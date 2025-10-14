КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры

Классика

«Алиса в Стране чудес» и её адаптации: всё страньше и страньше!
Kingsman: серия комиксов и фильмов супершпионской фантастики
Новости

«Мы же в Питере» — трейлер второго сезона «Волшебного участка»

Дмитрий Кинский
14 октября 15:49
47
1 минута на чтение
Стриминговый сервис Okko опубликовал трейлер второго сезона фантастического сериала «Волшебный участок».
Вместе с этим стала известна дата выхода продолжения — 6 ноября.
По сюжету бывший полицейский Леха устроился в участок, где занимаются поимкой сказочных злодеев вроде Змея Горыныча или Бабы Яги.
Режиссером выступает Степан Гордеев («Эпидемия»), а главную роль исполняет Николай Наумов из «Реальных пацанов».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Мы создали мир, который никто не смог повторить» — бывший дизайнер Skyrim о живучести игры

Новости

Шварценеггер благословил нового «Бегущего человека» на эту роль
Гленн Пауэлл лично заручился поддержкой предшественника.

Новости

Ченнинг Тейтум: «Гамбита» не сняли из-за сцен мутантского секса
«Marvel и Disney на такое никогда бы не пошли».

Новости

Джордж Мартин тоже недоволен задержкой «Ветров зимы»

Новости

Аниме по Duolingo: смотрим первый эпизод
От совы не уйдёшь!

Новости

«Ты кто такая?» — трейлер второго сезона «Фионы и Кейк»

Новости

Джа-Джа Бинкс возвращается — и сам помогает писать свою историю
Выпуск выйдет в феврале.

Новости

СМИ: Warner Bros. отклонила первое предложение Paramount о слиянии

Новости

Культовый хоррор времён Перестройки получит продолжение 30 лет спустя — «Второе прикосновение»
Герман Шендеров написал сценарий.

Новости

Первый трейлер «Домовенка Кузи 2»
Премьера в марте.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты