Мир фантастики №236 (июль 2023)

Свистать всех наверх! Поднять паруса! На абордаж! Сегодня у нас в номере пираты — реальные, книжные и даже космические. Поговорили о пиратстве в массовой культуре, фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (у него, кстати, юбилей!) и лучших играх для пиратской приставки Dendy. Даже комикс в этом номере про пиратов. Так что рекомендуем читать этот выпуск, распевая «Пятнадцать человек на сундук мертвеца».
Узнайте из номера:
- кто такой Лекс Плотников и чем известна его группа Mechanical Poet;
- как вселенная фильмов «Заклятие» связана с реальностью;
- какие фольклорные мотивы лежат в основе книжной серии «Ведьмак»;
- как снимали легендарного «Тёмного рыцаря»;
- можно ли полететь в космос благодаря атомной бомбе.
А также: рецензии на книги Кристофера Руоккио, Наоми Новик, Ульяны Черкасовой и других • интервью с художником Алексеем Кругловым • схватка «Столкновения с бездной» и «Армагеддона» • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Алексей Круглов
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Следующий номер выйдет 11 августа.
Разбираемся, кого на самом деле можно было назвать пиратом, как морские головорезы появились в массовой культуре и как их образ трансформировался со временем.
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Ульяна Черкасова «Посмотри, наш сад погибает» • Хельга Воджик «Архив Тирха. Коготь Кулуфины» • Уна Харт «Хозяйка Шварцвальда» • Кристофер Руоккио «Царства смерти» • Джон М. Форд «Люди ночи» • и другие книги. 46 Контакт
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