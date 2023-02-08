Анимационная короткометражка про боевого дрона, который пытается познать себя

На YouTube вышла анимационная короткометражка «Дрон», которая участвовала в международном фестивале кино в Анси в 2022 году.
Ее сделал аниматор из Лос-Анджелеса по имени Шон Букелев, работы которого часто изучают отношения между людьми и технологиями.
В центре сюжета боевой беспилотник Нютон, который после сбоя в программе решает отправиться в путешествие, познать себя, исправить ошибки прошлого и вдохновить людей.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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