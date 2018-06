Джефф Джонс, президент и креативный директор DC Entertainment, покидает свой пост. При этом, как пишет The Hollywood Reporter, Джонс запускает новую компанию Mad Ghost Productions и заключает эксклюзивную сделку с Warner Bros. и DC. По условиям этой сделки Джонс получит пост автора-продюсера и будет создавать контент для нескольких подразделений студии, работающих с DC, — сериалы, фильмы, комиксы. Креативным директором DC вместо Джонса будет нынешний издатель DC Джим Ли.

Кайл Бачанан, старший редактор Vulture, в своём твиттере написал, что такие перестановки могут быть вызваны провалом в прокате «Лиги Справедливости».

I remember hearing that Geoff Johns rewrote so much of JUSTICE LEAGUE when Zack Snyder was still directing that Chris Terrio would complain, "Maybe *try* using some of my pages?" https://t.co/NOwj5sgIUd

