Анимационная короткометражка про боевого дрона, который пытается познать себя

На YouTube вышла анимационная короткометражка «Дрон», которая участвовала в международном фестивале кино в Анси в 2022 году.

Ее сделал аниматор из Лос-Анджелеса по имени Шон Букелев, работы которого часто изучают отношения между людьми и технологиями.

В центре сюжета боевой беспилотник Нютон, который после сбоя в программе решает отправиться в путешествие, познать себя, исправить ошибки прошлого и вдохновить людей.