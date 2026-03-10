Возвращение из производственного ада: Disney снова планирует сериал про фею Динь-Динь

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Кот-император
10 марта 15:10
51
1 минута на чтение
Студия Disney разрабатывает сериал с живыми актёрами, главной героиней которого станет ревнивая фея Динь-Динь из сказки про Питера Пэна и её экранизации. Проект называется просто «Динь» (Tink) и выйдет на Disney+, пока неизвестно, когда.
Над сценарием работают Лиз Хельденс («Орвилл») и Бриджет Карпентер («11.22.63», «Мертвые как я»), а его продюсером станет Гэри Марш, бывший президент Disney Branded Television.
Этот проект существует в стенах Disney давно. Более десяти лет назад его анонсировали и даже назвали было исполнительницу заглавной роли — фею должна была сыграть Риз Уизерспун. Но тогда всё заглохло в производственном аду. Спустя столько лет Уизерспун уже вряд ли вернётся к этой роли, так что ждём новостей о кастинге.

«Питер Пэн и Венди»: самый смелый ремейк «Диснея»

Илья Глазков

04.05.2023

Старая сказка на новый лад: задумчивая Венди, трагичный Крюк и поэтичные размышления о месте человека во времени.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

