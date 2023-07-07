Мир фантастики №236 (июль 2023)

Полное содержание номера

1

Спецматериал

4

Врата миров

16

24

Книжный ряд

32

46

50

Видеодром

56

64

72

Игровой клуб

80

Машина времени

86

92

Фан

98

108

112

Разбираемся, кого на самом деле можно было назвать пиратом, как морские головорезы появились в массовой культуре и как их образ трансформировался со временем.Год назад не стало невероятно плодовитого композитора и художника Лекса Плотникова. Его многочисленные работы были созданы в разных жанрах, но все они рисовали картины фантастических миров и их обитателей. Эти проекты не обрели всеобщей известности, эти песни не крутили по радио и ТВ. Но те, кто их всё-таки слышал, запомнили их навсегда.Долгие годы самыми известными экспертами по потусторонним явлениям были Эд и Лоррейн Уоррены, которые, помимо прочего, участвовали в производстве ужастиков об их работе. Один из них, «Заклятие», стал так популярен, что породил успешную киновселенную. Разберёмся, что в ней правда, что вымысел и при чём здесь зловещая монахиня и проклятая кукла.«Посмотри, наш сад погибает» •«Архив Тирха. Коготь Кулуфины» •«Хозяйка Шварцвальда» •«Царства смерти» •«Люди ночи» • и другие книги.Замиль Ахтар — автор фэнтези родом из Саудовской Аравии, и неудивительно, что мир его дебютного цикла основан на истории и мифологии Ближнего Востока. Цикл Ахтара «Стальные боги» может служить ярким примером того, как в последние годы расширяются привычные границы фэнтези. Об этом, а также о мире и героях «Стальных богов» и источниках их вдохновения мы поговорили с писателем.Книжный цикл Анджея Сапковского о Геральте из Ривии полон политических интриг, но в его основе — старые сказки, вывернутые неожиданным образом. Попытаемся разобраться, на каких мифологических сюжетах строятся ведьмачьи похождения.Раз в несколько лет конкурирующие голливудские студии устраивают соревнование, одновременно запуская в производство проекты схожей тематики. Может показаться, что в подобных случаях успех должен сопутствовать фильму, который доберётся до зрителя раньше. Но в редчайших случаях успешными оказываются оба. Классическим примером такого хеппи-энда стала схватка «Столкновения с бездной» и «Армагеддона» — двух картин о предотвращении космической катастрофы, вышедших с интервалом всего в два месяца 25 лет назад. Кто же виноват в том, что у них так много общего, и что мы знаем о невышедшем на экраны третьем участнике этой гонки?Пускай «Тёмный рыцарь» не породил долгоиграющей франшизы, а его некогда рекордные для кинокомикса кассовые сборы сейчас бы уже никого не удивили, но всё это не делает ленту менее великой — она остаётся источником вдохновения для киноделов и общепринятым эталоном того, как именно следует делать фильмы про супергероев. Рассказываем о пути «Тёмного рыцаря» к большому экрану.В честь 20-летия выхода «Проклятия Чёрной жемчужины» в свободное плавание вспомним, из чего это судно сделано, кто им руководил, и попробуем объяснить, как оно остаётся на слуху так долго.В этом году японская игровая консоль Famicom (Family Computer) празднует очередной юбилей — ей, страшно представить, исполняется уже 40 лет. Вот только вы, скорее всего, знаете Famicom под названием Dendy — так назывался неофициальный клон консоли для продажи в нашей стране. По случаю круглой даты мы решили вспомнить 10 самых необычных, важных и просто классных игр для легендарной консоли.Рассказываем о диковинных проектах космических кораблей, которые должны были летать благодаря ударной волне от взрыва атомных бомб и потенциально могли достичь других звёзд!Оказывается, далеко не все живые существа дышат воздухом. Многие бактерии приспособились использовать для окислительных процессов вместо кислорода более экзотические элементы — серу, железо, кобальт…Мы поговорили с Алексеем о том, обязательно ли художник должен высказывать свои идеи, как создать запоминающегося персонажа и почему нейросети не помощники, а конкуренты творцам.«Что-то не так»Космические колонисты испытывают смутную тревогу. И только один понимает, в чём дело.«Пираты пыльного моря»Они не ищут воду и пищу. Они ищут сокровища. Но не те, что блестят золотом.