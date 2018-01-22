19 января мы записали уже восьмой выпуск нашего еженедельного ток-шоу «Мир фантастики. Live», в котором в «живом» формате наши авторы и редакторы общаются на определённую фантастическую тему.

В новом выпуске главный редактор Сергей Серебрянский  позвал в студию авторов Дмитрия Злотницкого, Игоря Хованского, Дарью Беленкову и Дмитрия Шепелёва, а также гостя Бориса Блинохватова, сотрудника издательства МИФ. Темой выпуска стали комиксы НЕ про супергероев. Да, бывают и такие, не всё про ребят в трико читать! Вспоинаем «Валериана», «Проповедника», «Скотта Пилигрима» и прочие известные работы.

Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. Причём для аудиоформата мы усилили звук, так что вам не придётся вслушиваться в каждое слово, чтобы всё разобрать.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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