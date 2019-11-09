Мы уже кратко рассказывали, чего ждать от фестиваля настольных игр «Игрокон 2019», который пройдёт 16 и 17 ноября в КВЦ «Сокольники». Ныне мы делимся ещё некоторыми подробностями.

Прежде всего, заядлым игрокам стоит обратить внимание на зону хардкора. На ней организаторы представят столы с:

постапокалиптической войной фракций в Пустоши Fallout ;

; масштабной стратегией по «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина «Игра престолов» ;

; третьей редакцией кооперативного лавкрафтианского хоррора «Ужас Аркхэма» ;

; кооперативным фэнтези-приключением с тактическими боями Gloomhaven.

Для поклонников карточных игр организаторы предлагают три зоны. Там гости не только смогут научиться играть и попробуют новинки, но и получат подарки по каждой из игр!

ККИ по вселенной «Звёздных войн», где участникам предстоит сражаться за судьбу далёкой-далёкой галактики на карточках и кубиках Star Wars: Destiny .

. Для отечественной ККИ «Берсерк» на фестивале представят новый выпуск «Чёрные паруса» — про пиратов и морские путешествия.

на фестивале представят новый выпуск «Чёрные паруса» — про пиратов и морские путешествия. ККИ от создателя MtG с неповторяющимися колодами Keyforge. На русском языке игра выйдет в конце года.

По Star Wars: Destiny и Keyforge также пройдут турниры с поддержкой и призовым фондом сразу и от зарубежного издателя и от организатора фестиваля.

А для поклонников настольных ролевых игр пройдут игротеки, где можно будет ознакомиться с Dungeons & Dragons, Starfinder и грядущей Shadowrun Sixth World. Кроме того, «Лекторий» посетят организатор «Ролекона 2019» Денис Антонов и Виталий Демура из проекта «Вечерние Кости». Денис расскажет, почему правил целая книга, и почему это не должно вас пугать и как провести свое первое приключение, а Виталий проведёт ликбез о стриминге настольных ролевых игр.

А для поклонников вселенной Warhammer организаторы подготовили зону варгеймов, где можно научиться играть и красить миниатюры — всё предоставят бесплатно. Кроме того, на игротеке особое внимания уделят новинкам Beastgrave и WarCry — коротким дуэльным играм в фентези жанре. Тут же, на фестивале, пройдёт «Парад Армий» — конкурс на лучшую армию миниатюр, и глобальный турнир по Warhammer Underworlds при поддержке Games Workshop с уникальными призами.

Фестиваль пройдёт 16 и 17 ноября в КВЦ «Сокольники» (5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1, пав. 4, 4.1, 4.2) с 10:00 до 20:00. Стоимость билета в предпродаже 200 руб. В дни проведения фестиваля — 300 руб. Дети до 7 лет допускаются бесплатно.

Как это было в 2018 году

Ранее организаторы в сообществе «ВКонтакте» запустили розыгрыш, в котором можно выиграть одну из настольных игр. Участвуйте! Подробности о фестивале также можно почитать в группе.