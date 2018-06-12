Джефф Джонс, президент и креативный директор DC Entertainment, покидает свой пост. При этом, как пишет The Hollywood Reporter, Джонс запускает новую компанию Mad Ghost Productions и заключает эксклюзивную сделку с Warner Bros. и DC. По условиям этой сделки Джонс получит пост автора-продюсера и будет создавать контент для нескольких подразделений студии, работающих с DC, — сериалы, фильмы, комиксы. Креативным директором DC вместо Джонса будет нынешний издатель DC Джим Ли.

Кайл Бачанан, старший редактор Vulture, в своём твиттере написал, что такие перестановки могут быть вызваны провалом в прокате «Лиги Справедливости».

I remember hearing that Geoff Johns rewrote so much of JUSTICE LEAGUE when Zack Snyder was still directing that Chris Terrio would complain, "Maybe *try* using some of my pages?" https://t.co/NOwj5sgIUd — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) June 11, 2018

Я помню, что слышал, будто Джефф Джонс переписал так много сценария «Лиги Справедливости», когда Зак Снайдер ещё был режиссёром, что Крис Террио [сценарист] жаловался: «Может, хоть попробуешь использовать пару моих страниц?»

Бачанан позже добавил, что руководство Warner Bros. было недовольно тем, что сделали Джонс и Снайдер, и было вынуждено собрать целый совет сценаристов, среди которых оказались Джосс Уидон, Алан Хайнберг, Сет Грэм-Смит и Андреа Берлофф, чтобы те выссказали своё мнение. В итоге Уидона наняли переделывать фильм.

После заключения сделки Джефф Джонс будет заниматься не руководством, а только творчской частью. Творчеством он не переставал заниматься и раньше. Даже будучи президентом DC Entertainment Джонс не прекращал работы над своими комикс-сериями. Он сыграл важную роль в создании сериалов DC совместно с каналом CW.

Я взял на себя роль в DCE, потому что люблю персонажей и эту вселенную больше всего на свете. Но я хочу проводить свою дни за написанием чего-то и на съёмочной площадке. Я взволнован, возвращаясь к более практичной творческой роли. Это работа мечты о проектах мечты, которая еще глубже затрагивает пантеон персонажей DC. Джефф Джонс

Сейчас Джонс пишет сценарий и продюсирует фильм «Чудо-женщина 2». Кроме того, ожидается, что одним из его первых проектов станет фильм о Корпусе Зелёных фонарей, комикс о котором Джонс писал на протяжении 9 лет. Он напишет сценарий к будущей картине и также выступит одним из продюсеров. Джонс продолжит и писать сценарии комиксов. Планируется, что он создаст новую комикс-серию о Шазаме, выпуск которой начнётся уже осенью.