Возвращение из производственного ада: Disney снова планирует сериал про фею Динь-Динь

Студия Disney разрабатывает сериал с живыми актёрами, главной героиней которого станет ревнивая фея Динь-Динь из сказки про Питера Пэна и её экранизации. Проект называется просто « Динь » (Tink) и выйдет на Disney+, пока неизвестно, когда.

Этот проект существует в стенах Disney давно. Более десяти лет назад его анонсировали и даже назвали было исполнительницу заглавной роли — фею должна была сыграть Риз Уизерспун. Но тогда всё заглохло в производственном аду. Спустя столько лет Уизерспун уже вряд ли вернётся к этой роли, так что ждём новостей о кастинге.