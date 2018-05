Мы все с замиранием сердца ждём, когда Amazon приступит к производству сериала по вселенной «Властелина колец». О грядущем проекте известно не так много — шоу-приквел планируют растянуть на пять сезонов, вложив огромные деньги. Среди прочего, слухи утверждают, что интернет-гигант планирует привлечь Питера Джексона хотя бы в качестве продюсера.

Возможно, эти слухи всё же не беспочвенны. Портал The One Ring, отслеживающий новости и информацию о Средиземье, поделился любопытными подробностями.

Decisions are being made by Peter Jackson and his NZ crew:

Return to Middle-earth with Amazon, or play in the DC Universe? pic.twitter.com/tjF7B0PSAX

