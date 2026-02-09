КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

Как рождалась «Месть ситхов»: прежний финал «Звёздных войн»
Фильмы ужасов, ставшие реальностью
Авторы «Зайчика» анонсировали фундаментальную переработку визуальной новеллы

Дмитрий Кинский
9 февраля 17:26
152
1 минута на чтение
8 февраля команда «Зайчика» анонсировала «полноценный ребилд» популярной визуальной новеллы.
По словам руководителя проекта Сайконо, после прочтения около 6 тысяч писем и комментариев с критикой финала он понял, что заявленных ранее улучшений будет недостаточно.
Это не патч, не дополнение, не косметика, это фундаментальное изменение игры.
Вот что обещают авторы:
  • Лор переработают в рамках канона игры. Разработчики вернутся к истокам и сделают упор на мистику;
  • Пятый эпизод переделают полностью;
  • Обновленный лор интегрируют не только в пятый эпизод, но и во все предыдущие тоже;
  • Больше никаких скачков между «метавселенными», команда обещает дотошно отслеживать каждую деталь;
  • От концепта «игры-головоломки» откажутся. Теперь для понимания сюжета не нужно будет открывать все концовки;
  • Для работы над «ребилдом» работает новый сценарист, который должен «помочь истории заиграть новыми красками, не испортив того волшебства, что дарили первые эпизоды».

История «Зайчика» получит развитие в полноценном романе. Беседа с Дмитрием Мордасом

Роман Файницкий

02.01.2026

2758

Беседа с автором «Зайчика» об истории создания, визуальных образах, источниках вдохновения и многом другом.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

