И снова в СМИ появились слухи о напряжённой обстановке вокруг грядущих фильмов про Бэтмена от режиссёра Мэтта Ривза. И снова сплетни утверждают, что Бен Аффлек уйдёт с этой роли.

За последний год-полтора в СМИ всё чаще всплывают слухи, что актёр якобы вот-вот откажется от роли Бэтмена. Всё началось с тех пор, как Аффлек отказался снимать сольник про супергероя с собой в главной роли — он утверждал, что хочет сконцентрироваться лишь на работе актёра. Позже стало известно, что Мэтт Ривз отказался от сценария Аффлека и стал работать с другим сюжетом. В следующие несколько месяцев слухи об уходе актёра сыпались как из рога изобилия (раз, два, три, четыре!).

Источник новых сплетен — уход Джеффа Джонса с поста президента DC. Портал Deadline рассказал про возможности, которые откроются перед продюсером Warner Bros. Тоби Эммерихом.

У него есть шанс как следует перетасовать колоду и придать DC ещё более угрожающий вид, чем сейчас, когда в производстве находятся «Аквамен» и «Чудо-женщина 2», а также перезапуск «Бэтмена» Мэтта Ривза в виде отдельной франшизы с, вероятно, новым актёром, который исполнит роль Тёмного рыцаря после ухода Бена Аффлека.

Слово «вероятно» звучит очень расплывчато. На подобное заявление можно было и не обращать внимания, однако официальная позиция DC и Warner Bros. всё ещё не сформирована. Авторы портала io9 предполагают, что её озвучат либо на июльском конвенте Comic Con в Сан Диего, либо чуть позже. По всей видимости, правду знают только сам Аффлек и Мэтт Ривз.

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Кот-редактор
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