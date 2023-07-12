Инсайдер: Blizzard работает над StarCraft III

Редактор Windows Central Джез Корден рассказал, что Blizzard в том или ином виде работает над игрой во вселенной StarCraft для ПК и консолей, которая может оказаться третьей частью.
По его словам, «после завершения сделки с Activision Blizzard, может быть StarCraft III». В то же время журналист отметил, что для возрождения франшизы Microsoft не нужна.
Напомним, ранее на возможное продолжение StarCraft неоднократно намекал глава Blizzard Майк Ибарра. Кроме того, его хотел бы увидеть и руководитель Xbox Фил Спенсер.
Возможно, игру анонсирую уже в рамках BlizzCon 2023, который пройдет в ноябре.
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Редактор
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