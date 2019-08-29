Видео: настольные игры HW по мифам Ктулху

Наши коллеги из Hobby World подготовили ещё одно видео — на этот раз ролик посвятили настолкам издательствам, связанных с мифами Ктулху.

Ведущий Семён Пыхтеев вспомнил про игры серии Arkham Files, детективную «Тайны Аркхэма» и тематическое дополнение к «Замесу». Для каждой игры он привёл небольшое описание, рассказал о правилах и показал компоненты.