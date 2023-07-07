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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №236 (июль 2023)

    7 июля 2023
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    07.07.2023
    14059
    5 минут на чтение
    #номера

    Свистать всех наверх! Поднять паруса! На абордаж! Сегодня у нас в номере пираты — реальные, книжные и даже космические. Поговорили о пиратстве в массовой культуре, фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (у него, кстати, юбилей!) и лучших играх для пиратской приставки Dendy. Даже комикс в этом номере про пиратов. Так что рекомендуем читать этот выпуск, распевая «Пятнадцать человек на сундук мертвеца».

    Мир фантастики №236 (июль 2023) 1

     Узнайте из номера:

    • кто такой Лекс Плотников и чем известна его группа Mechanical Poet;
    • как вселенная фильмов «Заклятие» связана с реальностью;
    • какие фольклорные мотивы лежат в основе книжной серии «Ведьмак»;
    • как снимали легендарного «Тёмного рыцаря»;
    • можно ли полететь в космос благодаря атомной бомбе.

    А также: рецензии на книги Кристофера Руоккио, Наоми Новик, Ульяны Черкасовой и других • интервью с художником Алексеем Кругловым • схватка «Столкновения с бездной» и «Армагеддона» • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Алексей Круглов

    Мир фантастики №236 (июль 2023) 7
    Мир фантастики №236 (июль 2023) 6
    Мир фантастики №236 (июль 2023) 3
    Мир фантастики №236 (июль 2023) 5
    Мир фантастики №236 (июль 2023) 4

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
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    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 14 июля.
    Следующий номер выйдет 11 августа.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Спецматериал
    4 Пираты массовой культуры
    Разбираемся, кого на самом деле можно было назвать пиратом, как морские головорезы появились в массовой культуре и как их образ трансформировался со временем.

    Врата миров
    16 Музыкальный центр
    Mechanical Poet и другие проекты Лекса Плотникова
    Год назад не стало невероятно плодовитого композитора и художника Лекса Плотникова. Его многочисленные работы были созданы в разных жанрах, но все они рисовали картины фантастических миров и их обитателей. Эти проекты не обрели всеобщей известности, эти песни не крутили по радио и ТВ. Но те, кто их всё-таки слышал, запомнили их навсегда.

    24 Реальность фантастики
    Вселенная «Заклятия»
    Долгие годы самыми известными экспертами по потусторонним явлениям были Эд и Лоррейн Уоррены, которые, помимо прочего, участвовали в производстве ужастиков об их работе. Один из них, «Заклятие», стал так популярен, что породил успешную киновселенную. Разберёмся, что в ней правда, что вымысел и при чём здесь зловещая монахиня и проклятая кукла.

    Книжный ряд
    32 Рецензии на книги
    Ульяна Черкасова «Посмотри, наш сад погибает» • Хельга Воджик «Архив Тирха. Коготь Кулуфины» • Уна Харт «Хозяйка Шварцвальда» • Кристофер Руоккио «Царства смерти» • Джон М. Форд «Люди ночи» • и другие книги.

    46 Контакт
    Замиль Ахтар
    Замиль Ахтар — автор фэнтези родом из Саудовской Аравии, и неудивительно, что мир его дебютного цикла основан на истории и мифологии Ближнего Востока. Цикл Ахтара «Стальные боги» может служить ярким примером того, как в последние годы расширяются привычные границы фэнтези. Об этом, а также о мире и героях «Стальных богов» и источниках их вдохновения мы поговорили с писателем.

    50 Сериал
    Фольклорные мотивы в «Ведьмаке» Сапковского
    Книжный цикл Анджея Сапковского о Геральте из Ривии полон политических интриг, но в его основе — старые сказки, вывернутые неожиданным образом. Попытаемся разобраться, на каких мифологических сюжетах строятся ведьмачьи похождения.

    Видеодром
    56 Классика
    «Столкновение с бездной» против «Армагеддона»
    Раз в несколько лет конкурирующие голливудские студии устраивают соревнование, одновременно запуская в производство проекты схожей тематики. Может показаться, что в подобных случаях успех должен сопутствовать фильму, который доберётся до зрителя раньше. Но в редчайших случаях успешными оказываются оба. Классическим примером такого хеппи-энда стала схватка «Столкновения с бездной» и «Армагеддона» — двух картин о предотвращении космической катастрофы, вышедших с интервалом всего в два месяца 25 лет назад. Кто же виноват в том, что у них так много общего, и что мы знаем о невышедшем на экраны третьем участнике этой гонки?

    64 Классика
    Как создавался «Тёмный рыцарь»
    Пускай «Тёмный рыцарь» не породил долгоиграющей франшизы, а его некогда рекордные для кинокомикса кассовые сборы сейчас бы уже никого не удивили, но всё это не делает ленту менее великой — она остаётся источником вдохновения для киноделов и общепринятым эталоном того, как именно следует делать фильмы про супергероев. Рассказываем о пути «Тёмного рыцаря» к большому экрану.

    72 Классика
    Серия «Пираты Карибского моря»
    В честь 20-летия выхода «Проклятия Чёрной жемчужины» в свободное плавание вспомним, из чего это судно сделано, кто им руководил, и попробуем объяснить, как оно остаётся на слуху так долго.

    Игровой клуб
    80 Ретроспектива
    10 лучших игр для Dendy
    В этом году японская игровая консоль Famicom (Family Computer) празднует очередной юбилей — ей, страшно представить, исполняется уже 40 лет. Вот только вы, скорее всего, знаете Famicom под названием Dendy — так назывался неофициальный клон консоли для продажи в нашей стране. По случаю круглой даты мы решили вспомнить 10 самых необычных, важных и просто классных игр для легендарной консоли.

    Машина времени
    86 Космос
    Атомные взрыволёты
    Рассказываем о диковинных проектах космических кораблей, которые должны были летать благодаря ударной волне от взрыва атомных бомб и потенциально могли достичь других звёзд!

    92 Эволюция
    Откуда живые существа берут энергию
    Оказывается, далеко не все живые существа дышат воздухом. Многие бактерии приспособились использовать для окислительных процессов вместо кислорода более экзотические элементы — серу, железо, кобальт…

    Фан
    98 Художник
    Алексей Круглов
    Мы поговорили с Алексеем о том, обязательно ли художник должен высказывать свои идеи, как создать запоминающегося персонажа и почему нейросети не помощники, а конкуренты творцам.

    108 Рассказ
    Дарья Странник «Что-то не так»
    Космические колонисты испытывают смутную тревогу. И только один понимает, в чём дело.

    112 Зона комикса
    Рустам Ха, Роман Файницкий «Пираты пыльного моря»
    Они не ищут воду и пищу. Они ищут сокровища. Но не те, что блестят золотом.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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