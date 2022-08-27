Мэтт Шекман не снимет «Стартрек 4» — вместо этого он займётся «Фантастической четверкой»

Режиссёр Мэтт Шекман, известный по сериалу «ВандаВижн», всё же не снимет многострадальную четвертую часть «Звёздного пути» с Крисом Пайном в главной роли. Ему пришлось покинуть проект из-за проблем с расписанием. Судя по последним новостям, постановщик сделал выбор в пользу работы над «Фантастической четверкой» от Marvel.

Премьера четвёртого «Стартрека» намечена на 22 декабря 2023 года, но смена режиссёра может привести к переносам. Студя Paramount заявила, что найдёт замену в ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась новость, что Мэттом Шекманом ведёт переговоры со студией Marvel относительно режиссирования новой «Фантастической четверки». Он заменит Джона Уоттса («Человек-паук» с Томом Холландом), который изначально должен был поставить картину, но решил покинуть свой пост.

Выход «Фантастической четверки» запланирован на 8 ноября 2024 года.