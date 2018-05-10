Мы все с замиранием сердца ждём, когда Amazon приступит к производству сериала по вселенной «Властелина колец». О грядущем проекте известно не так много — шоу-приквел планируют растянуть на пять сезонов, вложив огромные деньги. Среди прочего, слухи утверждают, что интернет-гигант планирует привлечь Питера Джексона хотя бы в качестве продюсера.
Возможно, эти слухи всё же не беспочвенны. Портал The One Ring, отслеживающий новости и информацию о Средиземье, поделился любопытными подробностями.
Decisions are being made by Peter Jackson and his NZ crew:
Return to Middle-earth with Amazon, or play in the DC Universe? pic.twitter.com/tjF7B0PSAX
— TheOneRing.net (@theoneringnet) May 9, 2018
Перед Питером Джексоном и его командой в Новой Зеландии нелёгкий выбор: вернуться в Средиземье вместе с Amazon или отправиться во вселенную DC?
Пользователи в комментариях разделились. Одни упрекали Джексона, чтобы он не создавал «Джексондариум» (по аналогии с «Легендариумом» Толкина), поэтому пусть отправляется в DC. Другие были бы не против снова увидеть постановщика в Средиземье.
А как вы думаете, что выберут режиссёр и его команда? И если выбор остановится на DC, то про какого героя они снимут фильм?
Читайте также
Стивен Спилберг стал продюсером военного фильма по комиксам DC
Легендарный постановщик расскажет историю отряда «Чёрный ястреб», которые сражались против нацистов.
«Ведьмак», «Властелин колец» и другие: фэнтези-сериалы будущего, которые заменят «Игру престолов»
Всё, что известно о новых фэнтези-проектах на телевидении, которые выйдут в ближайшие годы.
«Властелин колец» и «Дракула» попали в список книг, которые не надо читать
В список также вошли «Над пропастью во ржи», «Приключения Гекльберри Финна», «Старик и море» и даже Библия! А что же читать вместо них?
Комментарии (Правила дискуссии)