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    Новости

    Disney отложила премьеру «Мулан» до 21 августа

    27 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    27.06.2020
    4080
    1 минут на чтение
    Disney отложила премьеру «Мулан» до 21 августа

    Disney вслед за Warner Bros. решила отложить премьеру киноадаптации «Мулан» до 21 августа. Изначально фильм должен был выйти 24 июля.

    Теперь прокат картины стартует через неделю с лишним после «Довода» Кристофера Нолана, который прежде переехал на 12 августа.

    Причиной послужил рост числа зараженных Covid-19 в Америке, в следствие чего возникла неопределенность с датами открытия кинотеатров в стране.

    Тем не менее Disney не планирует отказываться от традиционного проката и выпускать ленту в онлайн-кинотеатрах по аналогии с «Артемисом Фаулом».

    Несмотря на то, что пандемия сильно отразилась на наших планах относительно выпуска «Мулан», мы все еще верим в этот фильм.

     

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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