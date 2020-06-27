Disney отложила премьеру «Мулан» до 21 августа

Disney вслед за Warner Bros. решила отложить премьеру киноадаптации «Мулан» до 21 августа. Изначально фильм должен был выйти 24 июля.

Теперь прокат картины стартует через неделю с лишним после «Довода» Кристофера Нолана, который прежде переехал на 12 августа.

Причиной послужил рост числа зараженных Covid-19 в Америке, в следствие чего возникла неопределенность с датами открытия кинотеатров в стране.

Тем не менее Disney не планирует отказываться от традиционного проката и выпускать ленту в онлайн-кинотеатрах по аналогии с «Артемисом Фаулом».