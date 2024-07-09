«Боже, это трагедия» — вышел трейлер финала «Академии Амбрелла»

Netflix опубликовал полноценный трейлер четвертого и заключительного сезона «Академии Амбрелла».
По сюжету супергероям предстоит предотвратить очередной конец света и разобраться с таймлайнами, ключом к которым должен стать Бэн (парень с тентаклями).
Напомним, критики тепло встретили третий сезон, а вот интерес обычных зрителей остыл. На сайте Metacritic у него 74 из 100 и 4,8 из 10 баллов соответственно.
Премьера состоится 8 августа.
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