Куанг не был случайным. В преддверии выхода второй книги на русском языке мы публикуем интервью с молодой звездой жанра фэнтези.

44 Сериал
Колесо Времени
Айз Седай, возрождённый дракон и 15 длинных романов — рассказываем об одном из самых монументальных циклов в истории фэнтези, который вновь выходит на русском.

Мир фантастики №197 (апрель 2020)
Видеодром
48 Ретроспектива
Эволюция принцесс Disney
Уже более семидесяти лет принцессы из анимационных фильмов Disney одновременно и воплощают стереотипы, и спорят с ними, а ещё очень точно транслируют перемены в представлениях о роли женщины в обществе.

56 Классика
«Автостопом по галактике»
Пятнадцать лет назад, в апреле 2005 года, вышел фильм, все создатели которого заслужили золотые медали с надписью: «Они попытались». У экранизации культового романа Дугласа Адамса долгая история, и много раз на этом пути всё могло обернуться совсем иначе.

Игровой клуб
62 История шедевра
Final Fantasy VII
Седьмая часть культовой серии jRPG не просто оказалась коммерческим успехом — она задала многие тренды в индустрии. Фактически именно она сделала лидером рынка PlayStation, ввела моду на большие игровые бюджеты и показала, что западные геймеры тоже могут любить истинно японские игры.

Мир фантастики №197 (апрель 2020) 1 72 Ролевые игры
Секс, насилие и RPG
В среде любителей настольных и «живых» ролевых игр назрел очередной раскол: оказывается, некоторые игровые ситуации вызывают у многих серьёзный дискомфорт. Речь в том числе о сексуальном насилии в отношении персонажей. Допустимо ли оно или эта тема должна быть табуирована? И могут ли ролевые игры нанести настоящую травму?

Мир фантастики №197 (апрель 2020) 2
Машина времени
80 Космос
Проекты колонизации Луны
Проекты освоения Луны всегда были крайне амбициозными, но неизбежно упирались в техническое несовершенство оборудования и бесконтрольно разрастающиеся бюджеты. Когда уже человечество не просто ступит на свой спутник, а объявит его своим новым домом?

84 Теории
Научная концепция смеха
Мы каждый день смеёмся, но редко задумываемся, что это за странное действие и зачем вообще людям нужно смеяться. Можно ли умереть от смеха или он, напротив, продлевает жизнь? Кто ещё из млекопитающих умеет заливисто хохотать и улыбаться? Какие виды смеха выделяют ученые и какие теории о нем строят?

88 Назад в будущее
Цифровой некрополь
Людей на планете всё больше, а мест для захоронения — всё меньше. И в решении этой проблемы уже наметились определённые тренды. Читайте о них в гонзо-заметке о погребальных ритуалах будущего.

Мир фантастики №197 (апрель 2020) 3
Фан
92 Художник
Тиан Хуа Сю
Беседуем с художником, который определяет облик новой китайской кинофантастики. Именно его рисунок украшает обложку этого номера.

Мир фантастики №197 (апрель 2020) 4 102 Рассказ
Дэвид Келлер «Восстание пешеходов»
Эта история была написана в 1928 году, но и сегодня может показаться на удивление злободневной.

112 Зона комикса
Александр Ремизов «Уникальная задача»
Когда новые технологии не такие уж и новые….

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